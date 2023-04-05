"Парад тюльпанов": праздник весенних цветов в Крыму

Никитский ботанический сад в Ялте встречает первых гостей "Парада тюльпанов".
Никитский ботанический сад в Ялте встречает первых гостей "Парада тюльпанов".
В этом году посетителей встречают две огромные птицы Феникс из тюльпанов.
В этом году посетителей встречают две огромные птицы Феникс из тюльпанов.
Увидеть ландшафтную композицию можно со смотровой площадки.
Увидеть ландшафтную композицию можно со смотровой площадки.
На выставке представлено более 200 сортов тюльпанов.
На выставке представлено более 200 сортов тюльпанов.
Уже сейчас цветет больше пятидесяти сортов тюльпанов, и 27 из них — новинки выставки этого года.
Уже сейчас цветет больше пятидесяти сортов тюльпанов, и 27 из них — новинки выставки этого года.
Есть сорта, которые всем знакомы и привычны глазу.
Есть сорта, которые всем знакомы и привычны глазу.
А есть тюльпаны редкие и даже уникальные.
А есть тюльпаны редкие и даже уникальные.
Всего здесь более 160 тысяч растений — именно столько луковиц работники сада высадили в декабре.
Всего здесь более 160 тысяч растений — именно столько луковиц работники сада высадили в декабре.
Тюльпаны в Никитском ботаническом саду.
Тюльпаны в Никитском ботаническом саду.
Обычно "Парад тюльпанов" открывается в конце марта и длится до середины мая.
Обычно "Парад тюльпанов" открывается в конце марта и длится до середины мая.
Сроки проведения праздника весенних цветов зависят от погоды и могут смещаться на семь-десять дней.
Сроки проведения праздника весенних цветов зависят от погоды и могут смещаться на семь-десять дней.
Посетители на открытии ежегодной выставки "Парад тюльпанов" в Никитском ботаническом саду.
Посетители на открытии ежегодной выставки "Парад тюльпанов" в Никитском ботаническом саду.