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Посадить Ганди: Индия преподает урок демократии - РИА Новости, 29.03.2023
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08:00 29.03.2023 (обновлено: 08:01 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/indiya-1861376468.html
Посадить Ганди: Индия преподает урок демократии
Посадить Ганди: Индия преподает урок демократии - РИА Новости, 29.03.2023
Посадить Ганди: Индия преподает урок демократии
Эта случившаяся в Индии замечательная история служит хорошей иллюстрацией к вопросу о том, что такое демократия. Дело в том, что неприятности возникли у светоча РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T08:00
2023-03-29T08:01
аналитика
индия
сша
россия
нарендра моди
джавахарлал неру
инком
индийский национальный конгресс
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Эта случившаяся в Индии замечательная история служит хорошей иллюстрацией к вопросу о том, что такое демократия. Дело в том, что неприятности возникли у светоча таковой и лидера главной оппозиционной партии страны "Индийский национальный конгресс". Главное же, речь о человеке по имени Ганди — Рахуле Ганди, внуке Индиры, правнуке Джавахарлала Неру и так далее.Можно ли такого человека приговорить к двум годам тюрьмы? Мало того, еще и лишить места в парламенте (то есть после долгого оспаривания приговора Рахул может и правда пойти за решетку)?Тут надо посмотреть, что он сделал. Была предвыборная кампания 2019 года, и в ходе нее наследник первой семьи республики нехорошо пошутил. Он рассказал про двух уголовников, носивших одну и ту же фамилию, потом изящно перешел на личность нынешнего премьер-министра страны и спросил: как это так получается, что у всех этих воров фамилия Моди?Фамилия эта, как и Ганди, довольно обычная, и иск по поводу оскорбления подал вовсе не премьер, а депутат от правящей "Бхаратия джаната парти" Пурнеш Моди (не родственник). Суд тянулся долго, но в итоге завершился.Вот тут мы и получаем наши уроки демократии. В процессе всемирного — и, понятно, всеиндийского — обсуждения этой истории первое, что выясняется: БДП не только с триумфом, но и не в первый раз выиграла те самые выборы 2019 года. Она может выиграть и те, что будут через год, потому что по всем опросам ее поддерживают до 70 процентов индийцев.Почему так и почему проигрывает ИНК? Из-за репутации у избирателя. Индийское общество в чем-то до мелочей похоже на наше, и как-то в нем получилось, что оно массой голосует против людей, несущих "общечеловеческие ценности", то есть глобализм. В каких слоях общества подобные носители глобализма помещаются? Они уютно себя чувствуют в больших городах, среди некоторых журналистов — причем англоязычных, а не работающих на хинди и прочих языках. Еще такая публика заметна среди преподавателей и их студентов, а также в шоу-бизнесе. Хотя только ли на Россию это похоже. Как насчет США с их либералами, опирающимися на примерно те же слои?Но есть еще особенность репутации ИНК как элитистского гнезда. И тут мы опять видим параллели с Америкой, где давно идут яростные разговоры насчет того, откуда берутся дрянные и наследственные демократические элиты. Получилось так, что именно семейство Ганди сегодня ходит с клеймом зазнавшихся аристократов, оторвавшихся от родной почвы. И Рахул Ганди, обругавший всех Моди скопом, подтвердил худшие подозрения насчет своего клана.Во-первых, он в какой-то момент произнес цезаристскую фразу: "Ганди не извиняются" — и еще много чего наговорил. Во-вторых, вся его команда сейчас заявляет, что это недемократично — автоматом лишать приговоренных по делу о клевете еще и места в парламенте. Но ведь в 2013 году одно из прежних правительств попыталось отменить этот автоматизм исполнительным актом. И кто порвал эту бумагу, будучи и тогда членом парламента? Лично Рахул — порвал физически под видеокамеры.Но есть еще и в-третьих: множество напоминаний о том, что только та демократия чего-то стоит, которая умеет гнобить недемократов, причем в глобальном масштабе. Нарендра Моди и его партия для таких режимов — не свои, несмотря на их старания держаться нейтралитета в нынешнем глобальном противостоянии, участвовать в явно антикитайском объединении QUAD (с США, Австралией и Японией).Так что сейчас индийцы получают очередную порцию обвинений — в зажиме демократии, свободных СМИ, в закрытии на своей территории иноагентов типа Amnesty International, Oxfam India — в общем, всех тех, кто поставляют сырье для таких обвинений.Для этих сил проблема, в сущности, в том, что такого вообще не должно быть — лидера или партии, которых поддерживают до 70 процентов избирателей. Для них это не демократия — это автократия. Демократы за пределами Запада должны быть слабыми, зависимыми никак не от своего избирателя и насаждать те ценности, которые надо. Так что Индию Нарендры Моди западники никогда не полюбят — им ближе Индия семьи Ганди.
https://radiosputnik.ria.ru/20221225/1841194158.html
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аналитика, индия, сша, россия, нарендра моди, джавахарлал неру, инком, индийский национальный конгресс, бхаратия джаната парти
Аналитика, Индия, США, Россия, Нарендра Моди, Джавахарлал Неру, Инком, Индийский национальный конгресс, Бхаратия Джаната Парти

