https://ria.ru/20230406/makron-1863537307.html

СМИ: Макрон не смог заставить лидера Китая изменить позицию по Украине

СМИ: Макрон не смог заставить лидера Китая изменить позицию по Украине - РИА Новости, 06.04.2023

СМИ: Макрон не смог заставить лидера Китая изменить позицию по Украине

Президенту Франции Эммануэлю Макрону не удалось заставить председателя КНР Си Цзиньпина изменить позицию по конфликту на Украине, считает газета Politico. РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T17:10

2023-04-06T17:10

2023-04-06T18:23

китай

в мире

эммануэль макрон

си цзиньпин

украина

франция

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Президенту Франции Эммануэлю Макрону не удалось заставить председателя КНР Си Цзиньпина изменить позицию по конфликту на Украине, считает газета Politico. По информации газеты, Макрон призывал председателя КНР осудить "агрессию России". Но Си Цзиньпин вообще не упомянул Россию в своих заявлениях. Газета обратила внимание и на оплошность в протоколе, которую допустил французский президент, — на пресс-конференции он говорил почти в два раза больше, чем принимающий его Си Цзиньпин. При этом, пишет издание, китайский лидер временами выглядел нетерпеливым и раздраженным и тяжело вздыхал, пока Макрон продолжал свою речь. Президент Франции находится в Китае с трехдневным визитом. Как отмечали в Елисейском дворце, эту поездку можно будет считать успешной, если Си Цзиньпин призовет Владимира Зеленского к диалогу с Москвой. В Париже полагают, что Китай — единственное государство в мире, которое в состоянии немедленно и радикально повлиять на ход конфликта на Украине. В начале февраля Пекин предложил план по урегулированию конфликта на Украине. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, преодолению гуманитарного кризиса на Украине. Па словам президента России Владимира Путина, многие пункты этого плана могут быть взяты за основу, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.

https://ria.ru/20230406/makron-1863518804.html

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украина

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

китай, в мире, эммануэль макрон, си цзиньпин, украина, франция