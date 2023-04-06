https://ria.ru/20230406/litva-1863469789.html

Литва решила пригласить Украину в НАТО на саммите в июле

Литва решила пригласить Украину в НАТО на саммите в июле - РИА Новости, 06.04.2023

Литва решила пригласить Украину в НАТО на саммите в июле

Парламент Литвы принял резолюцию о приглашении Украины в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле, сообщила пресс-служба сейма. РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T13:59

2023-04-06T13:59

2023-04-06T14:40

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литва

украина

вильнюс

нато

йенс столтенберг

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Парламент Литвы принял резолюцию о приглашении Украины в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле, сообщила пресс-служба сейма.За резолюцию проголосовали все 129 депутатов, присутствовавших на заседании.Накануне глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что никто не ожидает принятия Украины в НАТО к началу июльского саммита альянса.В документе также указаны следующие цели страны:Саммит НАТО в литовской столице пройдет 11-12 июля.В конце сентября прошлого года Киев подал заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Генсек Йенс Столтенберг тогда в очередной раз указал на "политику открытых дверей" и право каждой страны на самоопределение, но напомнил, что для принятия нового члена нужно согласие всех стран — участников альянса.В Москве подчеркивали, что внимательно следят за ситуацией и помнят, что именно ориентация Украины на вступление в НАТО стала одной из причин начала спецоперации.

https://ria.ru/20230404/nato-1863020493.html

https://ria.ru/20230404/nato-1862818410.html

https://ria.ru/20230406/nato-1863316842.html

литва

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вильнюс

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, литва, украина, вильнюс, нато, йенс столтенберг