https://ria.ru/20230405/vanna-1863170513.html
В Подмосковье трехлетняя девочка утонула в ванне
В Подмосковье трехлетняя девочка утонула в ванне - РИА Новости, 05.04.2023
В Подмосковье трехлетняя девочка утонула в ванне
Трехлетняя девочка утонула в подмосковной Дубне, нырнув в ванну с горячей водой, пока мамы не было рядом, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T12:55
2023-04-05T12:55
2023-04-05T13:09
происшествия
московская область (подмосковье)
дубна
россия
дети
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Трехлетняя девочка утонула в подмосковной Дубне, нырнув в ванну с горячей водой, пока мамы не было рядом, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.По его словам, дети набрали в ванную горячую воду. "Не проверив температуру, девочка нырнула в ванну и скончалась", - отметил собеседник агентства, добавив, что мальчик не пострадал.Позднее он уточнил, что трагедия произошла во вторник днем.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, московская область (подмосковье), дубна, россия, дети
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Дубна, Россия, Дети
В Подмосковье трехлетняя девочка утонула в ванне
В подмосковной Дубне оставленная без присмотра трехлетняя девочка утонула в ванне
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Трехлетняя девочка утонула в подмосковной Дубне, нырнув в ванну с горячей водой, пока мамы не было рядом, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
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"Трагедия произошла в квартире на улице Строителей. Мама трехлетней девочки и мальчика четырех лет ушла в магазин, оставив их без присмотра", - сказал собеседник агентства.
По его словам, дети набрали в ванную горячую воду. "Не проверив температуру, девочка нырнула в ванну и скончалась", - отметил собеседник агентства, добавив, что мальчик не пострадал.
Позднее он уточнил, что трагедия произошла во вторник днем.
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