https://ria.ru/20230406/kprf-1863586908.html
В Коми полиция оцепила региональное отделение КПРФ
В Коми полиция оцепила региональное отделение КПРФ - РИА Новости, 06.04.2023
В Коми полиция оцепила региональное отделение КПРФ
Офис КПРФ в республике Коми после инцидента с журналисткой оцепила полиция и СОБР, заявил РИА Новости глава регионального отделения КПРФ в Сыктывкаре, депутат... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T19:28
2023-04-06T19:28
2023-04-06T19:28
происшествия
сыктывкар
россия
олег михайлов
кпрф
госдума рф
республика коми
обыск
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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Офис КПРФ в республике Коми после инцидента с журналисткой оцепила полиция и СОБР, заявил РИА Новости глава регионального отделения КПРФ в Сыктывкаре, депутат Госдумы Олег Михайлов. Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что у членов регионального отделения КПРФ в Сыктывкаре, которое возглавляет депутат Госдумы Михайлов, проведены обыски. По данным правоохранительных органов, оперативные мероприятия связаны с нападением на журналистку Татьяну Кузнецову в местном отделении КПРФ, по факту которого возбуждено уголовное дело по ч.2.ст.161 УК РФ (Грабеж с применением насилия). "На сегодняшний момент, офис КПРФ в республике Коми оцепили СОБР, полиция. Таким образом, никого не впускают, говорят, что проводят какие-то следственные действия. Но на самом деле никакие следственные действия не проводят… Я считаю, что в данной ситуации, очевидно, осуществляется препятствование политической деятельности одной из зарегистрированной политических партий, которая находится в Государственной думе между прочим… Все возмущены, вы же прекрасно понимаете, что данная история, она в первую очередь направлена на дискредитацию партии, а не на решение каких-то вопросов", - сказал он. Он удивлен, что "вся видеосъемка оперативная появилась и в крупнейших телеграм-каналах", как только были проведены обыски. Как отметил парламентарий, данную историю с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым он не обсуждал, но возможность такого разговора существует. "Да, такое возможно", - подтвердил депутат. По словам Михайлова, пока вопрос будет решаться с представителями силовых структур республики Коми. Как рассказал Михайлов, инцидент с журналисткой произошел 27 марта, когда депутат проводил личный прием граждан. "Она (Татьяна Кузнецова – ред.) пыталась записаться на прием, но ее попросили подождать… 27 марта она заявилась ко мне в офис, заглянула в кабинет, сказала, что хотела бы попасть, я говорю, подождите в коридоре, сейчас я закончу с человеком и вас приму… Она вышла, после чего через некоторое время зашла и сказала, что у нее там какой-то конфликт, ее там обидели, оскорбили. И пыталась сорвать мне прием. Я попросил подождать ее в коридоре после чего, честно говоря, мы бы ей занялись. Но она не согласилась, после чего пришлось вызывать полицию. Женщина, которая была у меня на приеме в этот момент, была крайне возмущена таким поведением… А потом (Кузнецова – ред.) написала заявление, что ее обокрали", - отметил он. По словам парламентария, у некоторых сотрудников офиса действительно прошли обыски после данного инцидента. "Мы с ними на связи, вроде как они все проходят на сегодняшний момент свидетелями по данному уголовному делу", - рассказал Михайлов. По информации местных СМИ, 27 марта Кузнецова пришла в офис КПРФ в Сыктывкаре, где Михайлов проводил личный прием, намереваясь узнать о результатах работы депутата в Госдуме. Журналистка попыталась записаться на следующий прием, но когда сотрудники офиса увидели телефон, они якобы напали на женщину и отобрали мобильный. Женщина вызвала скорую помощь, сняла побои, а после написала заявление в полицию.
https://ria.ru/20230329/volkov-1861685299.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сыктывкар, россия, олег михайлов, кпрф, госдума рф, республика коми, обыск
Происшествия, Сыктывкар, Россия, Олег Михайлов, КПРФ, Госдума РФ, Республика Коми, Обыск
МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Офис КПРФ в республике Коми после инцидента с журналисткой оцепила полиция и СОБР, заявил РИА Новости глава регионального отделения КПРФ в Сыктывкаре, депутат Госдумы Олег Михайлов.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что у членов регионального отделения КПРФ
в Сыктывкаре
, которое возглавляет депутат Госдумы
Михайлов, проведены обыски. По данным правоохранительных органов, оперативные мероприятия связаны с нападением на журналистку Татьяну Кузнецову в местном отделении КПРФ, по факту которого возбуждено уголовное дело по ч.2.ст.161 УК РФ (Грабеж с применением насилия).
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"На сегодняшний момент, офис КПРФ в республике Коми оцепили СОБР, полиция. Таким образом, никого не впускают, говорят, что проводят какие-то следственные действия. Но на самом деле никакие следственные действия не проводят… Я считаю, что в данной ситуации, очевидно, осуществляется препятствование политической деятельности одной из зарегистрированной политических партий, которая находится в Государственной думе между прочим… Все возмущены, вы же прекрасно понимаете, что данная история, она в первую очередь направлена на дискредитацию партии, а не на решение каких-то вопросов", - сказал он.
Он удивлен, что "вся видеосъемка оперативная появилась и в крупнейших телеграм-каналах", как только были проведены обыски.
Как отметил парламентарий, данную историю с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым
он не обсуждал, но возможность такого разговора существует. "Да, такое возможно", - подтвердил депутат.
По словам Михайлова, пока вопрос будет решаться с представителями силовых структур республики Коми.
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Как рассказал Михайлов, инцидент с журналисткой произошел 27 марта, когда депутат проводил личный прием граждан.
"Она (Татьяна Кузнецова – ред.) пыталась записаться на прием, но ее попросили подождать… 27 марта она заявилась ко мне в офис, заглянула в кабинет, сказала, что хотела бы попасть, я говорю, подождите в коридоре, сейчас я закончу с человеком и вас приму… Она вышла, после чего через некоторое время зашла и сказала, что у нее там какой-то конфликт, ее там обидели, оскорбили. И пыталась сорвать мне прием. Я попросил подождать ее в коридоре после чего, честно говоря, мы бы ей занялись. Но она не согласилась, после чего пришлось вызывать полицию. Женщина, которая была у меня на приеме в этот момент, была крайне возмущена таким поведением… А потом (Кузнецова – ред.) написала заявление, что ее обокрали", - отметил он.
По словам парламентария, у некоторых сотрудников офиса действительно прошли обыски после данного инцидента. "Мы с ними на связи, вроде как они все проходят на сегодняшний момент свидетелями по данному уголовному делу", - рассказал Михайлов.
По информации местных СМИ, 27 марта Кузнецова пришла в офис КПРФ в Сыктывкаре, где Михайлов проводил личный прием, намереваясь узнать о результатах работы депутата в Госдуме. Журналистка попыталась записаться на следующий прием, но когда сотрудники офиса увидели телефон, они якобы напали на женщину и отобрали мобильный. Женщина вызвала скорую помощь, сняла побои, а после написала заявление в полицию.
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