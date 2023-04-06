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Еще один туроператор будет летом продавать путевки на Кипр через Кувейт - РИА Новости, 06.04.2023
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Туризм
 
16:07 06.04.2023 (обновлено: 16:11 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/kipr-1863507954.html
Еще один туроператор будет летом продавать путевки на Кипр через Кувейт
Еще один туроператор будет летом продавать путевки на Кипр через Кувейт - РИА Новости, 06.04.2023
Еще один туроператор будет летом продавать путевки на Кипр через Кувейт
Туроператор "Русский Экспресс" взял блок мест на регулярных рейсах авиакомпании Jazeera Airways с вылетами из Москвы в Ларнаку со стыковкой в Кувейте, сообщает... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T16:07
2023-04-06T16:11
туризм
туризм
новости - туризм
кипр
москва
ларнака (район)
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Туроператор "Русский Экспресс" взял блок мест на регулярных рейсах авиакомпании Jazeera Airways с вылетами из Москвы в Ларнаку со стыковкой в Кувейте, сообщает АТОР.Компания отмечает хороший спрос на отдых на острове даже несмотря на большую продолжительность перелета: пересадка займет около трех часов.Минимальная стоимость отдыха на Кипре на майские праздники начинается от 162 тысяч рублей на двоих в отеле категории три звезды. "Пятерки" — от 217 тысяч рублей в Айя-Напе и от 230 тысяч – в Лимассоле. Перелет включен.Для визита на Кипр не нужны сертификаты вакцинации или результаты ПЦР-тестов. Масочный режим действует только в общественных местах, больницах, транспорте. Визу можно получить за пять дней. Для пересечении границы подходит мультишенген или многократное разрешение на въезд, выданное Болгарией и Румынией.Ранее блоки мест на рейсах Jazeera Airways приобрели Fun&amp;Sun и Tez Tour.
https://ria.ru/20230405/kipr-1863151302.html
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туризм, новости - туризм, кипр, москва, ларнака (район), ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Кипр, Москва, Ларнака (район), Ассоциация туроператоров России (АТОР)
Еще один туроператор будет летом продавать путевки на Кипр через Кувейт

АТОР: туроператор "Русский Экспресс" стал третьей компанией, продающей путевки на Кипр

© Pixabay / dimitrisvetsikas1969Порт в Айя-Напе, Кипр
Порт в Айя-Напе, Кипр - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© Pixabay / dimitrisvetsikas1969
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Туроператор "Русский Экспресс" взял блок мест на регулярных рейсах авиакомпании Jazeera Airways с вылетами из Москвы в Ларнаку со стыковкой в Кувейте, сообщает АТОР.
Компания отмечает хороший спрос на отдых на острове даже несмотря на большую продолжительность перелета: пересадка займет около трех часов.
Минимальная стоимость отдыха на Кипре на майские праздники начинается от 162 тысяч рублей на двоих в отеле категории три звезды. "Пятерки" — от 217 тысяч рублей в Айя-Напе и от 230 тысяч – в Лимассоле. Перелет включен.
Для визита на Кипр не нужны сертификаты вакцинации или результаты ПЦР-тестов. Масочный режим действует только в общественных местах, больницах, транспорте. Визу можно получить за пять дней. Для пересечении границы подходит мультишенген или многократное разрешение на въезд, выданное Болгарией и Румынией.
Ранее блоки мест на рейсах Jazeera Airways приобрели Fun&Sun и Tez Tour.
Популярный пляж Nissi Beach в Айя-Напе, Кипр - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых на Кипре в майские праздники
5 апреля, 13:05
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмКипрМоскваЛарнака (район)Ассоциация туроператоров России (АТОР)
 
 
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