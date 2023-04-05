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"Ты уже надоел". Пользователи Сети пришли в ярость от слов Зеленского - РИА Новости, 05.04.2023
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11:50 05.04.2023 (обновлено: 16:17 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/zelenskiy-1863137448.html
"Ты уже надоел". Пользователи Сети пришли в ярость от слов Зеленского
"Ты уже надоел". Пользователи Сети пришли в ярость от слов Зеленского - РИА Новости, 05.04.2023
"Ты уже надоел". Пользователи Сети пришли в ярость от слов Зеленского
Пользователи Twitter резко отреагировали на пост украинского лидера Владимира Зеленского, в котором тот поблагодарил США за очередной пакет военной помощи на... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T11:50
2023-04-05T16:17
в мире
сша
украина
владимир зеленский
twitter
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter резко отреагировали на пост украинского лидера Владимира Зеленского, в котором тот поблагодарил США за очередной пакет военной помощи на 2,6 миллиардов долларов."Верни деньги, мошенник", — потребовали в комментариях."Не должно быть никакой поддержки украинскому правительству. Оно коррумпировано", — написал один из читателей."Ты уже надоел", — резко заметил другой."А может, попробовать мирные переговоры?" — спросил третий."Верьте мне, когда я говорю, что американский народ, платящий за это, не имел права голоса", — отметил еще один комментатор."Мы все знаем, что вы проигрываете, и просить Запад о новых подачках — это уже привычка. Ради народа Украины примите справедливое решение и сядьте за стол переговоров. Наберитесь совести", — заключили участники дискуссии.Накануне США объявили о новом пакете военной помощи для Украины. В него, в частности, вошли боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов Patriot и NASAMS, реактивных систем залпового огня HIMARS и "Град", артиллерийские и танковые снаряды разного калибра и выстрелы для минометов, а также 23 миллиона патронов для стрелкового оружия. Вооружения и технику на 500 миллионов долларов выделят из запасов Вооруженных сил США, еще 2,1 миллиарда предназначаются на новые закупки.
https://ria.ru/20230404/zelenskiy-1862919410.html
https://ria.ru/20230404/ukraina-1863034919.html
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в мире, сша, украина, владимир зеленский, twitter
В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Twitter
"Ты уже надоел". Пользователи Сети пришли в ярость от слов Зеленского

Пользователи Twitter раскритиковали президента Украины Зеленского за слова о поддержке США

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter резко отреагировали на пост украинского лидера Владимира Зеленского, в котором тот поблагодарил США за очередной пакет военной помощи на 2,6 миллиардов долларов.
"Верни деньги, мошенник", — потребовали в комментариях.
"Не должно быть никакой поддержки украинскому правительству. Оно коррумпировано", — написал один из читателей.
"Ты уже надоел", — резко заметил другой.
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"А может, попробовать мирные переговоры?" — спросил третий.
"Верьте мне, когда я говорю, что американский народ, платящий за это, не имел права голоса", — отметил еще один комментатор.
"Мы все знаем, что вы проигрываете, и просить Запад о новых подачках — это уже привычка. Ради народа Украины примите справедливое решение и сядьте за стол переговоров. Наберитесь совести", — заключили участники дискуссии.
Накануне США объявили о новом пакете военной помощи для Украины. В него, в частности, вошли боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов Patriot и NASAMS, реактивных систем залпового огня HIMARS и "Град", артиллерийские и танковые снаряды разного калибра и выстрелы для минометов, а также 23 миллиона патронов для стрелкового оружия. Вооружения и технику на 500 миллионов долларов выделят из запасов Вооруженных сил США, еще 2,1 миллиарда предназначаются на новые закупки.
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