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Литва решила пригласить Украину в НАТО на саммите в июле - РИА Новости, 06.04.2023
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13:59 06.04.2023 (обновлено: 14:40 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/litva-1863469789.html
Литва решила пригласить Украину в НАТО на саммите в июле
Литва решила пригласить Украину в НАТО на саммите в июле - РИА Новости, 06.04.2023
Литва решила пригласить Украину в НАТО на саммите в июле
Парламент Литвы принял резолюцию о приглашении Украины в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле, сообщила пресс-служба сейма. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T13:59
2023-04-06T14:40
в мире
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украина
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нато
йенс столтенберг
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Парламент Литвы принял резолюцию о приглашении Украины в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле, сообщила пресс-служба сейма.За резолюцию проголосовали все 129 депутатов, присутствовавших на заседании.Накануне глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что никто не ожидает принятия Украины в НАТО к началу июльского саммита альянса.В документе также указаны следующие цели страны:Саммит НАТО в литовской столице пройдет 11-12 июля.В конце сентября прошлого года Киев подал заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Генсек Йенс Столтенберг тогда в очередной раз указал на "политику открытых дверей" и право каждой страны на самоопределение, но напомнил, что для принятия нового члена нужно согласие всех стран — участников альянса.В Москве подчеркивали, что внимательно следят за ситуацией и помнят, что именно ориентация Украины на вступление в НАТО стала одной из причин начала спецоперации.
https://ria.ru/20230404/nato-1863020493.html
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в мире, литва, украина, вильнюс, нато, йенс столтенберг
В мире, Литва, Украина, Вильнюс, НАТО, Йенс Столтенберг
Литва решила пригласить Украину в НАТО на саммите в июле

Парламент Литвы принял резолюцию о приглашении Украины в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле

© Flickr / David HoltСейм Литовской Республики в Вильнюсе
Сейм Литовской Республики в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© Flickr / David Holt
Сейм Литовской Республики в Вильнюсе. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Парламент Литвы принял резолюцию о приглашении Украины в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле, сообщила пресс-служба сейма.
«

"На саммите НАТО, который состоится в Вильнюсе, необходимо пригласить Украину стать членом НАТО", — говорится в документе.

За резолюцию проголосовали все 129 депутатов, присутствовавших на заседании.
Накануне глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что никто не ожидает принятия Украины в НАТО к началу июльского саммита альянса.
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В документе также указаны следующие цели страны:
  • усиление восточного крыла НАТО;
  • увеличение числа дислоцированных в Литве войск союзников до уровня бригады;
  • усиление ПРО и ПВО балтийского региона;
  • скорейшая ратификация протокола о присоединении Швеции к альянсу;
  • увеличение оборонных расходов стран-членов как минимум до двух процентов ВВП;
  • расширение сотрудничества НАТО с партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе.
Саммит НАТО в литовской столице пройдет 11-12 июля.
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В Москве подчеркивали, что внимательно следят за ситуацией и помнят, что именно ориентация Украины на вступление в НАТО стала одной из причин начала спецоперации.
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