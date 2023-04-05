https://ria.ru/20230405/tramp-1863091047.html

Сенатор Климов рассказал, кому выгоден процесс против Трампа

Сенатор Климов рассказал, кому выгоден процесс против Трампа - РИА Новости, 05.04.2023

Сенатор Климов рассказал, кому выгоден процесс против Трампа

Судебный процесс против экс-президента США Дональда Трампа могут санкционировать те же силы, которые заинтересованы во взрыве газопроводов "Северный поток",... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T10:16

2023-04-05T10:16

2023-04-05T10:16

в мире

сша

дональд трамп

андрей климов

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северный поток

нато

джо байден

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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Судебный процесс против экс-президента США Дональда Трампа могут санкционировать те же силы, которые заинтересованы во взрыве газопроводов "Северный поток", обстрелах новых регионов России, отметил в телеграм-канале глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов. "Закатники" продолжают процесс политической деградации. Прошлой ночью стало известно, что суд в Нью-Йорке арестовал бывшего президента США Трампа. Того самого, что считался на Западе "белой вороной", выступал за традиционные ценности, пытался наладить диалог с Москвой, пренебрегал НАТО и постоянно перечил "глубинному государству" США, диктатура которого принимает всё более воинственные очертания", - написал сенатор в своем телеграм-канале. Климов полагает, что "взрыв ниток "Северного потока" на Балтике, сегментов Крымского моста, обстрелы мирных жителей Новоросии, недавние террористические подрывы наших молодых философов и журналистов под Москвой и в Питере санкционируют суть те же силы, что хотят силой помешать американскому бунтарю-одиночке Трампу похоронить западный неоглобализм". Во вторник Трампу предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Он заявил о своей невиновности и был отпущен из уголовного суда Манхэттена. Адвокат Трампа Джо Такопина заявил, что обвинения, предъявленные его клиенту, лишены фактов. По словам прокурора Манхэттена Элвина Брэгга, Трамп и сообщники в 2015 году договорились о схеме подавления негативной информации перед выборами президента США. Он добавил, что в рамках схемы Трамп и другие заплатили трем людям, чтобы скрыть информацию, которая могла бы помешать ему выиграть выборы. В свою очередь, Трамп заявил, что США стали свидетелями "вмешательства в выборы на высшем уровне", настаивая на политической подоплеке своего преследования, происходящего в интересах действующего президента Джо Байдена. Трамп также добавил, что США "катятся в ад".

https://ria.ru/20230405/tramp-1863069328.html

https://ria.ru/20230405/razvedka-1863060829.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, дональд трамп, андрей климов, совет федерации рф, северный поток, нато, джо байден, россия, москва