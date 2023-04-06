https://ria.ru/20230406/gazifikatsiya-1863418577.html
В Ленобласти расширили программу газификации
В Ленобласти расширили программу газификации - РИА Новости, 06.04.2023
В Ленобласти расширили программу газификации
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер подписали новую редакцию программы развития... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T11:47
2023-04-06T11:47
2023-04-06T11:47
ленинградская область
ленинградская область
александр дрозденко
жкх
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр — РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер подписали новую редакцию программы развития газоснабжения и газификации, в которой запланировано подключить почти 500 населенных пунктов до конца 2025 года, сообщил глава региона в своем официальном телеграм-канале. По его словам, АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" также построит семь газопроводов-отводов и ГРС, проведет техническое перевооружение и реконструкцию 12 газораспределительных станций, мощности которых полностью задействованы. Это позволит подавать больше газа действующим потребителям и подключать новых. По предложению региона и ПАО "Газпром" в актуальную редакцию включены межпоселковые газопроводы для Волховского, Всеволожского, Гатчинского, Лодейнопольского, Ломоносовского, Подпорожского, Приозерского и Тосненского районов. В свою очередь, в пресс-службе областной администрации напомнили, что власти Ленобласти продолжат оказывать меры поддержки гражданам, участвующим в программе догазификации. В регионе установлены субсидии на газификацию домовладений. Их максимальный размер на одно домовладение составляет 300 тысяч рублей при подключении газа ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам, 200 тысяч рублей – льготным категориям граждан и 180 тысяч рублей – остальным собственникам домовладений.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ленинградская область, александр дрозденко, жкх
Ленинградская область , Ленинградская область, Александр Дрозденко, ЖКХ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр — РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер подписали новую редакцию программы развития газоснабжения и газификации, в которой запланировано подключить почти 500 населенных пунктов до конца 2025 года, сообщил глава региона в своем официальном телеграм-канале.
По его словам, АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" также построит семь газопроводов-отводов и ГРС, проведет техническое перевооружение и реконструкцию 12 газораспределительных станций, мощности которых полностью задействованы. Это позволит подавать больше газа действующим потребителям и подключать новых. По предложению региона и ПАО "Газпром" в актуальную редакцию включены межпоселковые газопроводы для Волховского, Всеволожского, Гатчинского, Лодейнопольского, Ломоносовского, Подпорожского, Приозерского и Тосненского районов
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"Правительство Ленинградской области продолжает планомерную и эффективную работу с компанией "Газпром". Согласно новой программе развития газоснабжения, до конца 2025 года планируется подключить к голубому топливу 497 населенных пунктов. Это почти 59 тысяч домовладений и 110 котельных. В следующие три года будет построено четыре тысячи километров межпоселковых и распределительных газопроводов", ― прокомментировал губернатор Александр Дрозденко.
В свою очередь, в пресс-службе областной администрации напомнили, что власти Ленобласти продолжат оказывать меры поддержки гражданам, участвующим в программе догазификации. В регионе установлены субсидии на газификацию домовладений. Их максимальный размер на одно домовладение составляет 300 тысяч рублей при подключении газа ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам, 200 тысяч рублей – льготным категориям граждан и 180 тысяч рублей – остальным собственникам домовладений.
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