https://ria.ru/20230406/intellekt-1863364211.html

Эксперт оценил возможности искусственного интеллекта в инвестировании

Эксперт оценил возможности искусственного интеллекта в инвестировании - РИА Новости, 06.04.2023

Эксперт оценил возможности искусственного интеллекта в инвестировании

Искусственный интеллект (ИИ) может помогать аналитикам и инвестиционным консультантам строить модели, однако слепо доверять его решениям вкладывать деньги в... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T05:33

2023-04-06T05:33

2023-04-06T05:54

экономика

россия

валерий емельянов

александр абрамов

технологии

альфа-банк

бкс мир инвестиций

сбербанк россии

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости, Елена Лыкова. Искусственный интеллект (ИИ) может помогать аналитикам и инвестиционным консультантам строить модели, однако слепо доверять его решениям вкладывать деньги в биржевые инструменты нельзя, так как управление финансами – это очень чувствительная к ошибкам сфера, уверены опрошенные РИА Новости эксперты крупнейших российских банков и брокеров. На текущий момент на финрынке РФ искусственный интеллект применяется в крупных компаниях, по крайней мере, идут тестирования аналитических моделей, обработка массива текстовых и числовых данных. Кроме того, элементы ИИ используются в некоторых программах автоследования, когда клиент брокерского подразделения может в своих решениях следовать за успешным трейдером, даже если он будет компьютерной программой. И относительно недавно появился еще один вариант – массовое использование ботов на базе GPT. РИА Новости ранее в марте и начале апреля задавали вопросы иностранному боту ChatGPT и его аналогу на русском языке – модели искусственного интеллекта SistemmaGPT об инвестировании и получили ответы, которые аналитики назвали устаревшими. Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Валерий Емельянов подчеркивает, что текстовые модели, например, чат-боты не понимают, как работает рынок, они не умеют считать, они лишены логики, они не осознают собственных и ваших текстов; это очень условная модель интеллекта. "Если вы хотите научиться инвестировать, то ИИ может по шагам вам рассказать, с чего начать, что читать и даже может быть для вас персональным учителем. Но это связано не с его умом, а с большой базой текстов, которые машина прочитала, пока училась писать тексты", - обращает внимание он. Чат-бот советы По мнению Емельянова, как и любая инновация, новые модели ИИ ускоряют работу, упрощают некоторые задачи, позволяют избавиться от рутины. Например, по советам ChatGPT можно быстрее собрать алгоритм в Excel или Python для оценки акций и прогнозирования дивидендов. ИИ по шагам расскажет, какие команды написать, в том числе довольно редкие. Сами вы бы не сообразили или бы ковырялись не один день", - говорит Емельянов. "И тут вылезает главный негативный аспект. ИИ как генератор готовых текстов выдает очень правдоподобные (но часто ошибочные и даже бредовые) советы и комментарии. Они могут легко ввести в заблуждение даже опытных инвесторов, поскольку выглядят разумно. Но это — фейковая экспертность. Это как спрашивать у талантливого поэта написать стихи про ядерный синтез. Он напишет, и это будет потрясающе. Но он понятия не имеет, как работает этот синтез, и он может делать в своих стихах чудовищные ошибки", - обращает внимание эксперт. ИИ на службе у брокеров По словам руководителя отдела интеграции торговых приложений ФГ "Финам" Александра Абрамова, автоследование можно смело назвать одной из важных составляющих ИИ. Его коллега руководитель отдела развития интернет-проектов ФГ "Финам" Дмитрий Трость рассказывает, что компания тестирует AI-скринер, который "подбирает активы, которые наиболее релевантны риск-профилю клиента и с большой вероятностью принесут ему прибыль". При этом Абрамов добавляет, пока общее доверие по отношению к живому менеджеру, аналитику, советнику все же доминирует, ИИ и консультант будут дополнять друг друга, делая общее дело. Управляющий директор – директор инвестиционного центра блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Дмитрий Дойников считает, что само по себе автоследование - это просто технология репликации сделок в портфеле клиента. ИИ относится не к самому автоследованию, а к тому, как принимаются решения о ребалансировке инвестиционного портфеля. Безусловно, на рынке уже есть модели, которые делают ребалансировки в портфелях на основании технологии ИИ, подтверждает он. "ИИ очень обширное понятие, конечно в ряде инвестиционных продуктов, в том числе при предоставлении индивидуальных инвестиционных рекомендаций мы используем продвинутые математические модели для определения оптимального портфеля. Это близко к классическим задачам машинного обучения подобласти ИИ. Мы продолжаем исследовать и развивать это направлении при создании инвестиционного предложения клиентам", - в то же время добавляет эксперт. "Негативная сторона состоит в том, что ИИ становится внешне все более простым и доступным, оставаясь внутри сложной, функционирующей в соответствии с научными законами системой. Не понимая этих законов, можно выйти за пределы области применимости модели и получить абсолютно некорректный ответ, ведущий к серьезным последствиям. Но если использовать ИИ с пониманием, что он, на самом деле, умеет, а чего не умеет, выстроив ту самую систему контроля качества, то это может стать решающим конкурентным преимуществом", - резюмирует Каширин из Альфа-банка.

https://ria.ru/20230329/ii-1861467723.html

https://ria.ru/20230329/ii-1861413429.html

https://ria.ru/20230310/rpts-1857131558.html

https://ria.ru/20230308/aeroport-1856421044.html

https://ria.ru/20230217/microsoft-1852556282.html

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экономика, россия, валерий емельянов, александр абрамов, технологии, альфа-банк, бкс мир инвестиций, сбербанк россии