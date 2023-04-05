https://ria.ru/20230405/tatarskiy-1863287055.html

Россия поднимет тему теракта в Петербурге в ООН в свое председательство

Россия поднимет тему теракта в Петербурге в ООН в свое председательство - РИА Новости, 05.04.2023

Россия поднимет тему теракта в Петербурге в ООН в свое председательство

Теракт в Петербурге, в котором погиб военкор Владлен Татарский, будут одной из тем обсуждения в СБ ООН в председательство России, сообщила официальный... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T17:43

2023-04-05T17:43

2023-04-05T18:04

россия

санкт-петербург

оон

происшествия

владлен татарский

мария захарова

взрыв в кафе в петербурге

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Теракт в Петербурге, в котором погиб военкор Владлен Татарский, будут одной из тем обсуждения в СБ ООН в председательство России, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.С 1 апреля Россия возглавила на месяц Совбез ООН."Террористический акт, который сейчас расследуется российскими правоохранительными органами, безусловно, станет одной из тем обсуждения СБ ООН по целому ряду причин, о которых мы сегодня говорили, и, безусловно, как вы видите, российское представительство при ООН детально представляет всю фактологию, которая имеет отношение к повестке Совбеза, отстаиванию нами наших национальных интересов на ООНовской площадке", - сказала она в среду на брифинге в Москве.Таким образом она ответила на вопрос журналиста о том, намерена ли Россия поставить на уровень СБ ООН вопрос о террористической деятельности Киева в связи с убийством военкора Владлена Татарского.

https://ria.ru/20230404/medvedev-1862928677.html

россия

санкт-петербург

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, санкт-петербург, оон, происшествия, владлен татарский, мария захарова, взрыв в кафе в петербурге