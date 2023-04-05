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"Парад тюльпанов": праздник весенних цветов в Крыму - РИА Новости, 05.04.2023
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12:05 05.04.2023 (обновлено: 19:56 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/vystavka-1863110874.html
"Парад тюльпанов": праздник весенних цветов в Крыму
"Парад тюльпанов": праздник весенних цветов в Крыму - РИА Новости, 05.04.2023
"Парад тюльпанов": праздник весенних цветов в Крыму
Яркие краски и впечатляющие композиции из цветов — в Никитском ботаническом саду открылась самая весенняя выставка. "Парад тюльпанов" — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 05.04.2023
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фото
республика крым
никитский ботанический сад
цветы
впечатления - туризм
фото - туризм
ялта
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Яркие краски и впечатляющие композиции из цветов — в Никитском ботаническом саду открылась самая весенняя выставка. "Парад тюльпанов" — в фотоленте Ria.ru.
республика крым
ялта
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фото, фото, республика крым, никитский ботанический сад, цветы, впечатления - туризм, фото - туризм, ялта
Фото, Республика Крым, Никитский ботанический сад, Цветы, Впечатления - Туризм, Фото - Туризм, Ялта

"Парад тюльпанов": праздник весенних цветов в Крыму

Читать ria.ru в
Яркие краски и впечатляющие композиции из цветов — в Никитском ботаническом саду открылась самая весенняя выставка. "Парад тюльпанов" — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Никитский ботанический сад в Ялте встречает первых гостей "Парада тюльпанов".

Посетительница фотографирует цветы на открытии ежегодной выставки Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду в Крыму

Никитский ботанический сад в Ялте встречает первых гостей "Парада тюльпанов".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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1 из 12
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

В этом году посетителей встречают две огромные птицы Феникс из тюльпанов.

Тюльпаны на открытии ежегодной выставки Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду в Крыму

В этом году посетителей встречают две огромные птицы Феникс из тюльпанов.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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2 из 12
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Увидеть ландшафтную композицию можно со смотровой площадки.

Посетители на открытии ежегодной выставки Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду в Крыму

Увидеть ландшафтную композицию можно со смотровой площадки.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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3 из 12
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

На выставке представлено более 200 сортов тюльпанов.

Посетительница фотографирует цветы на открытии ежегодной выставки Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду в Крыму

На выставке представлено более 200 сортов тюльпанов.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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4 из 12
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Уже сейчас цветет больше пятидесяти сортов тюльпанов, и 27 из них — новинки выставки этого года.

Тюльпаны на открытии ежегодной выставки Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду в Крыму

Уже сейчас цветет больше пятидесяти сортов тюльпанов, и 27 из них — новинки выставки этого года.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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5 из 12
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Есть сорта, которые всем знакомы и привычны глазу.

Тюльпаны на открытии ежегодной выставки Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду в Крыму

Есть сорта, которые всем знакомы и привычны глазу.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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6 из 12
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

А есть тюльпаны редкие и даже уникальные.

Цветы на открытии ежегодной выставки Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду в Крыму

А есть тюльпаны редкие и даже уникальные.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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7 из 12
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Всего здесь более 160 тысяч растений — именно столько луковиц работники сада высадили в декабре.

Посетительница фотографируется на открытии ежегодной выставки Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду в Крыму

Всего здесь более 160 тысяч растений — именно столько луковиц работники сада высадили в декабре.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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8 из 12
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Тюльпаны в Никитском ботаническом саду.

Тюльпаны на открытии ежегодной выставки Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду в Крыму

Тюльпаны в Никитском ботаническом саду.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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9 из 12
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Обычно "Парад тюльпанов" открывается в конце марта и длится до середины мая.

Посетитель фотографирует цветы на открытии ежегодной выставки Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду в Крыму

Обычно "Парад тюльпанов" открывается в конце марта и длится до середины мая.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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10 из 12
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Сроки проведения праздника весенних цветов зависят от погоды и могут смещаться на семь-десять дней.

Шмель опыляет тюльпаны на открытии ежегодной выставки Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду в Крыму

Сроки проведения праздника весенних цветов зависят от погоды и могут смещаться на семь-десять дней.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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11 из 12
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Посетители на открытии ежегодной выставки "Парад тюльпанов" в Никитском ботаническом саду.

Посетители на открытии ежегодной выставки Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду в Крыму

Посетители на открытии ежегодной выставки "Парад тюльпанов" в Никитском ботаническом саду.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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