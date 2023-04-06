https://ria.ru/20230406/dagestan-1863397929.html
В Дагестане запустили автобусы между Махачкалой и аэропортом
В Дагестане запустили автобусы между Махачкалой и аэропортом - РИА Новости, 06.04.2023
В Дагестане запустили автобусы между Махачкалой и аэропортом
Регулярный автобусный маршрут запустили между Махачкалой и единственным в Дагестане аэропортом, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства транспорта... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T11:06
2023-04-06T11:06
2023-04-06T11:06
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МАХАЧКАЛА, 6 апр - РИА Новости. Регулярный автобусный маршрут запустили между Махачкалой и единственным в Дагестане аэропортом, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства транспорта региона. Остановка в Махачкале располагается на проспекте Имама Шамиля. Ежедневно автобусы будут курсировать в обе стороны с интервалом в полчаса. Время отправления из Махачкалы и аэропорта – с 6.00 до 21.00. Стоимость проезда составляет 100 рублей. "Автобусы из Махачкалы в аэропорт и обратно запущены, уже следуют по маршруту", – сказал собеседник агентства. Проблему отсутствия общественного транспорта до воздушной гавани в январе подняли местные жители в ходе прямой линии главы Дагестана Сергея Меликова. Тогда руководитель региона поручил проработать этот вопрос.Ранее сообщалось, что с 6 апреля добраться из аэропорта в столицу Дагестана можно будет на общественном транспорте – на линию выйдут четыре низкопольных автобуса малого класса вместимостью 22 пассажира.
https://ria.ru/20230331/dagestan-1861882988.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Махачкала, Республика Дагестан, Аэропорт
В Дагестане запустили автобусы между Махачкалой и аэропортом
Автобусный маршрут запустили между Махачкалой и единственным в Дагестане аэропортом
МАХАЧКАЛА, 6 апр - РИА Новости. Регулярный автобусный маршрут запустили между Махачкалой и единственным в Дагестане аэропортом, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства транспорта региона.
Остановка в Махачкале располагается на проспекте Имама Шамиля. Ежедневно автобусы будут курсировать в обе стороны с интервалом в полчаса. Время отправления из Махачкалы и аэропорта – с 6.00 до 21.00. Стоимость проезда составляет 100 рублей.
"Автобусы из Махачкалы в аэропорт и обратно запущены, уже следуют по маршруту", – сказал собеседник агентства.
Проблему отсутствия общественного транспорта до воздушной гавани в январе подняли местные жители в ходе прямой линии главы Дагестана Сергея Меликова. Тогда руководитель региона поручил проработать этот вопрос.
Ранее сообщалось, что с 6 апреля добраться из аэропорта в столицу Дагестана можно будет на общественном транспорте – на линию выйдут четыре низкопольных автобуса малого класса вместимостью 22 пассажира.
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