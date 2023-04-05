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"Парад тюльпанов": праздник весенних цветов в Крыму

"Парад тюльпанов": праздник весенних цветов в Крыму - РИА Новости, 05.04.2023

"Парад тюльпанов": праздник весенних цветов в Крыму

Яркие краски и впечатляющие композиции из цветов — в Никитском ботаническом саду открылась самая весенняя выставка. "Парад тюльпанов" — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T12:05

2023-04-05T12:05

2023-04-05T19:56

фото

республика крым

никитский ботанический сад

цветы

впечатления - туризм

фото - туризм

ялта

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Яркие краски и впечатляющие композиции из цветов — в Никитском ботаническом саду открылась самая весенняя выставка. "Парад тюльпанов" — в фотоленте Ria.ru.

республика крым

ялта

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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