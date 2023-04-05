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СМИ узнали о реакции турецких властей на встречу посла США с Кылычдароглу - РИА Новости, 05.04.2023
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12:12 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/turtsiya-1863149057.html
СМИ узнали о реакции турецких властей на встречу посла США с Кылычдароглу
СМИ узнали о реакции турецких властей на встречу посла США с Кылычдароглу - РИА Новости, 05.04.2023
СМИ узнали о реакции турецких властей на встречу посла США с Кылычдароглу
Встреча посла США в Анкаре Джеффри Флейка с единым кандидатом от оппозиции на выборах 14 мая Кемалем Кылычдароглу рассматривается правящей партией как принятие... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T12:12
2023-04-05T12:12
в мире
сша
кемаль кылычдароглу
турция
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АНКАРА, 5 апр – РИА Новости. Встреча посла США в Анкаре Джеффри Флейка с единым кандидатом от оппозиции на выборах 14 мая Кемалем Кылычдароглу рассматривается правящей партией как принятие стороны, пишет в среду газета Aydınlık, отметив, что американский дипломат встречался и с представителями правительства. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его двери закрыты для посла США в Анкаре, который ранее встретился с единым кандидатом от оппозиции на выборах 14 мая Кемалем Кылычдароглу. "Встреча Флейка с Кылычдароглу была истолкована членами AK Parti (правящая Партия справедливости и развития) как поддержка США. Депутат от правящей партии Хасан Туран сказал: "Визит посла США к кандидату в президенты от "стола шести" (так в Турции называют собрания шести партий оппозиционного блока) за 40 дней до выборов - это явный скандал, это означает принятие чьей-либо стороны на выборах". При этом стало известно, что за последние три недели Флейк также встречался с министром молодежи и спорта Мехметом Касапоглу, министром культуры и туризма Мехметом Нури Эрсоем и заместителем председателя правящей партии Нуманом Куртулмушем", - пишет издание. Газета отмечает, что спустя пять дней после вступления в должность американский посол начал цикл своих визитов c представителями турецкой оппозиции. "Флейк официально вступил в должность 26 января 2022 года. Сразу после прибытия он сфотографировался в позе Джеймса Бонда в Стамбуле. 31 января 2022 года он посетил мэра столичного муниципалитета Стамбула Экрема Имамоглу. В прошлом году он посетил мэра Анкары Мансура Яваша 16 февраля, Кылычдароглу 13 апреля, председателя Партии будущего Ахмета Давутоглу 13 мая, председателя партии İYİ Мерал Акшенер и сопредседателей HDP Митхата Санчара и Первина Булдана 23 мая, а также председателя партии DEVA Али Бабаджана 26 мая. На прошлой неделе Флейк снова посетил Кылычдароглу", - подчеркнула газета.
https://ria.ru/20230404/politika-1862655938.html
https://ria.ru/20230404/turtsiya-1862832655.html
сша
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в мире, сша, кемаль кылычдароглу, турция
В мире, США, Кемаль Кылычдароглу, Турция
СМИ узнали о реакции турецких властей на встречу посла США с Кылычдароглу

Aydınlık: в правящей партии Турции сочли встречу посла США с Кылычдароглу его поддержкой

© AP Photo / Emrah GurelКемаль Кылычдароглу
Кемаль Кылычдароглу - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© AP Photo / Emrah Gurel
Кемаль Кылычдароглу. Архивное фото
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АНКАРА, 5 апр – РИА Новости. Встреча посла США в Анкаре Джеффри Флейка с единым кандидатом от оппозиции на выборах 14 мая Кемалем Кылычдароглу рассматривается правящей партией как принятие стороны, пишет в среду газета Aydınlık, отметив, что американский дипломат встречался и с представителями правительства.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его двери закрыты для посла США в Анкаре, который ранее встретился с единым кандидатом от оппозиции на выборах 14 мая Кемалем Кылычдароглу.
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"Встреча Флейка с Кылычдароглу была истолкована членами AK Parti (правящая Партия справедливости и развития) как поддержка США. Депутат от правящей партии Хасан Туран сказал: "Визит посла США к кандидату в президенты от "стола шести" (так в Турции называют собрания шести партий оппозиционного блока) за 40 дней до выборов - это явный скандал, это означает принятие чьей-либо стороны на выборах". При этом стало известно, что за последние три недели Флейк также встречался с министром молодежи и спорта Мехметом Касапоглу, министром культуры и туризма Мехметом Нури Эрсоем и заместителем председателя правящей партии Нуманом Куртулмушем", - пишет издание.
Газета отмечает, что спустя пять дней после вступления в должность американский посол начал цикл своих визитов c представителями турецкой оппозиции.
"Флейк официально вступил в должность 26 января 2022 года. Сразу после прибытия он сфотографировался в позе Джеймса Бонда в Стамбуле. 31 января 2022 года он посетил мэра столичного муниципалитета Стамбула Экрема Имамоглу. В прошлом году он посетил мэра Анкары Мансура Яваша 16 февраля, Кылычдароглу 13 апреля, председателя Партии будущего Ахмета Давутоглу 13 мая, председателя партии İYİ Мерал Акшенер и сопредседателей HDP Митхата Санчара и Первина Булдана 23 мая, а также председателя партии DEVA Али Бабаджана 26 мая. На прошлой неделе Флейк снова посетил Кылычдароглу", - подчеркнула газета.
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4 апреля, 10:52
 
В миреСШАКемаль КылычдароглуТурция
 
 
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