https://ria.ru/20230405/trevoga-1863074626.html

В Днепропетровской области объявили воздушную тревогу

В Днепропетровской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.04.2023

В Днепропетровской области объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской области Украины и подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют данные... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T08:43

2023-04-05T08:43

2023-04-05T08:43

в мире

украина

днепропетровская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской области Украины и подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги на этих территориях прозвучал одновременно – в 8.31 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

https://ria.ru/20230404/trevoga-1862967181.html

украина

днепропетровская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, днепропетровская область, вооруженные силы рф