https://ria.ru/20230405/truba-1863095507.html

В Санкт-Петербурге прорвало трубу с кипятком

В Санкт-Петербурге прорвало трубу с кипятком - РИА Новости, 05.04.2023

В Санкт-Петербурге прорвало трубу с кипятком

Движение транспорта закрыто на Рижском проспекте в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, где на углу с Дровяной улицей разлился кипяток после прорыва... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T10:30

2023-04-05T10:30

2023-04-05T10:30

происшествия

жкх

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 апр – РИА Новости. Движение транспорта закрыто на Рижском проспекте в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, где на углу с Дровяной улицей разлился кипяток после прорыва трубопровода, сообщили РИА Новости в компании "Теплосеть Санкт-Петербурга". "Технологический дефект трубопровода обнаружен по адресу: Дровяная улица, 4. Сейчас идет локализация, и на данный момент отопление и горячее водоснабжение в зоне коммунальной аварии не отключалось. Рижский проспект закрыт для движения транспорта", - сказал собеседник агентства. По его словам, в зоне разлива кипятка припаркованы автомобили "без видимых признаков повреждений". Сроки ликвидации коммунальной аварии станут известны после ее локализации. Как уточняет региональное УГИБДД, движение закрыто по Рижскому проспекту от улицы Лермонтова до Дровяной улицы и от переулка Лодыгина до Дровяной улицы, а также по Дровяной улице от набережной Обводного канала до Рижского проспекта. Прокуратура Адмиралтейского района организовала проверку по факту прорыва трубопровода на Дровяной улице. "В ходе проверки надзорным ведомством будет дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также действиям уполномоченных должностных лиц", - сообщила пресс-служба прокуратуры города.

https://ria.ru/20230130/kipyatok-1848337229.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, жкх, санкт-петербург