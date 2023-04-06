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Володин анонсировал увеличение акцизов на вейпы

Володин анонсировал увеличение акцизов на вейпы - РИА Новости, 06.04.2023

Володин анонсировал увеличение акцизов на вейпы

После принятия нормы о полном запрете вейпов для несовершеннолетних будут инициированы изменения в налоговое законодательство об увеличении акцизов на вейпы,... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T14:33

2023-04-06T14:33

2023-04-06T14:41

россия

белоруссия

казахстан

вячеслав володин

госдума рф

евразийский экономический союз

общество

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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. После принятия нормы о полном запрете вейпов для несовершеннолетних будут инициированы изменения в налоговое законодательство об увеличении акцизов на вейпы, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. "После принятия этой нормы мы инициируем внесение изменений в налоговое законодательство о многократном увеличении акцизов на вейпы", - приводит слова Володина пресс-служба Госдумы. Володин отметил, что Россия входит в ЕАЭС, при этом в Белоруссии и Казахстане вейпы разрешены. По его словам, необходимо найти решение, которое позволит сделать вейпы дорогим товаром, находясь в правовом поле. "Понятно, что надо найти решение, позволяющее нам, находясь в правовом поле, сделать вейпы тем товаром, который будет стоить очень дорого", - добавил он.

россия

белоруссия

казахстан

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россия, белоруссия, казахстан, вячеслав володин, госдума рф, евразийский экономический союз, общество