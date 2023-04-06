https://ria.ru/20230406/priangare-1863361713.html

В ДТП в Приангарье погибли два человека

В ДТП в Приангарье погибли два человека - РИА Новости, 06.04.2023

В ДТП в Приангарье погибли два человека

Два человека погибли и семь были госпитализированы после столкновения автомобилей "ВАЗ" и "Газель" в городе Вихоревка Иркутской области, сообщает ГУ МВД... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T04:11

2023-04-06T04:11

2023-04-06T04:11

происшествия

вихоревка

иркутская область

братский район

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ИРКУТСК, 6 апр - РИА Новости. Два человека погибли и семь были госпитализированы после столкновения автомобилей "ВАЗ" и "Газель" в городе Вихоревка Иркутской области, сообщает ГУ МВД региона. Автоавария произошла утром в городе Вихоревка Братского района. Около 05.00 (00.00 мск) на перекрестке улиц Дзержинского и Ленина автомобиль "ВАЗ" столкнулся с "Газелью". "В результате дорожно-транспортного происшествия два человека погибли на месте аварии, семь человек госпитализированы бригадой скорой помощи в медицинское учреждение. Установлено, что 50-летняя и 31-летняя женщины, погибшие в автоаварии, были пассажирами "Газели", - говорится в сообщении. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.

https://ria.ru/20230405/dtp-1863202577.html

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вихоревка

иркутская область

братский район

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происшествия, вихоревка, иркутская область, братский район