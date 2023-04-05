https://ria.ru/20230405/zelenskiy-1863137448.html
"Ты уже надоел". Пользователи Сети пришли в ярость от слов Зеленского
"Ты уже надоел". Пользователи Сети пришли в ярость от слов Зеленского - РИА Новости, 05.04.2023
"Ты уже надоел". Пользователи Сети пришли в ярость от слов Зеленского
Пользователи Twitter резко отреагировали на пост украинского лидера Владимира Зеленского, в котором тот поблагодарил США за очередной пакет военной помощи на... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T11:50
2023-04-05T11:50
2023-04-05T16:17
в мире
сша
украина
владимир зеленский
twitter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/01/1862388198_0:235:3071:1962_1920x0_80_0_0_379ad4467975e863378022dcabc9b3df.jpg
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter резко отреагировали на пост украинского лидера Владимира Зеленского, в котором тот поблагодарил США за очередной пакет военной помощи на 2,6 миллиардов долларов."Верни деньги, мошенник", — потребовали в комментариях."Не должно быть никакой поддержки украинскому правительству. Оно коррумпировано", — написал один из читателей."Ты уже надоел", — резко заметил другой."А может, попробовать мирные переговоры?" — спросил третий."Верьте мне, когда я говорю, что американский народ, платящий за это, не имел права голоса", — отметил еще один комментатор."Мы все знаем, что вы проигрываете, и просить Запад о новых подачках — это уже привычка. Ради народа Украины примите справедливое решение и сядьте за стол переговоров. Наберитесь совести", — заключили участники дискуссии.Накануне США объявили о новом пакете военной помощи для Украины. В него, в частности, вошли боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов Patriot и NASAMS, реактивных систем залпового огня HIMARS и "Град", артиллерийские и танковые снаряды разного калибра и выстрелы для минометов, а также 23 миллиона патронов для стрелкового оружия. Вооружения и технику на 500 миллионов долларов выделят из запасов Вооруженных сил США, еще 2,1 миллиарда предназначаются на новые закупки.
https://ria.ru/20230404/zelenskiy-1862919410.html
https://ria.ru/20230404/ukraina-1863034919.html
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/01/1862388198_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c579535f27cb9f582076a7cb9f5985a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, владимир зеленский, twitter
В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Twitter
"Ты уже надоел". Пользователи Сети пришли в ярость от слов Зеленского
Пользователи Twitter раскритиковали президента Украины Зеленского за слова о поддержке США
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter резко отреагировали на пост украинского лидера Владимира Зеленского, в котором тот поблагодарил США за очередной пакет военной помощи на 2,6 миллиардов долларов.
"Верни деньги, мошенник", — потребовали в комментариях.
"Не должно быть никакой поддержки украинскому правительству. Оно коррумпировано", — написал один из читателей.
"Ты уже надоел", — резко заметил другой.
Зеленский обсудил с главой Еврокомиссии поддержку Украины
"А может, попробовать мирные переговоры?" — спросил третий.
"Верьте мне, когда я говорю, что американский народ, платящий за это, не имел права голоса", — отметил еще один комментатор.
"Мы все знаем, что вы проигрываете, и просить Запад о новых подачках — это уже привычка. Ради народа Украины примите справедливое решение и сядьте за стол переговоров. Наберитесь совести", — заключили участники дискуссии.
Накануне США объявили о новом пакете военной помощи для Украины. В него, в частности, вошли боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов Patriot и NASAMS, реактивных систем залпового огня HIMARS и "Град", артиллерийские и танковые снаряды разного калибра и выстрелы для минометов, а также 23 миллиона патронов для стрелкового оружия. Вооружения и технику на 500 миллионов долларов выделят из запасов Вооруженных сил США
, еще 2,1 миллиарда предназначаются на новые закупки.
"Другого выхода нет". На Западе вынесли Украине неутешительный вердикт