https://ria.ru/20230406/knr-1863358725.html

МИД КНР напомнил о суверенитете и принципе одного Китая

МИД КНР напомнил о суверенитете и принципе одного Китая - РИА Новости, 06.04.2023

МИД КНР напомнил о суверенитете и принципе одного Китая

МИД КНР на фоне визита главы Тайваня Цай Инвэнь в США заявил, что Пекин примет решительные и эффективные меры для защиты национального суверенитета и... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T02:10

2023-04-06T02:10

2023-04-06T02:10

в мире

китай

сша

тайвань

цай инвэнь

кевин маккарти

нэнси пелоси

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. МИД КНР на фоне визита главы Тайваня Цай Инвэнь в США заявил, что Пекин примет решительные и эффективные меры для защиты национального суверенитета и территориальной целостности. Цай Инвэнь, которая формально находится в США проездом по пути в Латинскую Америку, в среду встретилась со спикером палаты представителей США Кевином Маккарти. "В ответ на серьезно ошибочные акты сговора между США и Тайванем Китай примет решительные и эффективные меры для защиты национального суверенитета и территориальной целостности", - заявил представитель МИД КНР, его слова приводит агентство Синьхуа. Как отмечается, Китай призвал США соблюдать принцип "одного Китая" и придерживаться положений трех совместных китайско-американских коммюнике. Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай решительно выступает против возможной встречи главы администрации Тайваня Цай Инвэнь и спикера палаты представителей США Кевина Маккарти. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США в последние дни имели с Китаем высокоуровневые контакты, в ходе которых настаивали на неоправданности эскалации из-за пребывания на американской территории главы администрации Тайваня Цай Инвэнь. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Руководство Китая неоднократно заявляло, что Пекин будет стремиться к мирному воссоединению с островом, однако никогда не станет обещать отказа от применения военной силы, если в этом возникнет необходимость. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20230406/tayvan-1863354112.html

https://ria.ru/20230406/tayvanm-1863352646.html

китай

сша

тайвань

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в мире, китай, сша, тайвань, цай инвэнь, кевин маккарти, нэнси пелоси