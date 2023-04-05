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В Петербурге после прорыва трубы госпитализировали четырех человек - РИА Новости, 05.04.2023
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10:37 05.04.2023 (обновлено: 11:43 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/truba-1863097474.html
В Петербурге после прорыва трубы госпитализировали четырех человек
В Петербурге после прорыва трубы госпитализировали четырех человек - РИА Новости, 05.04.2023
В Петербурге после прорыва трубы госпитализировали четырех человек
Четыре человека, включая одного ребенка и двух сотрудников МЧС, получили ожоги ног после прорыва трубопровода в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, из-за... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T10:37
2023-04-05T11:43
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 апр — РИА Новости. Четыре человека, включая одного ребенка и двух сотрудников МЧС, получили ожоги ног после прорыва трубопровода в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, из-за которого автомобиль с людьми провалился под асфальт, сообщило городское управление МЧС России.Как информирует ведомство, ЧП с трубопроводом на Дровяной улице привело к размыву грунта и "оседанию дорожного полотна". В результате "под землю ушел легковой автомобиль, где находился один взрослый человек и двое детей"."Выбраться из автомобиля помогли пожарные. В результате происшествия пострадали четыре человека (два сотрудника МЧС, водитель автомобиля, а также ребенок 2014 года рождения), с ожогами нижних конечностей госпитализированы в лечебные учреждения", — говорится в релизе.Еще одного ребенка отпустили домой после осмотра медиками на месте происшествия, уточняют в городском главке МЧС.Площадь разлива кипятка в результате прорыва трубопровода диаметром 800 миллиметров составила 500 квадратных метров. Ранее в компании "Теплосеть Санкт-Петербурга", которая занимается локализацией аварии, сообщали о закрытии движения по Рижскому проспекту.
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происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
В Петербурге после прорыва трубы госпитализировали четырех человек

Четырех человек, включая ребенка, госпитализировали после прорыва трубы в Петербурге

© Фото : ДТП и ЧП | Санкт-Петербург /VkontakteТрубу с горячей водой прорвало на Рижском проспекте в Санкт-Петрбурге
Трубу с горячей водой прорвало на Рижском проспекте в Санкт-Петрбурге - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© Фото : ДТП и ЧП | Санкт-Петербург /Vkontakte
Трубу с горячей водой прорвало на Рижском проспекте в Санкт-Петрбурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 апр — РИА Новости. Четыре человека, включая одного ребенка и двух сотрудников МЧС, получили ожоги ног после прорыва трубопровода в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, из-за которого автомобиль с людьми провалился под асфальт, сообщило городское управление МЧС России.
Как информирует ведомство, ЧП с трубопроводом на Дровяной улице привело к размыву грунта и "оседанию дорожного полотна". В результате "под землю ушел легковой автомобиль, где находился один взрослый человек и двое детей".
"Выбраться из автомобиля помогли пожарные. В результате происшествия пострадали четыре человека (два сотрудника МЧС, водитель автомобиля, а также ребенок 2014 года рождения), с ожогами нижних конечностей госпитализированы в лечебные учреждения", — говорится в релизе.
Еще одного ребенка отпустили домой после осмотра медиками на месте происшествия, уточняют в городском главке МЧС.
Площадь разлива кипятка в результате прорыва трубопровода диаметром 800 миллиметров составила 500 квадратных метров. Ранее в компании "Теплосеть Санкт-Петербурга", которая занимается локализацией аварии, сообщали о закрытии движения по Рижскому проспекту.
 
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