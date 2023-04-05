Рейтинг@Mail.ru
"Украины больше нет". Слова Зеленского о границах вызвали панику в Сети - РИА Новости, 05.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:21 05.04.2023 (обновлено: 23:34 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/zelenskiy-1863298365.html
"Украины больше нет". Слова Зеленского о границах вызвали панику в Сети
"Украины больше нет". Слова Зеленского о границах вызвали панику в Сети - РИА Новости, 05.04.2023
"Украины больше нет". Слова Зеленского о границах вызвали панику в Сети
Пользователи Twitter предположили, что Украина станет частью Польши, после слов президента страны Владимира Зеленского. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T18:21
2023-04-05T23:34
специальная военная операция на украине
в мире
украина
польша
варшава
владимир зеленский
сергей нарышкин
twitter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863225277_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_307cc5a813de9b57e0e9f9cda33f5582.jpg
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter предположили, что Украина станет частью Польши, после слов президента страны Владимира Зеленского.В среду во время визита в Варшаву он заявил, что между Украиной и Польшей в будущем не будет никаких границ."Этим Зеленский говорит, что Польша захватит Украину", — заметил пользователь."Приятно слышать, что вы согласны, чтобы ваша страна стала новым регионом Польши", — с иронией написал другой."Границ не будет, потому что после этого конфликта Польша заберет себе все территории Украины", — поделился своим мнением читатель."Вы предлагаете создать польско-украинское содружество?" — поинтересовался пятый."Вхождение Украины в состав Польши решило бы много проблем. Так мы сразу бы вошли и в ЕС, и в НАТО", — написали в комментариях.В Службе внешней разведки России неоднократно предупреждали о захватнических намерениях Варшавы в отношении Украины. В прошлом году глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что Вашингтон и Варшава планируют повторить историческую "сделку" после Первой мировой войны, когда коллективный Запад в лице Антанты признал за Польшей право сначала на оккупацию части Украины для защиты населения от "большевистской угрозы", а потом и на включение этих территорий в состав польского государства.
https://ria.ru/20230405/kontrnastuplenie-1863240989.html
https://ria.ru/20230405/ukraina-1863286350.html
https://ria.ru/20230405/zelenskiy-1863237494.html
украина
польша
варшава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863225277_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3761ff6df18a2bafb06c5c026d89fd75.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, польша, варшава, владимир зеленский, сергей нарышкин, twitter, евросоюз, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Польша, Варшава, Владимир Зеленский, Сергей Нарышкин, Twitter, Евросоюз, НАТО
"Украины больше нет". Слова Зеленского о границах вызвали панику в Сети

Пользователи Twitter увидели в словах Зеленского намек на вхождение страны в состав Польши

© AP Photo / Czarek SokolowskiПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда во время встречи
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда во время встречи - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter предположили, что Украина станет частью Польши, после слов президента страны Владимира Зеленского.
В среду во время визита в Варшаву он заявил, что между Украиной и Польшей в будущем не будет никаких границ.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
В США сделали жесткое предупреждение Зеленскому, готовящему новый план
Вчера, 15:51
"Этим Зеленский говорит, что Польша захватит Украину", — заметил пользователь.
«
"Просто в будущем не будет Украины", — добавил второй.
"Приятно слышать, что вы согласны, чтобы ваша страна стала новым регионом Польши", — с иронией написал другой.
"Границ не будет, потому что после этого конфликта Польша заберет себе все территории Украины", — поделился своим мнением читатель.
Вид на Балаклавскую бухту в Крыму - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
"Они не готовы". На Западе дали Украине неутешительный прогноз
Вчера, 17:40
"Вы предлагаете создать польско-украинское содружество?" — поинтересовался пятый.
"Вхождение Украины в состав Польши решило бы много проблем. Так мы сразу бы вошли и в ЕС, и в НАТО", — написали в комментариях.
В Службе внешней разведки России неоднократно предупреждали о захватнических намерениях Варшавы в отношении Украины. В прошлом году глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что Вашингтон и Варшава планируют повторить историческую "сделку" после Первой мировой войны, когда коллективный Запад в лице Антанты признал за Польшей право сначала на оккупацию части Украины для защиты населения от "большевистской угрозы", а потом и на включение этих территорий в состав польского государства.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
Поляки предложили Зеленскому работу после окончания конфликта
Вчера, 15:45
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаПольшаВаршаваВладимир ЗеленскийСергей НарышкинTwitterЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала