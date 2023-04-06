https://ria.ru/20230406/bronya-1863525398.html

В России создали двойную противоударную броню для техники

В России создали двойную противоударную броню для техники - РИА Новости, 06.04.2023

В России создали двойную противоударную броню для техники

В России создали двойную броню для техники, выдерживающую взрыв мощностью до двух килограммов тротила, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T16:32

2023-04-06T16:32

2023-04-06T18:31

россия

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

нижегородская область

сергей шойгу

арзамасский машиностроительный завод

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В России создали двойную броню для техники, выдерживающую взрыв мощностью до двух килограммов тротила, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.О разработке доложили главе ведомства Сергею Шойгу во время рабочей поездки на Арзамасский машиностроительный завод в Нижегородской области."Новая двойная броня перспективных образцов техники выдерживает подрыв двух килограммов тротила, попадание бронебойно-зажигательных боеприпасов, обеспечивает защиту радиатора, капота и колесных шасси, а также защищает личный состав от различных средств поражения, в том числе огня стрелкового оружия, осколков снарядов и минометных мин", — говорится в публикации.Руководство предприятия рассказало о повышении защитных свойств брони с учетом существующих требований и пожеланий самих военнослужащих, выполняющих задачи в зоне спецоперации.Шойгу проинспектировал производственные мощности предприятия, линии сборки и цеха производства бронетранспортеров различных модификаций и бронеавтомобилей "Тигр".Глава ведомства поручил проработать производство спецбронетехники для размещения на ее основе медицинских связных модулей и модулей бытового назначения, а также вопросы заключения долговременных контрактов.

https://ria.ru/20230401/shoygu-1862327026.html

https://ria.ru/20230328/boepripasy-1861272808.html

россия

нижегородская область

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), нижегородская область, сергей шойгу, арзамасский машиностроительный завод