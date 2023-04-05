Сенатор Климов рассказал, кому выгоден процесс против Трампа
Климов: процесс против Трампа санкционируют те, кто заинтересованы в обстрелах Донбасса
© AP Photo / Evan VucciБывший президент США Дональд Трамп выступает c речью в своем поместье Мар-а-Лаго через несколько часов после предъявления ему обвинения
© AP Photo / Evan Vucci
Бывший президент США Дональд Трамп выступает c речью в своем поместье Мар-а-Лаго через несколько часов после предъявления ему обвинения. Архивное фото
МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Судебный процесс против экс-президента США Дональда Трампа могут санкционировать те же силы, которые заинтересованы во взрыве газопроводов "Северный поток", обстрелах новых регионов России, отметил в телеграм-канале глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
"Закатники" продолжают процесс политической деградации. Прошлой ночью стало известно, что суд в Нью-Йорке арестовал бывшего президента США Трампа. Того самого, что считался на Западе "белой вороной", выступал за традиционные ценности, пытался наладить диалог с Москвой, пренебрегал НАТО и постоянно перечил "глубинному государству" США, диктатура которого принимает всё более воинственные очертания", - написал сенатор в своем телеграм-канале.
Климов полагает, что "взрыв ниток "Северного потока" на Балтике, сегментов Крымского моста, обстрелы мирных жителей Новоросии, недавние террористические подрывы наших молодых философов и журналистов под Москвой и в Питере санкционируют суть те же силы, что хотят силой помешать американскому бунтарю-одиночке Трампу похоронить западный неоглобализм".
Во вторник Трампу предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Он заявил о своей невиновности и был отпущен из уголовного суда Манхэттена. Адвокат Трампа Джо Такопина заявил, что обвинения, предъявленные его клиенту, лишены фактов.
По словам прокурора Манхэттена Элвина Брэгга, Трамп и сообщники в 2015 году договорились о схеме подавления негативной информации перед выборами президента США. Он добавил, что в рамках схемы Трамп и другие заплатили трем людям, чтобы скрыть информацию, которая могла бы помешать ему выиграть выборы.
В свою очередь, Трамп заявил, что США стали свидетелями "вмешательства в выборы на высшем уровне", настаивая на политической подоплеке своего преследования, происходящего в интересах действующего президента Джо Байдена. Трамп также добавил, что США "катятся в ад".