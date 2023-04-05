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Попытку контрнаступления Киева готовят в США, заявил военный эксперт - РИА Новости, 05.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:08 05.04.2023 (обновлено: 14:23 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/ukraina-1863174960.html
Попытку контрнаступления Киева готовят в США, заявил военный эксперт
Попытку контрнаступления Киева готовят в США, заявил военный эксперт - РИА Новости, 05.04.2023
Попытку контрнаступления Киева готовят в США, заявил военный эксперт
Многие факты говорят о том, что готовится попытка наступления украинских войск, расчетами по данной операции занимаются аналитические военные центры США, заявил РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T13:08
2023-04-05T14:23
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости. Многие факты говорят о том, что готовится попытка наступления украинских войск, расчетами по данной операции занимаются аналитические военные центры США, заявил в эфире "Соловьев Live" глава российского Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич. Американцы используют в военном противостоянии на Украине доктрину тяжелых дивизий прорыва, заявлял ранее Клинцевич. По его сведениям, украинским войскам стали поступать танковые мостоукладчики немецкого и американского производства для преодоления противотанковых рвов тяжелой техникой. "Американцы заявили, что только со своих складов передают 61 бензовоз, еще будут закупать 10 тяжелых бензовозов и 105 прицепов-цистерн передают. Скорее всего, планируют глубокие прорывы с автономными группами, которые должны будут пытаться быстро вклиниться в оборону и куда-то доехать", - сказал Клинцевич.По его словам, в настоящее время украинские войска в основном используют большое количество гражданских бензовозов, однако для попытки контрнаступления необходима защищенная техника или высокой проходимости, которая может двигаться по бездорожью. Он также отметил, что американские бронетранспортеры Stryker, которые используют киевские войска, оснащены дополнительными запасами топлива и ящиками с сухпайками в задней части машины. По оценке Клинцевича, это говорит о подготовке автономных подразделений, кроме того, он отметил, что украинским войскам передают большое количество понтонов для преодоления водных преград. "Это говорит о том, что ребята подходят к вопросу серьезно, они готовятся. Американцы отрабатывают свои концепции, у них есть серьезные аналитические центры с вычислительными мощностями, чтобы предугадать действие той или иной группировки… Поэтому контрнаступление (украинских войск) действительно будет, оно будет в нескольких направлениях", - считает Клинцевич. Он также не исключил, что американцы в ближайшее время попробуют "поджечь" ситуацию в Приднестровье и на границе Грузии и Абхазии.
https://ria.ru/20230405/nastuplenie-1863142239.html
https://ria.ru/20230405/ukraina-1863087183.html
https://ria.ru/20230403/general-1862542052.html
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в мире, сша, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Вооруженные силы Украины
Попытку контрнаступления Киева готовят в США, заявил военный эксперт

Эксперт Клинцевич: американцы готовят контрнаступление Киева в нескольких направлениях

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские танки в Донецкой области
Украинские танки в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские танки в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости. Многие факты говорят о том, что готовится попытка наступления украинских войск, расчетами по данной операции занимаются аналитические военные центры США, заявил в эфире "Соловьев Live" глава российского Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.
Американцы используют в военном противостоянии на Украине доктрину тяжелых дивизий прорыва, заявлял ранее Клинцевич. По его сведениям, украинским войскам стали поступать танковые мостоукладчики немецкого и американского производства для преодоления противотанковых рвов тяжелой техникой.
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"Американцы заявили, что только со своих складов передают 61 бензовоз, еще будут закупать 10 тяжелых бензовозов и 105 прицепов-цистерн передают. Скорее всего, планируют глубокие прорывы с автономными группами, которые должны будут пытаться быстро вклиниться в оборону и куда-то доехать", - сказал Клинцевич.
По его словам, в настоящее время украинские войска в основном используют большое количество гражданских бензовозов, однако для попытки контрнаступления необходима защищенная техника или высокой проходимости, которая может двигаться по бездорожью. Он также отметил, что американские бронетранспортеры Stryker, которые используют киевские войска, оснащены дополнительными запасами топлива и ящиками с сухпайками в задней части машины. По оценке Клинцевича, это говорит о подготовке автономных подразделений, кроме того, он отметил, что украинским войскам передают большое количество понтонов для преодоления водных преград.
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"Это говорит о том, что ребята подходят к вопросу серьезно, они готовятся. Американцы отрабатывают свои концепции, у них есть серьезные аналитические центры с вычислительными мощностями, чтобы предугадать действие той или иной группировки… Поэтому контрнаступление (украинских войск) действительно будет, оно будет в нескольких направлениях", - считает Клинцевич.
Он также не исключил, что американцы в ближайшее время попробуют "поджечь" ситуацию в Приднестровье и на границе Грузии и Абхазии.
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