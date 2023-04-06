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Airbus удвоит свое производство в Китае - РИА Новости, 06.04.2023
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14:58 06.04.2023
https://ria.ru/20230406/airbus-1863495138.html
Airbus удвоит свое производство в Китае
Airbus удвоит свое производство в Китае - РИА Новости, 06.04.2023
Airbus удвоит свое производство в Китае
Европейская авиастроительная корпорация Airbus планирует открыть вторую сборочную линию в Тяньцзине, увеличив производственные мощности в стране вдвое, сообщает РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T14:58
2023-04-06T14:58
экономика
китай
франция
airbus
в мире
самолеты
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Европейская авиастроительная корпорация Airbus планирует открыть вторую сборочную линию в Тяньцзине, увеличив производственные мощности в стране вдвое, сообщает агентство Франс Пресс. Соответствующее соглашение было подписано гендиректором компании Гийомом Фори в четверг в Пекине на церемонии в ходе государственного визита президента Франции Эммануэля Макрона в Китай. "Европейский производитель самолетов Airbus откроет вторую линию окончательной сборки в Китае, что удвоит его производственные мощности в стране", - сообщает Франс Пресс со ссылкой на Фори, прямая цитата при этом не приводится. "Поскольку китайский рынок продолжает расти, для нас имеет смысл производить продукцию на месте для китайских авиакомпаний и, вероятно, других клиентов в регионе", - приводится прямая цитата Фори перед подписанием соглашения. Новая линия окончательной сборки должна быть введена в эксплуатацию во второй половине 2025 года. Airbus собирает самолеты модели A320 в Тяньцзине с 2008 года, было выпущено уже более 600 аппаратов. В настоящее завод выпускает четыре самолета в месяц, показатель должен увеличиться до шести аппаратов в конце этого года. Количество производственных линий у Airbus возрастет до десяти с вводом в эксплуатацию второй линии в Тяньцзине. Помимо Китая, компания производит самолеты во Франции, Германии и США. Airbus - одно из крупнейших авиакосмических и оборонных предприятий мира. Состоит из подразделений Airbus SAS, которое занимается выпуском пассажирских самолетов, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters. Число сотрудников по состоянию на 31 декабря составляло 134,267 тысячи человек.
https://ria.ru/20230315/aviakompanii-1857992611.html
https://ria.ru/20230314/strakhovschiki-1857780772.html
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экономика, китай, франция, airbus, в мире, самолеты
Экономика, Китай, Франция, Airbus, В мире, Самолеты
Airbus удвоит свое производство в Китае

AFP: Airbus планирует открыть вторую сборочную линию в китайском Тяньцзине

© Flickr / byeangelСамолет Airbus A380 авиакомпании China Southern Airlines
Самолет Airbus A380 авиакомпании China Southern Airlines - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© Flickr / byeangel
Самолет Airbus A380 авиакомпании China Southern Airlines. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Европейская авиастроительная корпорация Airbus планирует открыть вторую сборочную линию в Тяньцзине, увеличив производственные мощности в стране вдвое, сообщает агентство Франс Пресс.
Соответствующее соглашение было подписано гендиректором компании Гийомом Фори в четверг в Пекине на церемонии в ходе государственного визита президента Франции Эммануэля Макрона в Китай.
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"Европейский производитель самолетов Airbus откроет вторую линию окончательной сборки в Китае, что удвоит его производственные мощности в стране", - сообщает Франс Пресс со ссылкой на Фори, прямая цитата при этом не приводится.
"Поскольку китайский рынок продолжает расти, для нас имеет смысл производить продукцию на месте для китайских авиакомпаний и, вероятно, других клиентов в регионе", - приводится прямая цитата Фори перед подписанием соглашения.
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Новая линия окончательной сборки должна быть введена в эксплуатацию во второй половине 2025 года. Airbus собирает самолеты модели A320 в Тяньцзине с 2008 года, было выпущено уже более 600 аппаратов. В настоящее завод выпускает четыре самолета в месяц, показатель должен увеличиться до шести аппаратов в конце этого года. Количество производственных линий у Airbus возрастет до десяти с вводом в эксплуатацию второй линии в Тяньцзине. Помимо Китая, компания производит самолеты во Франции, Германии и США.
Airbus - одно из крупнейших авиакосмических и оборонных предприятий мира. Состоит из подразделений Airbus SAS, которое занимается выпуском пассажирских самолетов, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters. Число сотрудников по состоянию на 31 декабря составляло 134,267 тысячи человек.
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