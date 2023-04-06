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В Баку обезвредили группировку, планировавшую захват власти - РИА Новости, 06.04.2023
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10:38 06.04.2023 (обновлено: 11:11 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/baki-1863394919.html
В Баку обезвредили группировку, планировавшую захват власти
В Баку обезвредили группировку, планировавшую захват власти - РИА Новости, 06.04.2023
В Баку обезвредили группировку, планировавшую захват власти
Азербайджанские силовики раскрыли преступную группу, которая планировала создать шариатское государство, говорится в совместном заявлении Службы... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T10:38
2023-04-06T11:11
в мире
азербайджан
баку
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БАКУ, 6 апр — РИА Новости. Азербайджанские силовики раскрыли преступную группу, которая планировала создать шариатское государство, говорится в совместном заявлении Службы госбезопасности, МВД и Генпрокуратуры страны.Удалось задержать восемь членов группы.Проводятся оперативные мероприятия, расследование продолжается.
https://ria.ru/20230403/karabakh-1862682486.html
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в мире, азербайджан, баку
В мире, Азербайджан, Баку
В Баку обезвредили группировку, планировавшую захват власти

В Баку обезвредили преступную группировку, планировавшую вооруженный захват власти

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкКомплекс "Пламенные башни" в Баку
Комплекс Пламенные башни в Баку - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Комплекс "Пламенные башни" в Баку. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 6 апр — РИА Новости. Азербайджанские силовики раскрыли преступную группу, которая планировала создать шариатское государство, говорится в совместном заявлении Службы госбезопасности, МВД и Генпрокуратуры страны.
«

"Правоохранительные органы обезвредили преступную группировку, которая пыталась создать "отряд сопротивления" с целью создания управляемого шариатскими законами государства "Кериме", захвата власти путем вооруженных беспорядков в стране и насильственного изменения конституционного строя", — говорится в релизе.

Удалось задержать восемь членов группы.
Проводятся оперативные мероприятия, расследование продолжается.
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