https://ria.ru/20230406/kipr-1863507954.html
Еще один туроператор будет летом продавать путевки на Кипр через Кувейт
Еще один туроператор будет летом продавать путевки на Кипр через Кувейт - РИА Новости, 06.04.2023
Еще один туроператор будет летом продавать путевки на Кипр через Кувейт
Туроператор "Русский Экспресс" взял блок мест на регулярных рейсах авиакомпании Jazeera Airways с вылетами из Москвы в Ларнаку со стыковкой в Кувейте, сообщает... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T16:07
2023-04-06T16:07
2023-04-06T16:11
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Туроператор "Русский Экспресс" взял блок мест на регулярных рейсах авиакомпании Jazeera Airways с вылетами из Москвы в Ларнаку со стыковкой в Кувейте, сообщает АТОР.Компания отмечает хороший спрос на отдых на острове даже несмотря на большую продолжительность перелета: пересадка займет около трех часов.Минимальная стоимость отдыха на Кипре на майские праздники начинается от 162 тысяч рублей на двоих в отеле категории три звезды. "Пятерки" — от 217 тысяч рублей в Айя-Напе и от 230 тысяч – в Лимассоле. Перелет включен.Для визита на Кипр не нужны сертификаты вакцинации или результаты ПЦР-тестов. Масочный режим действует только в общественных местах, больницах, транспорте. Визу можно получить за пять дней. Для пересечении границы подходит мультишенген или многократное разрешение на въезд, выданное Болгарией и Румынией.Ранее блоки мест на рейсах Jazeera Airways приобрели Fun&Sun и Tez Tour.
https://ria.ru/20230405/kipr-1863151302.html
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РИА Новости
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Еще один туроператор будет летом продавать путевки на Кипр через Кувейт
АТОР: туроператор "Русский Экспресс" стал третьей компанией, продающей путевки на Кипр