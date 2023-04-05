https://ria.ru/20230405/upts-1863177930.html

Во Львовской области утверждают, что храм УПЦ перешел к раскольникам

Во Львовской области утверждают, что храм УПЦ перешел к раскольникам - РИА Новости, 05.04.2023

Во Львовской области утверждают, что храм УПЦ перешел к раскольникам

Замглавы Львовского облсовета Юрий Холод утверждает, что храм Святого Георгия Победоносца канонической Украинской православной церкви (УПЦ) во Львове перешел к... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T13:16

2023-04-05T13:16

2023-04-05T13:16

религия

украина

львов

россия

георгий победоносец

андрей садовой

петр порошенко

православная церковь украины (пцу)

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Замглавы Львовского облсовета Юрий Холод утверждает, что храм Святого Георгия Победоносца канонической Украинской православной церкви (УПЦ) во Львове перешел к раскольнической структуре "Православна церковь Украины" (ПЦУ). "Храм на Тараса Бобанича (улица, переименованная в честь ликвидированного руководителя запрещенного в РФ "Правого сектора"*, который виновен в сотнях смертей мирных жителей ДНР и ЛНР - ред.) перешел от московской церкви к "Православной церкви Украины". Теперь он будет называться в честь Святого Юрия Победителя. Приходите в воскресенье святить лозу", - написал Холод в Facebook** (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть). При этом глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в своем телеграм-канале заявил, что "юридически процесс еще продолжается". Храм с 1992 года является кафедральным собором Львовской епархии УПЦ. Ранее мэр Львова Андрей Садовый заявил, что имущество УПЦ во Львове будет передано городу либо раскольнической ПЦУ. В УПЦ в среду сообщили, что сторонники ПЦУ захватили церковь в селе Новый Корец в Ровненской области и храм в Черновицкой области. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности". Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) была сформирована в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви Московского патриархата. В январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии" (грамоту о независимости). Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира ее не признают.* Террористическая организация, запрещенная в России.**деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20230311/ukraina-1857229324.html

https://ria.ru/20221219/ukraina-1839565958.html

https://ria.ru/20230311/lavra-1857247247.html

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украина, львов, россия, георгий победоносец, андрей садовой, петр порошенко, православная церковь украины (пцу), константинопольский патриархат, ситуация вокруг упц