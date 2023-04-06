https://ria.ru/20230406/dtp-1863376385.html
В Приангарье пять человек попали в больницу после ДТП с "Газелью"
В Приангарье пять человек попали в больницу после ДТП с "Газелью" - РИА Новости, 06.04.2023
В Приангарье пять человек попали в больницу после ДТП с "Газелью"
Пять человек госпитализированы после столкновения автомобилей "ВАЗ" и "Газель" в городе Вихоревка Иркутской области, трое - в реанимации, сообщает ГУМВД региона РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T08:59
2023-04-06T08:59
2023-04-06T08:59
происшествия
вихоревка
иркутская область
братский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126653_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_397b4daf56fcea2faeee50b86a70ff7d.jpg
ИРКУТСК, 6 апр - РИА Новости. Пять человек госпитализированы после столкновения автомобилей "ВАЗ" и "Газель" в городе Вихоревка Иркутской области, трое - в реанимации, сообщает ГУМВД региона в Telegram-канале. ДТП произошло утром в четверг в Братском районе региона. Около 05.00 (12.00 мск) "ВАЗ" столкнулся с "Газелью" на перекрёстке улиц Дзержинского и Ленина в Вихоревке. По уточненным данным минздрава области, два человека погибли, пять пострадали. Погибшие - две женщины 50 лет и 31 года - были пассажирами "Газели". Полиция устанавливает причины происшествия.
https://ria.ru/20230316/dtp-1858400058.html
вихоревка
иркутская область
братский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126653_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_5348a9c1325c27afe24a1bb89da2d533.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, вихоревка, иркутская область, братский район
Происшествия, Вихоревка, Иркутская область, Братский район
В Приангарье пять человек попали в больницу после ДТП с "Газелью"
Пять человек находятся в больнице после ДТП с двумя погибшими в иркутской Вихоревке