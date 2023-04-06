https://ria.ru/20230406/avto-1863387934.html

В России выросло число автомобилей, продаваемых по параллельному импорту

В России выросло число автомобилей, продаваемых по параллельному импорту - РИА Новости, 06.04.2023

В России выросло число автомобилей, продаваемых по параллельному импорту

Каждый десятый новый автомобиль в России продается по параллельному импорту, в феврале число реализованных машин, ввезенных в страну по такой схеме, по... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T10:04

2023-04-06T10:04

2023-04-06T10:26

авто

экономика

россия

втб

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Каждый десятый новый автомобиль в России продается по параллельному импорту, в феврале число реализованных машин, ввезенных в страну по такой схеме, по сравнению с январем выросло на 16%, сообщила пресс-служба ВТБ. "Каждый десятый новый автомобиль продается по параллельному импорту. По данным исследования ВТБ и маркетингового автомобильного агентства НАПИ, в феврале около 4,6 тысячи реализованных в России новых легковых машин были ввезены по схеме параллельного импорта (на 16% выше январских значений). В продажах новых транспортных средств их доля превысила 8%", - говорится в сообщении. По данным экспертов, более 80% продаж автомобилей, ввезенных по параллельному импорту, в 2023 году составляют японские и немецкие бренды. Лидерами среди них являются Toyota, Mercedes-Benz и BMW. В топ-10 популярных моделей, на которые приходится треть от общего числа сделок, входят: Toyota Land Cruiser Prado и Land Cruiser 300, Mitsubishi Montero Sport, BMW X5, Toyota RAV4, Chevrolet Cobalt, Toyota Camry, Lexus RX, Mercedes-Benz GLE-Class и G-Class. По словам вице-президента, начальника управления организации продаж автокредитов ВТБ Владимира Высоцкого, увеличение ассортимента автомобилей позволило стабилизировать их стоимость. По данным НАПИ, в феврале по сравнению с январем средние цены на шесть моделей из популярной десятки снизились в среднем на 0,6%. Остальные подорожали в среднем всего на 3,7%.

https://ria.ru/20230331/mashiny-1862011674.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

авто, экономика, россия, втб