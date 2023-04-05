https://ria.ru/20230405/zelenskiy-1863298365.html

"Украины больше нет". Слова Зеленского о границах вызвали панику в Сети

"Украины больше нет". Слова Зеленского о границах вызвали панику в Сети - РИА Новости, 05.04.2023

"Украины больше нет". Слова Зеленского о границах вызвали панику в Сети

Пользователи Twitter предположили, что Украина станет частью Польши, после слов президента страны Владимира Зеленского. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T18:21

2023-04-05T18:21

2023-04-05T23:34

специальная военная операция на украине

в мире

украина

польша

варшава

владимир зеленский

сергей нарышкин

twitter

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter предположили, что Украина станет частью Польши, после слов президента страны Владимира Зеленского.В среду во время визита в Варшаву он заявил, что между Украиной и Польшей в будущем не будет никаких границ."Этим Зеленский говорит, что Польша захватит Украину", — заметил пользователь."Приятно слышать, что вы согласны, чтобы ваша страна стала новым регионом Польши", — с иронией написал другой."Границ не будет, потому что после этого конфликта Польша заберет себе все территории Украины", — поделился своим мнением читатель."Вы предлагаете создать польско-украинское содружество?" — поинтересовался пятый."Вхождение Украины в состав Польши решило бы много проблем. Так мы сразу бы вошли и в ЕС, и в НАТО", — написали в комментариях.В Службе внешней разведки России неоднократно предупреждали о захватнических намерениях Варшавы в отношении Украины. В прошлом году глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что Вашингтон и Варшава планируют повторить историческую "сделку" после Первой мировой войны, когда коллективный Запад в лице Антанты признал за Польшей право сначала на оккупацию части Украины для защиты населения от "большевистской угрозы", а потом и на включение этих территорий в состав польского государства.

https://ria.ru/20230405/kontrnastuplenie-1863240989.html

https://ria.ru/20230405/ukraina-1863286350.html

https://ria.ru/20230405/zelenskiy-1863237494.html

украина

польша

варшава

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в мире, украина, польша, варшава, владимир зеленский, сергей нарышкин, twitter, евросоюз, нато