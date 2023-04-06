https://ria.ru/20230406/indiya-1863305867.html

Знакомая песня релоканта: моя страна не может быть сверхдержавой

Знакомая песня релоканта: моя страна не может быть сверхдержавой - РИА Новости, 06.04.2023

Знакомая песня релоканта: моя страна не может быть сверхдержавой

Что это за безумные разговоры о наступлении "индийского десятилетия" и даже "века Индии", морщится наш автор. Прекратите безответственную болтовню, Индия —... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T08:00

2023-04-06T08:00

2023-04-06T08:01

технологии

аналитика

индия

сша

китай

махатхир мохамад

принстонский университет

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Что это за безумные разговоры о наступлении "индийского десятилетия" и даже "века Индии", морщится наш автор. Прекратите безответственную болтовню, Индия — сломанная экономика и сломанная нация…Кто пишет? Давайте вспомним недавний материал насчет того, что в Индии, кроме ее премьер-министра, очень много людей по фамилии Моди. Вот и тут у нас рассуждает Ашока Моди. Титул — профессор Принстонского университета, США. Человек, сделавший репутацию на книге под названием "Индия сломалась, народ предали: история с момента независимости до сегодняшнего дня". Ну и постоянный автор американского агентства Project Syndicate с его очень характерной идеологической направленностью — вот той самой.Но давайте посмотрим на его аргументы. Этот Моди в ярости от сенсационных оценок Международного валютного фонда, согласно которым нас ждет мощный рывок индийского ВВП в 6,1 процента в этом году и в 6,8 — в следующем. О чем вы говорите, кривится он. Во время пандемии был спад, сейчас страна еле-еле возвращается на показатели до 2020 года.Правда, спад был везде и возвращаются на прежние позиции (или пытаются это сделать) все, а вот столь резкого рывка экономики никто не ждет ни в Европе, ни в США, в основном речь о том, кто окажется быстрее — Индия или все-таки Китай. Но профессору Моди это неинтересно.Он объясняет: каждый год на рынок труда выплескиваются семь-девять миллионов человек, страна с населением в 1,4 миллиарда экспортирует столько же товаров, сколько Вьетнам со ста миллионами, кругом нищета, правительство лишь обогащает своих дружков…Перед нами до боли знакомый и вроде бы чисто российский феномен — человек, по каким-то причинам покинувший свою страну физически или морально и пытающийся пригнуть оставшееся ее население к земле навечно. Методика проще некуда: брать все факты, реальные или фальшивые, говорящие о том, что на родине все плохо. И не брать никаких фактов, свидетельствующих об обратном. Просто ведь.Сегодня таких людей модно называть новым словом — релоканты. То есть буквально "переместившиеся". Раньше слово было другое, с ностальгическим оттенком — эмигранты, хотя были и есть слова и похуже. Так вот, это неинтересно — выяснять, где физически такой человек находится, бывает ли все еще дома, или постоянно живет в окрестностях Принстона. Неинтересно, потому что главное — такие люди все силы бросили на доказательства, что у них на родине все давно сломалось и таким останется всегда. Это важно хотя бы для того, чтобы такой релокант всегда оправдывал в своих глазах собственную жизненную позицию: я родину люблю, но ведь сломалась же и ничего хорошего — тем более "века Индии" и прочей сверхдержавности — там быть не может.Была такая история из 70-х, когда в СССР четко оформлялась идеология диссидентов. Крым, пляж, вечер, на песке сидит компания вот таких диссидентов и/или релокантов, чей-то вздох: "Ой, какой закат!" И злобный рык сбоку: "Да не может в этой стране быть красивых закатов!"И возвращаясь к "веку Индии": да, он теоретически возможен, и не забудем, что хотя бы просто по объему экономики (по методике паритетов покупательных способностей валют) уже не только Китай обогнал США — Индия на третьем месте. Но и качество рывка тоже никто не отменяет.В мировой истории был хороший пример такого рывка. В годы первого премьерства (1981-2003) в Малайзии замечательного лидера — Махатхира Мохамада (жив и сегодня) — эта страна вырвалась из третьего мира к позиции маленького, но убедительного экономического и социального чуда: свое автомобилестроение, электроника, потрясающие небоскребы, рост доходов до европейского уровня… Что-то из этих достижений оказалось недолгим, но что-то осталось. И как же у Махатхира это получилось? Помимо прочего, с помощью лозунга "Малайзия может". Страна и окружающий мир поверили в свои силы и совершили множество чудес.Хотя и там были свои релоканты, зудевшие: "Да вы что, тут сломанная нация и безнадежная экономика…"

https://ria.ru/20230404/indiya-1862799746.html

https://ria.ru/20230328/neft-1861151818.html

https://ria.ru/20230330/indiya-1861813632.html

https://ria.ru/20230330/indiya-1861995971.html

индия

сша

китай

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технологии, аналитика, индия, сша, китай, махатхир мохамад, принстонский университет