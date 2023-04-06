https://ria.ru/20230406/dollar-1863556626.html
В Китае вспомнили слова Ленина и заговорили о скорой катастрофе в США
В Китае вспомнили слова Ленина и заговорили о скорой катастрофе в США - РИА Новости, 06.04.2023
В Китае вспомнили слова Ленина и заговорили о скорой катастрофе в США
Американский доллар ожидает скорый крах, если США не перестанут использовать свою валюту как оружие против недружественных стран, написал обозреватель South... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T18:04
2023-04-06T18:04
2023-04-06T20:37
сша
китай
владимир ленин (владимир ульянов)
в мире
доллар
санкции
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Американский доллар ожидает скорый крах, если США не перестанут использовать свою валюту как оружие против недружественных стран, написал обозреватель South China Morning Post Алекс Ло."Сейчас все больше стран хотят отойти от доллара — не потому, что это экономически выгодно, а чтобы вырваться из тисков гангстерской внешней политики США, которые в последние два десятилетия все активнее используют глобальное доминирование доллара в качестве оружия", — говорится в статье.Эту мысль автор подкрепил цитатой из Владимира Ленина: "Есть десятилетия, когда ничего не происходит, и недели, за которые происходят десятилетия". Это высказывание в одинаковой степени относится и к революциям, и к крахам финансовых режимов, так как они практически всегда наступают без предупреждения.Вашингтон уже давно игнорирует правила международной торговли, уверен Алекс Ло."США вводят санкции против отдельных лиц, компаний и стран, по своему усмотрению и по щелчку изгоняют их с мирового рынка. Но это еще не все. Теперь Соединенные Штаты указывают странам и компаниям, с кем те могут торговать, а с кем — нет", — объяснил эксперт.Благодаря уникальному статусу доллара Белый дом может еще долго использовать национальную валюту в качестве инструмента внешней политики, но такая недальновидность приведет к плачевным последствиям, заключил он.
https://ria.ru/20230404/ultimatum-1862781146.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, китай, владимир ленин (владимир ульянов), в мире, доллар, санкции
США, Китай, Владимир Ленин (Владимир Ульянов), В мире, Доллар, Санкции
В Китае вспомнили слова Ленина и заговорили о скорой катастрофе в США
SCMP: грядущий крах доллара произойдет из-за недальновидного поведения США
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости.
Американский доллар ожидает скорый крах, если США не перестанут использовать свою валюту как оружие против недружественных стран, написал обозреватель South China Morning Post
Алекс Ло.
"Сейчас все больше стран хотят отойти от доллара — не потому, что это экономически выгодно, а чтобы вырваться из тисков гангстерской внешней политики США, которые в последние два десятилетия все активнее используют глобальное доминирование доллара в качестве оружия", — говорится в статье.
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Эту мысль автор подкрепил цитатой из Владимира Ленина: "Есть десятилетия, когда ничего не происходит, и недели, за которые происходят десятилетия". Это высказывание в одинаковой степени относится и к революциям, и к крахам финансовых режимов, так как они практически всегда наступают без предупреждения.
Вашингтон
уже давно игнорирует правила международной торговли, уверен Алекс Ло.
"США вводят санкции против отдельных лиц, компаний и стран, по своему усмотрению и по щелчку изгоняют их с мирового рынка. Но это еще не все. Теперь Соединенные Штаты указывают странам и компаниям, с кем те могут торговать, а с кем — нет", — объяснил эксперт.
Благодаря уникальному статусу доллара Белый дом может еще долго использовать национальную валюту в качестве инструмента внешней политики, но такая недальновидность приведет к плачевным последствиям, заключил он.
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