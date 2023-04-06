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Просьба Макрона к Си Цзиньпину о России привела французов в ярость - РИА Новости, 06.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:16 06.04.2023 (обновлено: 16:36 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/makron-1863518804.html
Просьба Макрона к Си Цзиньпину о России привела французов в ярость
Просьба Макрона к Си Цзиньпину о России привела французов в ярость - РИА Новости, 06.04.2023
Просьба Макрона к Си Цзиньпину о России привела французов в ярость
Читателей Le Figaro возмутил призыв президента Франции Эммануэля Макрона к председателю КНР Си Цзиньпину "образумить Россию и посадить ее за стол переговоров". РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T16:16
2023-04-06T16:36
в мире
россия
франция
китай
эммануэль макрон
си цзиньпин
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Читателей Le Figaro возмутил призыв президента Франции Эммануэля Макрона к председателю КНР Си Цзиньпину "образумить Россию и посадить ее за стол переговоров"."Он рассчитывает на других… Но кто может рассчитывать на него?" — задался вопросом второй."Накачивание Украины оружием и подготовка боевиков — это можно назвать "рациональностью и сдержанностью" со стороны Франции?" — поинтересовался еще один комментатор."Он действительно думает, что к нему будут прислушиваться?" — съязвил участник обсуждения.Макрон находится с официальным визитом в Китае с пятого по восьмое апреля.Москва не раз подчеркивала готовность к переговорам, но Киев постоянно от них отказывается. Как заявили в четверг в Кремле, ситуация с Украиной сложная, пока перспектив для мирного разрешения не видно.
https://ria.ru/20230404/proval-1862787858.html
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в мире, россия, франция, китай, эммануэль макрон, си цзиньпин
В мире, Россия, Франция, Китай, Эммануэль Макрон, Си Цзиньпин, Специальная военная операция на Украине
Просьба Макрона к Си Цзиньпину о России привела французов в ярость

Читатели Le Figaro раскритиковали Макрона за просьбу к Си Цзиньпину образумить Россию

© AFP 2023 / LUDOVIC MARINПрезидент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с председателем КНР Си Цзиньпином. 6 апреля 2023
Президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с председателем КНР Си Цзиньпином. 6 апреля 2023 - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
Президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с председателем КНР Си Цзиньпином. 6 апреля 2023
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Читателей Le Figaro возмутил призыв президента Франции Эммануэля Макрона к председателю КНР Си Цзиньпину "образумить Россию и посадить ее за стол переговоров".
«

"Макрон наивен, глуп или то и другое вместе?" — поинтересовался читатель.

"Он рассчитывает на других… Но кто может рассчитывать на него?" — задался вопросом второй.
"Накачивание Украины оружием и подготовка боевиков — это можно назвать "рациональностью и сдержанностью" со стороны Франции?" — поинтересовался еще один комментатор.
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"Он действительно думает, что к нему будут прислушиваться?" — съязвил участник обсуждения.
«

"Пожалуйста, прекратите издеваться над нашей страной", — подвел итоги дискуссии один из пользователей.

Макрон находится с официальным визитом в Китае с пятого по восьмое апреля.
Москва не раз подчеркивала готовность к переговорам, но Киев постоянно от них отказывается. Как заявили в четверг в Кремле, ситуация с Украиной сложная, пока перспектив для мирного разрешения не видно.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияФранцияКитайЭммануэль МакронСи Цзиньпин
 
 
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