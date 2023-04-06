Литва решила пригласить Украину в НАТО на саммите в июле
Парламент Литвы принял резолюцию о приглашении Украины в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле
Сейм Литовской Республики в Вильнюсе. Архивное фото
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Парламент Литвы принял резолюцию о приглашении Украины в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле, сообщила пресс-служба сейма.
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"На саммите НАТО, который состоится в Вильнюсе, необходимо пригласить Украину стать членом НАТО", — говорится в документе.
За резолюцию проголосовали все 129 депутатов, присутствовавших на заседании.
Накануне глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что никто не ожидает принятия Украины в НАТО к началу июльского саммита альянса.
В документе также указаны следующие цели страны:
- усиление восточного крыла НАТО;
- увеличение числа дислоцированных в Литве войск союзников до уровня бригады;
- усиление ПРО и ПВО балтийского региона;
- скорейшая ратификация протокола о присоединении Швеции к альянсу;
- увеличение оборонных расходов стран-членов как минимум до двух процентов ВВП;
- расширение сотрудничества НАТО с партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе.
Саммит НАТО в литовской столице пройдет 11-12 июля.
В конце сентября прошлого года Киев подал заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Генсек Йенс Столтенберг тогда в очередной раз указал на "политику открытых дверей" и право каждой страны на самоопределение, но напомнил, что для принятия нового члена нужно согласие всех стран — участников альянса.
В Москве подчеркивали, что внимательно следят за ситуацией и помнят, что именно ориентация Украины на вступление в НАТО стала одной из причин начала спецоперации.