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Путин призвал скорее создать федеральные органы исполнительной власти в ЛНР - РИА Новости, 06.04.2023
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14:19 06.04.2023
https://ria.ru/20230406/lnr-1863475962.html
Путин призвал скорее создать федеральные органы исполнительной власти в ЛНР
Путин призвал скорее создать федеральные органы исполнительной власти в ЛНР - РИА Новости, 06.04.2023
Путин призвал скорее создать федеральные органы исполнительной власти в ЛНР
Президент РФ Владимир Путин на встрече с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником выразил надежду, что образование федеральных органов исполнительной власти и... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T14:19
2023-04-06T14:19
политика
луганская народная республика
леонид пасечник
владимир путин
россия
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником выразил надежду, что образование федеральных органов исполнительной власти и организация правоохранительных органов в республике будут осуществлены как можно скорее. На встрече с Путиным Пасечник сообщил, что все документы по образованию федеральных органов исполнительной власти и организации правоохранительных органов готовят, "все идет по времени в штатном режиме". Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в четверг планируется встреча президента РФ Владимира Путина с руководителями новых регионов России, перенесённая со среды из-за плотного графика.
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политика, луганская народная республика, леонид пасечник, владимир путин, россия
Политика, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Владимир Путин, Россия
Путин призвал скорее создать федеральные органы исполнительной власти в ЛНР

Путин выразил надежду на скорое создание федеральных органов исполнительной власти в ЛНР

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности главы Луганской народной республики Леонид Пасечник во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Временно исполняющий обязанности главы Луганской народной республики Леонид Пасечник во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Временно исполняющий обязанности главы Луганской народной республики Леонид Пасечник во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником выразил надежду, что образование федеральных органов исполнительной власти и организация правоохранительных органов в республике будут осуществлены как можно скорее.
На встрече с Путиным Пасечник сообщил, что все документы по образованию федеральных органов исполнительной власти и организации правоохранительных органов готовят, "все идет по времени в штатном режиме".
«
"Вчера всё это обсуждали. Соответствующие поручения будут подготовлены, как мы и договаривались вчера. Надеюсь, что это тоже будет хорошим толчком для ускорения работы. Давайте ваши документы", - сказал Путин.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в четверг планируется встреча президента РФ Владимира Путина с руководителями новых регионов России, перенесённая со среды из-за плотного графика.
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник во время встречи - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
Пасечник рассказал Путину о ситуации на территории ЛНР
Вчера, 13:54
 
ПолитикаЛуганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникВладимир ПутинРоссия
 
 
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