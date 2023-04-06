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В ДТП в Приангарье погибли два человека
В ДТП в Приангарье погибли два человека - РИА Новости, 06.04.2023
В ДТП в Приангарье погибли два человека
Два человека погибли и семь были госпитализированы после столкновения автомобилей "ВАЗ" и "Газель" в городе Вихоревка Иркутской области, сообщает ГУ МВД... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T04:11
2023-04-06T04:11
2023-04-06T04:11
происшествия
вихоревка
иркутская область
братский район
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ИРКУТСК, 6 апр - РИА Новости. Два человека погибли и семь были госпитализированы после столкновения автомобилей "ВАЗ" и "Газель" в городе Вихоревка Иркутской области, сообщает ГУ МВД региона. Автоавария произошла утром в городе Вихоревка Братского района. Около 05.00 (00.00 мск) на перекрестке улиц Дзержинского и Ленина автомобиль "ВАЗ" столкнулся с "Газелью". "В результате дорожно-транспортного происшествия два человека погибли на месте аварии, семь человек госпитализированы бригадой скорой помощи в медицинское учреждение. Установлено, что 50-летняя и 31-летняя женщины, погибшие в автоаварии, были пассажирами "Газели", - говорится в сообщении. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.
https://ria.ru/20230405/dtp-1863202577.html
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происшествия, вихоревка, иркутская область, братский район
Происшествия, Вихоревка, Иркутская область, Братский район
В ДТП в Приангарье погибли два человека
В ДТП с "Газелью" в Иркутской области погибли два человека, семь пострадали
ИРКУТСК, 6 апр - РИА Новости. Два человека погибли и семь были госпитализированы после столкновения автомобилей "ВАЗ" и "Газель" в городе Вихоревка Иркутской области, сообщает ГУ МВД региона.
Автоавария произошла утром в городе Вихоревка Братского района
. Около 05.00 (00.00 мск) на перекрестке улиц Дзержинского и Ленина автомобиль "ВАЗ" столкнулся с "Газелью".
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"В результате дорожно-транспортного происшествия два человека погибли на месте аварии, семь человек госпитализированы бригадой скорой помощи в медицинское учреждение. Установлено, что 50-летняя и 31-летняя женщины, погибшие в автоаварии, были пассажирами "Газели", - говорится в сообщении.
В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.
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