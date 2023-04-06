https://ria.ru/20230406/lnr-1863475962.html

Путин призвал скорее создать федеральные органы исполнительной власти в ЛНР

Путин призвал скорее создать федеральные органы исполнительной власти в ЛНР - РИА Новости, 06.04.2023

Путин призвал скорее создать федеральные органы исполнительной власти в ЛНР

Президент РФ Владимир Путин на встрече с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником выразил надежду, что образование федеральных органов исполнительной власти и... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T14:19

2023-04-06T14:19

2023-04-06T14:19

политика

луганская народная республика

леонид пасечник

владимир путин

россия

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником выразил надежду, что образование федеральных органов исполнительной власти и организация правоохранительных органов в республике будут осуществлены как можно скорее. На встрече с Путиным Пасечник сообщил, что все документы по образованию федеральных органов исполнительной власти и организации правоохранительных органов готовят, "все идет по времени в штатном режиме". Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в четверг планируется встреча президента РФ Владимира Путина с руководителями новых регионов России, перенесённая со среды из-за плотного графика.

https://ria.ru/20230406/lnr-1863468072.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, луганская народная республика, леонид пасечник, владимир путин, россия