https://ria.ru/20230406/makron-1863518804.html
Просьба Макрона к Си Цзиньпину о России привела французов в ярость
Просьба Макрона к Си Цзиньпину о России привела французов в ярость - РИА Новости, 06.04.2023
Просьба Макрона к Си Цзиньпину о России привела французов в ярость
Читателей Le Figaro возмутил призыв президента Франции Эммануэля Макрона к председателю КНР Си Цзиньпину "образумить Россию и посадить ее за стол переговоров". РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T16:16
2023-04-06T16:16
2023-04-06T16:36
в мире
россия
франция
китай
эммануэль макрон
си цзиньпин
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Читателей Le Figaro возмутил призыв президента Франции Эммануэля Макрона к председателю КНР Си Цзиньпину "образумить Россию и посадить ее за стол переговоров"."Он рассчитывает на других… Но кто может рассчитывать на него?" — задался вопросом второй."Накачивание Украины оружием и подготовка боевиков — это можно назвать "рациональностью и сдержанностью" со стороны Франции?" — поинтересовался еще один комментатор."Он действительно думает, что к нему будут прислушиваться?" — съязвил участник обсуждения.Макрон находится с официальным визитом в Китае с пятого по восьмое апреля.Москва не раз подчеркивала готовность к переговорам, но Киев постоянно от них отказывается. Как заявили в четверг в Кремле, ситуация с Украиной сложная, пока перспектив для мирного разрешения не видно.
https://ria.ru/20230404/proval-1862787858.html
https://ria.ru/20230324/frantsiya-1860298804.html
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в мире, россия, франция, китай, эммануэль макрон, си цзиньпин
В мире, Россия, Франция, Китай, Эммануэль Макрон, Си Цзиньпин, Специальная военная операция на Украине
Просьба Макрона к Си Цзиньпину о России привела французов в ярость
Читатели Le Figaro раскритиковали Макрона за просьбу к Си Цзиньпину образумить Россию