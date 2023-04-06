https://ria.ru/20230406/gazifikatsiya-1863418577.html

В Ленобласти расширили программу газификации

В Ленобласти расширили программу газификации - РИА Новости, 06.04.2023

В Ленобласти расширили программу газификации

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер подписали новую редакцию программы развития... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T11:47

2023-04-06T11:47

2023-04-06T11:47

ленинградская область

ленинградская область

александр дрозденко

жкх

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр — РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер подписали новую редакцию программы развития газоснабжения и газификации, в которой запланировано подключить почти 500 населенных пунктов до конца 2025 года, сообщил глава региона в своем официальном телеграм-канале. По его словам, АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" также построит семь газопроводов-отводов и ГРС, проведет техническое перевооружение и реконструкцию 12 газораспределительных станций, мощности которых полностью задействованы. Это позволит подавать больше газа действующим потребителям и подключать новых. По предложению региона и ПАО "Газпром" в актуальную редакцию включены межпоселковые газопроводы для Волховского, Всеволожского, Гатчинского, Лодейнопольского, Ломоносовского, Подпорожского, Приозерского и Тосненского районов. В свою очередь, в пресс-службе областной администрации напомнили, что власти Ленобласти продолжат оказывать меры поддержки гражданам, участвующим в программе догазификации. В регионе установлены субсидии на газификацию домовладений. Их максимальный размер на одно домовладение составляет 300 тысяч рублей при подключении газа ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам, 200 тысяч рублей – льготным категориям граждан и 180 тысяч рублей – остальным собственникам домовладений.

https://ria.ru/20230317/stoimost-1858708592.html

ленинградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ленинградская область, александр дрозденко, жкх