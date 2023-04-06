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Турист пытался ввезти в Россию в рюкзаке 350 экзотических животных - РИА Новости, 06.04.2023
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Туризм
 
17:42 06.04.2023
https://ria.ru/20230406/kontrabanda-1863544432.html
Турист пытался ввезти в Россию в рюкзаке 350 экзотических животных
Турист пытался ввезти в Россию в рюкзаке 350 экзотических животных - РИА Новости, 06.04.2023
Турист пытался ввезти в Россию в рюкзаке 350 экзотических животных
В московском аэропорту "Домодедово" таможенники изъяли у россиянина свыше 350 экзотических животных, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T17:42
2023-04-06T17:42
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В московском аэропорту "Домодедово" таможенники изъяли у россиянина свыше 350 экзотических животных, сообщается на сайте ведомства.Путешественник прибыл из ЮАР транзитом через Эфиопию. Представителей африканской фауны он поместил в пластиковые контейнеры, которые спрятал в туристическом рюкзаке.Инспекторы остановили мужчину на "зеленом" коридоре и при досмотре багажа обнаружили 14 карликовых хамелеонов, пять пантеровых жаб, длиннохвостую ящерицу, насекомых: мокриц, гигантских многоножек, расписных улиток, рогатого жука-гриба, псаммодов, которые водятся только на мысе Доброй Надежды, марципановых тараканов и других представителей дикой природы Африки. Часть особей погибла из-за резкой смены температуры и неправильной транспортировки.Контрабандист заявил, что животных поймал в ЮАР и планировал содержать в домашнем террариуме. Однако таможенники выяснили, что мужчина продавал их в соцсетях, и вынесли решение об отнесении товаров к коммерческой партии. Таможенная стоимость груза — 200 тысяч рублей, а размер подлежащих уплате платежей — более 50 тысяч рублей.Изъятые животные были переданы зоозащитникам. Зверям оказывается необходимая ветеринарная помощь.В отношении пассажира возбуждено дело об административном правонарушении за недекларирование товаров. Наказание определят после проведения ряда экспертиз.
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туризм, новости - туризм, домодедово (аэропорт), юар, эфиопия, россия, туристы, таможня, аэропорт
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Домодедово (аэропорт), ЮАР, Эфиопия, Россия, туристы, таможня, Аэропорт
Турист пытался ввезти в Россию в рюкзаке 350 экзотических животных

В Домодедово у пассажира изъяли 350 ввезенных в рюкзаке экзотических животных

© Depositphotos.com / taviphotoСколопендра
Сколопендра - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© Depositphotos.com / taviphoto
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В московском аэропорту "Домодедово" таможенники изъяли у россиянина свыше 350 экзотических животных, сообщается на сайте ведомства.
Путешественник прибыл из ЮАР транзитом через Эфиопию. Представителей африканской фауны он поместил в пластиковые контейнеры, которые спрятал в туристическом рюкзаке.
Инспекторы остановили мужчину на "зеленом" коридоре и при досмотре багажа обнаружили 14 карликовых хамелеонов, пять пантеровых жаб, длиннохвостую ящерицу, насекомых: мокриц, гигантских многоножек, расписных улиток, рогатого жука-гриба, псаммодов, которые водятся только на мысе Доброй Надежды, марципановых тараканов и других представителей дикой природы Африки. Часть особей погибла из-за резкой смены температуры и неправильной транспортировки.
Контрабандист заявил, что животных поймал в ЮАР и планировал содержать в домашнем террариуме. Однако таможенники выяснили, что мужчина продавал их в соцсетях, и вынесли решение об отнесении товаров к коммерческой партии. Таможенная стоимость груза — 200 тысяч рублей, а размер подлежащих уплате платежей — более 50 тысяч рублей.
Изъятые животные были переданы зоозащитникам. Зверям оказывается необходимая ветеринарная помощь.
В отношении пассажира возбуждено дело об административном правонарушении за недекларирование товаров. Наказание определят после проведения ряда экспертиз.
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