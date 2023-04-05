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В Петербурге после прорыва трубы госпитализировали четырех человек

В Петербурге после прорыва трубы госпитализировали четырех человек - РИА Новости, 05.04.2023

В Петербурге после прорыва трубы госпитализировали четырех человек

Четыре человека, включая одного ребенка и двух сотрудников МЧС, получили ожоги ног после прорыва трубопровода в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, из-за... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T10:37

2023-04-05T10:37

2023-04-05T11:43

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 апр — РИА Новости. Четыре человека, включая одного ребенка и двух сотрудников МЧС, получили ожоги ног после прорыва трубопровода в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, из-за которого автомобиль с людьми провалился под асфальт, сообщило городское управление МЧС России.Как информирует ведомство, ЧП с трубопроводом на Дровяной улице привело к размыву грунта и "оседанию дорожного полотна". В результате "под землю ушел легковой автомобиль, где находился один взрослый человек и двое детей"."Выбраться из автомобиля помогли пожарные. В результате происшествия пострадали четыре человека (два сотрудника МЧС, водитель автомобиля, а также ребенок 2014 года рождения), с ожогами нижних конечностей госпитализированы в лечебные учреждения", — говорится в релизе.Еще одного ребенка отпустили домой после осмотра медиками на месте происшествия, уточняют в городском главке МЧС.Площадь разлива кипятка в результате прорыва трубопровода диаметром 800 миллиметров составила 500 квадратных метров. Ранее в компании "Теплосеть Санкт-Петербурга", которая занимается локализацией аварии, сообщали о закрытии движения по Рижскому проспекту.

санкт-петербург

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, санкт-петербург