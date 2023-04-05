https://ria.ru/20230405/vanna-1863170513.html

В Подмосковье трехлетняя девочка утонула в ванне

В Подмосковье трехлетняя девочка утонула в ванне - РИА Новости, 05.04.2023

В Подмосковье трехлетняя девочка утонула в ванне

Трехлетняя девочка утонула в подмосковной Дубне, нырнув в ванну с горячей водой, пока мамы не было рядом, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T12:55

2023-04-05T12:55

2023-04-05T13:09

происшествия

московская область (подмосковье)

дубна

россия

дети

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Трехлетняя девочка утонула в подмосковной Дубне, нырнув в ванну с горячей водой, пока мамы не было рядом, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.По его словам, дети набрали в ванную горячую воду. "Не проверив температуру, девочка нырнула в ванну и скончалась", - отметил собеседник агентства, добавив, что мальчик не пострадал.Позднее он уточнил, что трагедия произошла во вторник днем.

https://ria.ru/20230404/rebenok-1862980612.html

московская область (подмосковье)

дубна

россия

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Владимир Лаврентьев

происшествия, московская область (подмосковье), дубна, россия, дети