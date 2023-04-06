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В Приангарье пять человек попали в больницу после ДТП с "Газелью" - РИА Новости, 06.04.2023
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08:59 06.04.2023
https://ria.ru/20230406/dtp-1863376385.html
В Приангарье пять человек попали в больницу после ДТП с "Газелью"
В Приангарье пять человек попали в больницу после ДТП с "Газелью" - РИА Новости, 06.04.2023
В Приангарье пять человек попали в больницу после ДТП с "Газелью"
Пять человек госпитализированы после столкновения автомобилей "ВАЗ" и "Газель" в городе Вихоревка Иркутской области, трое - в реанимации, сообщает ГУМВД региона РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T08:59
2023-04-06T08:59
происшествия
вихоревка
иркутская область
братский район
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ИРКУТСК, 6 апр - РИА Новости. Пять человек госпитализированы после столкновения автомобилей "ВАЗ" и "Газель" в городе Вихоревка Иркутской области, трое - в реанимации, сообщает ГУМВД региона в Telegram-канале. ДТП произошло утром в четверг в Братском районе региона. Около 05.00 (12.00 мск) "ВАЗ" столкнулся с "Газелью" на перекрёстке улиц Дзержинского и Ленина в Вихоревке. По уточненным данным минздрава области, два человека погибли, пять пострадали. Погибшие - две женщины 50 лет и 31 года - были пассажирами "Газели". Полиция устанавливает причины происшествия.
https://ria.ru/20230316/dtp-1858400058.html
вихоревка
иркутская область
братский район
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происшествия, вихоревка, иркутская область, братский район
Происшествия, Вихоревка, Иркутская область, Братский район
В Приангарье пять человек попали в больницу после ДТП с "Газелью"

Пять человек находятся в больнице после ДТП с двумя погибшими в иркутской Вихоревке

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ИРКУТСК, 6 апр - РИА Новости. Пять человек госпитализированы после столкновения автомобилей "ВАЗ" и "Газель" в городе Вихоревка Иркутской области, трое - в реанимации, сообщает ГУМВД региона в Telegram-канале.
ДТП произошло утром в четверг в Братском районе региона. Около 05.00 (12.00 мск) "ВАЗ" столкнулся с "Газелью" на перекрёстке улиц Дзержинского и Ленина в Вихоревке. По уточненным данным минздрава области, два человека погибли, пять пострадали.
«
"Пять человек госпитализированы, трое из них находятся в реанимации", - сообщил собеседник агентства.
Погибшие - две женщины 50 лет и 31 года - были пассажирами "Газели".
Полиция устанавливает причины происшествия.
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ПроисшествияВихоревкаИркутская областьБратский район
 
 
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