https://ria.ru/20230406/bronya-1863525398.html
В России создали двойную противоударную броню для техники
В России создали двойную противоударную броню для техники - РИА Новости, 06.04.2023
В России создали двойную противоударную броню для техники
В России создали двойную броню для техники, выдерживающую взрыв мощностью до двух килограммов тротила, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T16:32
2023-04-06T16:32
2023-04-06T18:31
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
нижегородская область
сергей шойгу
арзамасский машиностроительный завод
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В России создали двойную броню для техники, выдерживающую взрыв мощностью до двух килограммов тротила, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.О разработке доложили главе ведомства Сергею Шойгу во время рабочей поездки на Арзамасский машиностроительный завод в Нижегородской области."Новая двойная броня перспективных образцов техники выдерживает подрыв двух килограммов тротила, попадание бронебойно-зажигательных боеприпасов, обеспечивает защиту радиатора, капота и колесных шасси, а также защищает личный состав от различных средств поражения, в том числе огня стрелкового оружия, осколков снарядов и минометных мин", — говорится в публикации.Руководство предприятия рассказало о повышении защитных свойств брони с учетом существующих требований и пожеланий самих военнослужащих, выполняющих задачи в зоне спецоперации.Шойгу проинспектировал производственные мощности предприятия, линии сборки и цеха производства бронетранспортеров различных модификаций и бронеавтомобилей "Тигр".Глава ведомства поручил проработать производство спецбронетехники для размещения на ее основе медицинских связных модулей и модулей бытового назначения, а также вопросы заключения долговременных контрактов.
https://ria.ru/20230401/shoygu-1862327026.html
https://ria.ru/20230328/boepripasy-1861272808.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), нижегородская область, сергей шойгу, арзамасский машиностроительный завод
Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Нижегородская область, Сергей Шойгу, Арзамасский машиностроительный завод
В России создали двойную противоударную броню для техники
В России создали броню для техники, выдерживающую подрыв двух килограммов тротила
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости.
В России создали двойную броню для техники, выдерживающую взрыв мощностью до двух килограммов тротила, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале
.
О разработке доложили главе ведомства Сергею Шойгу
во время рабочей поездки на Арзамасский машиностроительный завод в Нижегородской области
.
"Новая двойная броня перспективных образцов техники выдерживает подрыв двух килограммов тротила, попадание бронебойно-зажигательных боеприпасов, обеспечивает защиту радиатора, капота и колесных шасси, а также защищает личный состав от различных средств поражения, в том числе огня стрелкового оружия, осколков снарядов и минометных мин", — говорится в публикации.
Руководство предприятия рассказало о повышении защитных свойств брони с учетом существующих требований и пожеланий самих военнослужащих, выполняющих задачи в зоне спецоперации.
Шойгу заявил о кратном увеличении выпуска средств поражения для войск
Шойгу проинспектировал производственные мощности предприятия, линии сборки и цеха производства бронетранспортеров различных модификаций и бронеавтомобилей "Тигр".
«
"Министру обороны были представлены новейшие разработки в области бронетехники, обеспечивающие дополнительную защиту экипажа и личного состава", — указано в релизе.
Глава ведомства поручил проработать производство спецбронетехники для размещения на ее основе медицинских связных модулей и модулей бытового назначения, а также вопросы заключения долговременных контрактов.
ПАО "Арзамасский машиностроительный завод" специализируется на производстве бронетранспортеров и бронеавтомобилей семейства "Тигр".
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