Во Львовской области утверждают, что храм УПЦ перешел к раскольникам
Замглавы Львовского облсовета Холод заявил, что храм УПЦ во Львове перешел к раскольникам
© AP Photo / Bernat ArmangueЛьвов, Украина
© AP Photo / Bernat Armangue
Львов, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Замглавы Львовского облсовета Юрий Холод утверждает, что храм Святого Георгия Победоносца канонической Украинской православной церкви (УПЦ) во Львове перешел к раскольнической структуре "Православна церковь Украины" (ПЦУ).
"Храм на Тараса Бобанича (улица, переименованная в честь ликвидированного руководителя запрещенного в РФ "Правого сектора"*, который виновен в сотнях смертей мирных жителей ДНР и ЛНР - ред.) перешел от московской церкви к "Православной церкви Украины". Теперь он будет называться в честь Святого Юрия Победителя. Приходите в воскресенье святить лозу", - написал Холод в Facebook** (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть).
При этом глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в своем телеграм-канале заявил, что "юридически процесс еще продолжается".
Храм с 1992 года является кафедральным собором Львовской епархии УПЦ. Ранее мэр Львова Андрей Садовый заявил, что имущество УПЦ во Львове будет передано городу либо раскольнической ПЦУ.
В УПЦ в среду сообщили, что сторонники ПЦУ захватили церковь в селе Новый Корец в Ровненской области и храм в Черновицкой области.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) была сформирована в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви Московского патриархата. В январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии" (грамоту о независимости). Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира ее не признают.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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