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Володин анонсировал увеличение акцизов на вейпы
Володин анонсировал увеличение акцизов на вейпы - РИА Новости, 06.04.2023
Володин анонсировал увеличение акцизов на вейпы
После принятия нормы о полном запрете вейпов для несовершеннолетних будут инициированы изменения в налоговое законодательство об увеличении акцизов на вейпы,... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T14:33
2023-04-06T14:33
2023-04-06T14:41
россия
белоруссия
казахстан
вячеслав володин
госдума рф
евразийский экономический союз
общество
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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. После принятия нормы о полном запрете вейпов для несовершеннолетних будут инициированы изменения в налоговое законодательство об увеличении акцизов на вейпы, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. "После принятия этой нормы мы инициируем внесение изменений в налоговое законодательство о многократном увеличении акцизов на вейпы", - приводит слова Володина пресс-служба Госдумы. Володин отметил, что Россия входит в ЕАЭС, при этом в Белоруссии и Казахстане вейпы разрешены. По его словам, необходимо найти решение, которое позволит сделать вейпы дорогим товаром, находясь в правовом поле. "Понятно, что надо найти решение, позволяющее нам, находясь в правовом поле, сделать вейпы тем товаром, который будет стоить очень дорого", - добавил он.
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россия, белоруссия, казахстан, вячеслав володин, госдума рф, евразийский экономический союз, общество
Россия, Белоруссия, Казахстан, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Евразийский экономический союз, Общество
Володин анонсировал увеличение акцизов на вейпы
Володин анонсировал изменения в налоговом законодательстве об увеличении акцизов на вейпы