В Баку обезвредили группировку, планировавшую захват власти

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"Правоохранительные органы обезвредили преступную группировку, которая пыталась создать "отряд сопротивления" с целью создания управляемого шариатскими законами государства "Кериме", захвата власти путем вооруженных беспорядков в стране и насильственного изменения конституционного строя", — говорится в релизе.