https://ria.ru/20230406/dagestan-1863397929.html

В Дагестане запустили автобусы между Махачкалой и аэропортом

В Дагестане запустили автобусы между Махачкалой и аэропортом - РИА Новости, 06.04.2023

В Дагестане запустили автобусы между Махачкалой и аэропортом

Регулярный автобусный маршрут запустили между Махачкалой и единственным в Дагестане аэропортом, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства транспорта... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T11:06

2023-04-06T11:06

2023-04-06T11:06

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МАХАЧКАЛА, 6 апр - РИА Новости. Регулярный автобусный маршрут запустили между Махачкалой и единственным в Дагестане аэропортом, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства транспорта региона. Остановка в Махачкале располагается на проспекте Имама Шамиля. Ежедневно автобусы будут курсировать в обе стороны с интервалом в полчаса. Время отправления из Махачкалы и аэропорта – с 6.00 до 21.00. Стоимость проезда составляет 100 рублей. "Автобусы из Махачкалы в аэропорт и обратно запущены, уже следуют по маршруту", – сказал собеседник агентства. Проблему отсутствия общественного транспорта до воздушной гавани в январе подняли местные жители в ходе прямой линии главы Дагестана Сергея Меликова. Тогда руководитель региона поручил проработать этот вопрос.Ранее сообщалось, что с 6 апреля добраться из аэропорта в столицу Дагестана можно будет на общественном транспорте – на линию выйдут четыре низкопольных автобуса малого класса вместимостью 22 пассажира.

https://ria.ru/20230331/dagestan-1861882988.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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