https://ria.ru/20230406/baki-1863394919.html
В Баку обезвредили группировку, планировавшую захват власти
В Баку обезвредили группировку, планировавшую захват власти - РИА Новости, 06.04.2023
В Баку обезвредили группировку, планировавшую захват власти
Азербайджанские силовики раскрыли преступную группу, которая планировала создать шариатское государство, говорится в совместном заявлении Службы... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T10:38
2023-04-06T10:38
2023-04-06T11:11
в мире
азербайджан
баку
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832427214_0:0:3300:1857_1920x0_80_0_0_b4cef1c2d21b198ae32028601e2f5297.jpg
БАКУ, 6 апр — РИА Новости. Азербайджанские силовики раскрыли преступную группу, которая планировала создать шариатское государство, говорится в совместном заявлении Службы госбезопасности, МВД и Генпрокуратуры страны.Удалось задержать восемь членов группы.Проводятся оперативные мероприятия, расследование продолжается.
https://ria.ru/20230403/karabakh-1862682486.html
азербайджан
баку
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832427214_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_a28a9f88747158e2bfc7bef3c3a912f1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, азербайджан, баку
В мире, Азербайджан, Баку
В Баку обезвредили группировку, планировавшую захват власти
В Баку обезвредили преступную группировку, планировавшую вооруженный захват власти
БАКУ, 6 апр — РИА Новости. Азербайджанские силовики раскрыли преступную группу, которая планировала создать шариатское государство, говорится в совместном заявлении Службы госбезопасности, МВД и Генпрокуратуры страны.
«
"Правоохранительные органы обезвредили преступную группировку, которая пыталась создать "отряд сопротивления" с целью создания управляемого шариатскими законами государства "Кериме", захвата власти путем вооруженных беспорядков в стране и насильственного изменения конституционного строя", — говорится в релизе.
Удалось задержать восемь членов группы.
Проводятся оперативные мероприятия, расследование продолжается.
СМИ: Азербайджан занял два села в Шушинском районе Карабаха