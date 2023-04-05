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Во Львовской области утверждают, что храм УПЦ перешел к раскольникам - РИА Новости, 05.04.2023
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Религия
 
13:16 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/upts-1863177930.html
Во Львовской области утверждают, что храм УПЦ перешел к раскольникам
Во Львовской области утверждают, что храм УПЦ перешел к раскольникам - РИА Новости, 05.04.2023
Во Львовской области утверждают, что храм УПЦ перешел к раскольникам
Замглавы Львовского облсовета Юрий Холод утверждает, что храм Святого Георгия Победоносца канонической Украинской православной церкви (УПЦ) во Львове перешел к... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T13:16
2023-04-05T13:16
религия
украина
львов
россия
георгий победоносец
андрей садовой
петр порошенко
православная церковь украины (пцу)
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Замглавы Львовского облсовета Юрий Холод утверждает, что храм Святого Георгия Победоносца канонической Украинской православной церкви (УПЦ) во Львове перешел к раскольнической структуре "Православна церковь Украины" (ПЦУ). "Храм на Тараса Бобанича (улица, переименованная в честь ликвидированного руководителя запрещенного в РФ "Правого сектора"*, который виновен в сотнях смертей мирных жителей ДНР и ЛНР - ред.) перешел от московской церкви к "Православной церкви Украины". Теперь он будет называться в честь Святого Юрия Победителя. Приходите в воскресенье святить лозу", - написал Холод в Facebook** (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть). При этом глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в своем телеграм-канале заявил, что "юридически процесс еще продолжается". Храм с 1992 года является кафедральным собором Львовской епархии УПЦ. Ранее мэр Львова Андрей Садовый заявил, что имущество УПЦ во Львове будет передано городу либо раскольнической ПЦУ. В УПЦ в среду сообщили, что сторонники ПЦУ захватили церковь в селе Новый Корец в Ровненской области и храм в Черновицкой области. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности". Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) была сформирована в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви Московского патриархата. В январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии" (грамоту о независимости). Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира ее не признают.* Террористическая организация, запрещенная в России.**деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20230311/ukraina-1857229324.html
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украина, львов, россия, георгий победоносец, андрей садовой, петр порошенко, православная церковь украины (пцу), константинопольский патриархат, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Львов, Россия, Георгий Победоносец, Андрей Садовой, Петр Порошенко, Православная церковь Украины (ПЦУ), Константинопольский патриархат, Ситуация вокруг УПЦ
Во Львовской области утверждают, что храм УПЦ перешел к раскольникам

Замглавы Львовского облсовета Холод заявил, что храм УПЦ во Львове перешел к раскольникам

© AP Photo / Bernat ArmangueЛьвов, Украина
Львов, Украина - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© AP Photo / Bernat Armangue
Львов, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Замглавы Львовского облсовета Юрий Холод утверждает, что храм Святого Георгия Победоносца канонической Украинской православной церкви (УПЦ) во Львове перешел к раскольнической структуре "Православна церковь Украины" (ПЦУ).
"Храм на Тараса Бобанича (улица, переименованная в честь ликвидированного руководителя запрещенного в РФ "Правого сектора"*, который виновен в сотнях смертей мирных жителей ДНР и ЛНР - ред.) перешел от московской церкви к "Православной церкви Украины". Теперь он будет называться в честь Святого Юрия Победителя. Приходите в воскресенье святить лозу", - написал Холод в Facebook** (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть).
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
Медведчук: Зеленский отбирает у украинцев веру, чего не делали даже нацисты
11 марта, 16:29
При этом глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в своем телеграм-канале заявил, что "юридически процесс еще продолжается".
Храм с 1992 года является кафедральным собором Львовской епархии УПЦ. Ранее мэр Львова Андрей Садовый заявил, что имущество УПЦ во Львове будет передано городу либо раскольнической ПЦУ.
В УПЦ в среду сообщили, что сторонники ПЦУ захватили церковь в селе Новый Корец в Ровненской области и храм в Черновицкой области.
Президент Украины Владимир Зеленский в Изюме - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
Просто убивать русских — новая "почти религия" Киева. Запад одобряет
19 декабря 2022, 08:00
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) была сформирована в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви Московского патриархата. В январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии" (грамоту о независимости). Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира ее не признают.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
**деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
"Пытаются забрать последнее". Что стоит за захватом Киево-Печерской лавры
11 марта, 18:18
 
РелигияУкраинаЛьвовРоссияГеоргий ПобедоносецАндрей СадовойПетр ПорошенкоПравославная церковь Украины (ПЦУ)Константинопольский патриархатСитуация вокруг УПЦ
 
 
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