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В Ленобласти откроют 13 новых учебных заведений в 2023 году - РИА Новости, 06.04.2023
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Ленинградская область
Ленинградская область
 
10:48 06.04.2023
https://ria.ru/20230406/lenoblast-1863399451.html
В Ленобласти откроют 13 новых учебных заведений в 2023 году
В Ленобласти откроют 13 новых учебных заведений в 2023 году - РИА Новости, 06.04.2023
В Ленобласти откроют 13 новых учебных заведений в 2023 году
В Ленинградской области в 2023 году запланировано к введению в эксплуатацию 13 учебных заведений; из них девять детских садов на 1610 мест и четыре школы на... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T10:48
2023-04-06T10:48
ленинградская область
всеволожский район
гатчина
жилье
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр — РИА Новости. В Ленинградской области в 2023 году запланировано к введению в эксплуатацию 13 учебных заведений; из них девять детских садов на 1610 мест и четыре школы на 3350 мест, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, запланировано строительство учебных заведений в густонаселенных пунктах, таких как Янино, Кудрово, Новоселье, Аннино, Гатчине и в Новом Девяткино. На данный момент застройщики получили шесть разрешений на строительство.К примеру, госстройнадзор Ленинградской области в начале апреля выдал разрешение на возведение дошкольного заведения на 350 мест в Новом Девяткино Всеволожского района. Детский сад появится на территории ЖК "Заречный парк" и рассчитан на 15 групп от полутора до семи лет. По соглашению с правительством Ленинградской области к первому кварталу 2025 года его возведет группа компаний ПИК. Также в поселке Аннино Ломоносовского района в этом году начнется строительство детского сада на 350 мест. В настоящее время по программе строятся одна школа и восемь детских садов. Также сейчас готовится ко вводу детский садик на 200 мест в Кудрово."Правительство Ленинградской области активно сотрудничает с московским застройщиком: в 2021 году он помог восстановить права обманутых дольщиков, а в 2023 начинает строительство пяти образовательных учреждений в Новом Девяткино, Янино и Аннино. Сегодня ведем переговоры по строительству школ, которые особенно нужны в районах новостроек", — отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский.
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всеволожский район, гатчина, жилье
Ленинградская область , Всеволожский район, Гатчина, Жилье

В Ленобласти откроют 13 новых учебных заведений в 2023 году

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкСтройка
Стройка - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Константин Чалабов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр — РИА Новости. В Ленинградской области в 2023 году запланировано к введению в эксплуатацию 13 учебных заведений; из них девять детских садов на 1610 мест и четыре школы на 3350 мест, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, запланировано строительство учебных заведений в густонаселенных пунктах, таких как Янино, Кудрово, Новоселье, Аннино, Гатчине и в Новом Девяткино. На данный момент застройщики получили шесть разрешений на строительство.
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К примеру, госстройнадзор Ленинградской области в начале апреля выдал разрешение на возведение дошкольного заведения на 350 мест в Новом Девяткино Всеволожского района. Детский сад появится на территории ЖК "Заречный парк" и рассчитан на 15 групп от полутора до семи лет. По соглашению с правительством Ленинградской области к первому кварталу 2025 года его возведет группа компаний ПИК. Также в поселке Аннино Ломоносовского района в этом году начнется строительство детского сада на 350 мест. В настоящее время по программе строятся одна школа и восемь детских садов. Также сейчас готовится ко вводу детский садик на 200 мест в Кудрово.
"Правительство Ленинградской области активно сотрудничает с московским застройщиком: в 2021 году он помог восстановить права обманутых дольщиков, а в 2023 начинает строительство пяти образовательных учреждений в Новом Девяткино, Янино и Аннино. Сегодня ведем переговоры по строительству школ, которые особенно нужны в районах новостроек", — отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский.
 
Ленинградская областьВсеволожский районГатчинаЖилье
 
 
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