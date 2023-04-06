https://ria.ru/20230406/dtp-1863376385.html

В Приангарье пять человек попали в больницу после ДТП с "Газелью"

В Приангарье пять человек попали в больницу после ДТП с "Газелью" - РИА Новости, 06.04.2023

В Приангарье пять человек попали в больницу после ДТП с "Газелью"

Пять человек госпитализированы после столкновения автомобилей "ВАЗ" и "Газель" в городе Вихоревка Иркутской области, трое - в реанимации, сообщает ГУМВД региона РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T08:59

2023-04-06T08:59

2023-04-06T08:59

происшествия

вихоревка

иркутская область

братский район

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ИРКУТСК, 6 апр - РИА Новости. Пять человек госпитализированы после столкновения автомобилей "ВАЗ" и "Газель" в городе Вихоревка Иркутской области, трое - в реанимации, сообщает ГУМВД региона в Telegram-канале. ДТП произошло утром в четверг в Братском районе региона. Около 05.00 (12.00 мск) "ВАЗ" столкнулся с "Газелью" на перекрёстке улиц Дзержинского и Ленина в Вихоревке. По уточненным данным минздрава области, два человека погибли, пять пострадали. Погибшие - две женщины 50 лет и 31 года - были пассажирами "Газели". Полиция устанавливает причины происшествия.

https://ria.ru/20230316/dtp-1858400058.html

вихоревка

иркутская область

братский район

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, вихоревка, иркутская область, братский район