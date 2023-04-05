https://ria.ru/20230405/zelenskiy-1863137448.html

"Ты уже надоел". Пользователи Сети пришли в ярость от слов Зеленского

"Ты уже надоел". Пользователи Сети пришли в ярость от слов Зеленского - РИА Новости, 05.04.2023

"Ты уже надоел". Пользователи Сети пришли в ярость от слов Зеленского

Пользователи Twitter резко отреагировали на пост украинского лидера Владимира Зеленского, в котором тот поблагодарил США за очередной пакет военной помощи на... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T11:50

2023-04-05T11:50

2023-04-05T16:17

в мире

сша

украина

владимир зеленский

twitter

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/01/1862388198_0:235:3071:1962_1920x0_80_0_0_379ad4467975e863378022dcabc9b3df.jpg

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter резко отреагировали на пост украинского лидера Владимира Зеленского, в котором тот поблагодарил США за очередной пакет военной помощи на 2,6 миллиардов долларов."Верни деньги, мошенник", — потребовали в комментариях."Не должно быть никакой поддержки украинскому правительству. Оно коррумпировано", — написал один из читателей."Ты уже надоел", — резко заметил другой."А может, попробовать мирные переговоры?" — спросил третий."Верьте мне, когда я говорю, что американский народ, платящий за это, не имел права голоса", — отметил еще один комментатор."Мы все знаем, что вы проигрываете, и просить Запад о новых подачках — это уже привычка. Ради народа Украины примите справедливое решение и сядьте за стол переговоров. Наберитесь совести", — заключили участники дискуссии.Накануне США объявили о новом пакете военной помощи для Украины. В него, в частности, вошли боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов Patriot и NASAMS, реактивных систем залпового огня HIMARS и "Град", артиллерийские и танковые снаряды разного калибра и выстрелы для минометов, а также 23 миллиона патронов для стрелкового оружия. Вооружения и технику на 500 миллионов долларов выделят из запасов Вооруженных сил США, еще 2,1 миллиарда предназначаются на новые закупки.

https://ria.ru/20230404/zelenskiy-1862919410.html

https://ria.ru/20230404/ukraina-1863034919.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, владимир зеленский, twitter