Посадить Ганди: Индия преподает урок демократии

© AFP 2023 / SAJJAD HUSSAINСторонники партии "Индийский национальный конгресс" на акции против осуждения лидера партии Рахула Ганди по уголовному делу в Нью-Дели, 26 марта 2023 года
Сторонники партии Индийский национальный конгресс на акции против осуждения лидера партии Рахула Ганди по уголовному делу в Нью-Дели, 26 марта 2023 года - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© AFP 2023 / SAJJAD HUSSAIN
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Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
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Эта случившаяся в Индии замечательная история служит хорошей иллюстрацией к вопросу о том, что такое демократия. Дело в том, что неприятности возникли у светоча таковой и лидера главной оппозиционной партии страны "Индийский национальный конгресс". Главное же, речь о человеке по имени Ганди — Рахуле Ганди, внуке Индиры, правнуке Джавахарлала Неру и так далее.
Можно ли такого человека приговорить к двум годам тюрьмы? Мало того, еще и лишить места в парламенте (то есть после долгого оспаривания приговора Рахул может и правда пойти за решетку)?
Тут надо посмотреть, что он сделал. Была предвыборная кампания 2019 года, и в ходе нее наследник первой семьи республики нехорошо пошутил. Он рассказал про двух уголовников, носивших одну и ту же фамилию, потом изящно перешел на личность нынешнего премьер-министра страны и спросил: как это так получается, что у всех этих воров фамилия Моди?
Фамилия эта, как и Ганди, довольно обычная, и иск по поводу оскорбления подал вовсе не премьер, а депутат от правящей "Бхаратия джаната парти" Пурнеш Моди (не родственник). Суд тянулся долго, но в итоге завершился.
Внук Индиры Ганди раскачивает ситуацию в Индии? - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
Внук Индиры Ганди раскачивает ситуацию в Индии?
25 декабря 2022, 12:17
Вот тут мы и получаем наши уроки демократии. В процессе всемирного — и, понятно, всеиндийского — обсуждения этой истории первое, что выясняется: БДП не только с триумфом, но и не в первый раз выиграла те самые выборы 2019 года. Она может выиграть и те, что будут через год, потому что по всем опросам ее поддерживают до 70 процентов индийцев.
Почему так и почему проигрывает ИНК? Из-за репутации у избирателя. Индийское общество в чем-то до мелочей похоже на наше, и как-то в нем получилось, что оно массой голосует против людей, несущих "общечеловеческие ценности", то есть глобализм. В каких слоях общества подобные носители глобализма помещаются? Они уютно себя чувствуют в больших городах, среди некоторых журналистов — причем англоязычных, а не работающих на хинди и прочих языках. Еще такая публика заметна среди преподавателей и их студентов, а также в шоу-бизнесе. Хотя только ли на Россию это похоже. Как насчет США с их либералами, опирающимися на примерно те же слои?
Но есть еще особенность репутации ИНК как элитистского гнезда. И тут мы опять видим параллели с Америкой, где давно идут яростные разговоры насчет того, откуда берутся дрянные и наследственные демократические элиты. Получилось так, что именно семейство Ганди сегодня ходит с клеймом зазнавшихся аристократов, оторвавшихся от родной почвы. И Рахул Ганди, обругавший всех Моди скопом, подтвердил худшие подозрения насчет своего клана.
Глава правящей партии Индии Амит Шах и президент Индии Нарендра Моди после объявления результатов выборов в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 31.05.2019
Моди распределил ключевые посты в новом правительстве Индии
31 мая 2019, 10:58
Во-первых, он в какой-то момент произнес цезаристскую фразу: "Ганди не извиняются" — и еще много чего наговорил. Во-вторых, вся его команда сейчас заявляет, что это недемократично — автоматом лишать приговоренных по делу о клевете еще и места в парламенте. Но ведь в 2013 году одно из прежних правительств попыталось отменить этот автоматизм исполнительным актом. И кто порвал эту бумагу, будучи и тогда членом парламента? Лично Рахул — порвал физически под видеокамеры.
Но есть еще и в-третьих: множество напоминаний о том, что только та демократия чего-то стоит, которая умеет гнобить недемократов, причем в глобальном масштабе. Нарендра Моди и его партия для таких режимов — не свои, несмотря на их старания держаться нейтралитета в нынешнем глобальном противостоянии, участвовать в явно антикитайском объединении QUAD (с США, Австралией и Японией).
Так что сейчас индийцы получают очередную порцию обвинений — в зажиме демократии, свободных СМИ, в закрытии на своей территории иноагентов типа Amnesty International, Oxfam India — в общем, всех тех, кто поставляют сырье для таких обвинений.
Для этих сил проблема, в сущности, в том, что такого вообще не должно быть — лидера или партии, которых поддерживают до 70 процентов избирателей. Для них это не демократия — это автократия. Демократы за пределами Запада должны быть слабыми, зависимыми никак не от своего избирателя и насаждать те ценности, которые надо. Так что Индию Нарендры Моди западники никогда не полюбят — им ближе Индия семьи Ганди.
 
АналитикаИндияСШАРоссияНарендра МодиДжавахарлал НеруИнкомИндийский национальный конгрессБхаратия Джаната Парти
 
 
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