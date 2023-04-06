https://ria.ru/20230406/avto-1863387934.html
В России выросло число автомобилей, продаваемых по параллельному импорту
В России выросло число автомобилей, продаваемых по параллельному импорту - РИА Новости, 06.04.2023
В России выросло число автомобилей, продаваемых по параллельному импорту
Каждый десятый новый автомобиль в России продается по параллельному импорту, в феврале число реализованных машин, ввезенных в страну по такой схеме, по... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T10:04
2023-04-06T10:04
2023-04-06T10:26
авто
экономика
россия
втб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149206/03/1492060365_0:0:2924:1645_1920x0_80_0_0_0c041b132a511c34dde68b27961f0280.jpg
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Каждый десятый новый автомобиль в России продается по параллельному импорту, в феврале число реализованных машин, ввезенных в страну по такой схеме, по сравнению с январем выросло на 16%, сообщила пресс-служба ВТБ. "Каждый десятый новый автомобиль продается по параллельному импорту. По данным исследования ВТБ и маркетингового автомобильного агентства НАПИ, в феврале около 4,6 тысячи реализованных в России новых легковых машин были ввезены по схеме параллельного импорта (на 16% выше январских значений). В продажах новых транспортных средств их доля превысила 8%", - говорится в сообщении. По данным экспертов, более 80% продаж автомобилей, ввезенных по параллельному импорту, в 2023 году составляют японские и немецкие бренды. Лидерами среди них являются Toyota, Mercedes-Benz и BMW. В топ-10 популярных моделей, на которые приходится треть от общего числа сделок, входят: Toyota Land Cruiser Prado и Land Cruiser 300, Mitsubishi Montero Sport, BMW X5, Toyota RAV4, Chevrolet Cobalt, Toyota Camry, Lexus RX, Mercedes-Benz GLE-Class и G-Class. По словам вице-президента, начальника управления организации продаж автокредитов ВТБ Владимира Высоцкого, увеличение ассортимента автомобилей позволило стабилизировать их стоимость. По данным НАПИ, в феврале по сравнению с январем средние цены на шесть моделей из популярной десятки снизились в среднем на 0,6%. Остальные подорожали в среднем всего на 3,7%.
https://ria.ru/20230331/mashiny-1862011674.html
https://ria.ru/20230206/kitay-1849308589.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149206/03/1492060365_59:0:2790:2048_1920x0_80_0_0_ab61be278a60c171484af9dc1fc0635e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, экономика, россия, втб
Авто, Экономика, Россия, ВТБ
В России выросло число автомобилей, продаваемых по параллельному импорту
ВТБ: каждый десятый новый автомобиль в России продается по параллельному импорту
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости.
Каждый десятый новый автомобиль в России продается по параллельному импорту, в феврале число реализованных машин, ввезенных в страну по такой схеме, по сравнению с январем выросло на 16%, сообщила пресс-служба
ВТБ.
"Каждый десятый новый автомобиль продается по параллельному импорту. По данным исследования ВТБ и маркетингового автомобильного агентства НАПИ, в феврале около 4,6 тысячи реализованных в России новых легковых машин были ввезены по схеме параллельного импорта (на 16% выше январских значений). В продажах новых транспортных средств их доля превысила 8%", - говорится в сообщении.
В России прогнозируют двукратный рост доли продаж новых китайских машин
По данным экспертов, более 80% продаж автомобилей, ввезенных по параллельному импорту, в 2023 году составляют японские и немецкие бренды. Лидерами среди них являются Toyota, Mercedes-Benz и BMW. В топ-10 популярных моделей, на которые приходится треть от общего числа сделок, входят: Toyota Land Cruiser Prado и Land Cruiser 300, Mitsubishi Montero Sport, BMW X5, Toyota RAV4, Chevrolet Cobalt, Toyota Camry, Lexus RX, Mercedes-Benz GLE-Class и G-Class.
По словам вице-президента, начальника управления организации продаж автокредитов ВТБ Владимира Высоцкого, увеличение ассортимента автомобилей позволило стабилизировать их стоимость. По данным НАПИ, в феврале по сравнению с январем средние цены на шесть моделей из популярной десятки снизились в среднем на 0,6%. Остальные подорожали в среднем всего на 3,7%.
"Вместо европейских марок": какие модели захватывают российский авторынок