ВСУ сейчас получают танковые мостоукладчики из США и ФРГ, считает эксперт
Эксперт Клинцевич: танковые мостоукладчики из США и ФРГ поступают в украинские войска
© Фото : Gunnery Sgt. Bryce PiperАмериканский танковый мостоукладчик M60
© Фото : Gunnery Sgt. Bryce Piper
Американский танковый мостоукладчик M60 . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости. Танковые мостоукладчики немецкого и американского производства для преодоления тяжелой техникой полосы препятствий при наступательных действиях активно поступают в украинские войска, заявил глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.
"Судя по тому, что происходит на фронтах, по тем подразделениям, которым готовится передача новых вооружений и техники, мы все-таки видим, что контрнаступление (украинских войск) будет. Американцы очень гибко реагируют на происходящее на фронте, они смотрят, как мы меняемся, какие средства и силы, какую линию обороны мы готовим и как они будут ее прорывать", - сказал Клинцевич в эфире "Соловьев Live".
По его словам, НАТО с помощью спутниковой разведки изучает российские инженерные сооружения на линии обороны, в особенности в Запорожской области.
"Именно сейчас начали поставлять танковые мостоукладчики, о которых раньше речь не шла. Причем увеличивают их количество, сейчас мы увидели немецкие и американские пошли. То есть они понимают, что им надо будет преодолевать противотанковые рвы под нашим огнем, это надо будет быстро делать", - сказал Клинцевич.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".