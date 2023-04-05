https://ria.ru/20230405/turtsiya-1863149057.html

СМИ узнали о реакции турецких властей на встречу посла США с Кылычдароглу

СМИ узнали о реакции турецких властей на встречу посла США с Кылычдароглу - РИА Новости, 05.04.2023

СМИ узнали о реакции турецких властей на встречу посла США с Кылычдароглу

Встреча посла США в Анкаре Джеффри Флейка с единым кандидатом от оппозиции на выборах 14 мая Кемалем Кылычдароглу рассматривается правящей партией как принятие... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T12:12

2023-04-05T12:12

2023-04-05T12:12

в мире

сша

кемаль кылычдароглу

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148155/55/1481555590_0:11:2000:1136_1920x0_80_0_0_82e52f9606c1ee2294cf5ffef6d7fae5.jpg

АНКАРА, 5 апр – РИА Новости. Встреча посла США в Анкаре Джеффри Флейка с единым кандидатом от оппозиции на выборах 14 мая Кемалем Кылычдароглу рассматривается правящей партией как принятие стороны, пишет в среду газета Aydınlık, отметив, что американский дипломат встречался и с представителями правительства. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его двери закрыты для посла США в Анкаре, который ранее встретился с единым кандидатом от оппозиции на выборах 14 мая Кемалем Кылычдароглу. "Встреча Флейка с Кылычдароглу была истолкована членами AK Parti (правящая Партия справедливости и развития) как поддержка США. Депутат от правящей партии Хасан Туран сказал: "Визит посла США к кандидату в президенты от "стола шести" (так в Турции называют собрания шести партий оппозиционного блока) за 40 дней до выборов - это явный скандал, это означает принятие чьей-либо стороны на выборах". При этом стало известно, что за последние три недели Флейк также встречался с министром молодежи и спорта Мехметом Касапоглу, министром культуры и туризма Мехметом Нури Эрсоем и заместителем председателя правящей партии Нуманом Куртулмушем", - пишет издание. Газета отмечает, что спустя пять дней после вступления в должность американский посол начал цикл своих визитов c представителями турецкой оппозиции. "Флейк официально вступил в должность 26 января 2022 года. Сразу после прибытия он сфотографировался в позе Джеймса Бонда в Стамбуле. 31 января 2022 года он посетил мэра столичного муниципалитета Стамбула Экрема Имамоглу. В прошлом году он посетил мэра Анкары Мансура Яваша 16 февраля, Кылычдароглу 13 апреля, председателя Партии будущего Ахмета Давутоглу 13 мая, председателя партии İYİ Мерал Акшенер и сопредседателей HDP Митхата Санчара и Первина Булдана 23 мая, а также председателя партии DEVA Али Бабаджана 26 мая. На прошлой неделе Флейк снова посетил Кылычдароглу", - подчеркнула газета.

https://ria.ru/20230404/politika-1862655938.html

https://ria.ru/20230404/turtsiya-1862832655.html

сша

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, кемаль кылычдароглу, турция