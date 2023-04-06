https://ria.ru/20230406/makron-1863518804.html

Просьба Макрона к Си Цзиньпину о России привела французов в ярость

Просьба Макрона к Си Цзиньпину о России привела французов в ярость - РИА Новости, 06.04.2023

Просьба Макрона к Си Цзиньпину о России привела французов в ярость

Читателей Le Figaro возмутил призыв президента Франции Эммануэля Макрона к председателю КНР Си Цзиньпину "образумить Россию и посадить ее за стол переговоров". РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T16:16

2023-04-06T16:16

2023-04-06T16:36

в мире

россия

франция

китай

эммануэль макрон

си цзиньпин

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Читателей Le Figaro возмутил призыв президента Франции Эммануэля Макрона к председателю КНР Си Цзиньпину "образумить Россию и посадить ее за стол переговоров"."Он рассчитывает на других… Но кто может рассчитывать на него?" — задался вопросом второй."Накачивание Украины оружием и подготовка боевиков — это можно назвать "рациональностью и сдержанностью" со стороны Франции?" — поинтересовался еще один комментатор."Он действительно думает, что к нему будут прислушиваться?" — съязвил участник обсуждения.Макрон находится с официальным визитом в Китае с пятого по восьмое апреля.Москва не раз подчеркивала готовность к переговорам, но Киев постоянно от них отказывается. Как заявили в четверг в Кремле, ситуация с Украиной сложная, пока перспектив для мирного разрешения не видно.

https://ria.ru/20230404/proval-1862787858.html

https://ria.ru/20230324/frantsiya-1860298804.html

россия

франция

китай

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в мире, россия, франция, китай, эммануэль макрон, си цзиньпин