https://ria.ru/20230405/tatarskiy-1863287055.html
Россия поднимет тему теракта в Петербурге в ООН в свое председательство
Россия поднимет тему теракта в Петербурге в ООН в свое председательство - РИА Новости, 05.04.2023
Россия поднимет тему теракта в Петербурге в ООН в свое председательство
Теракт в Петербурге, в котором погиб военкор Владлен Татарский, будут одной из тем обсуждения в СБ ООН в председательство России, сообщила официальный... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T17:43
2023-04-05T17:43
2023-04-05T18:04
россия
санкт-петербург
оон
происшествия
владлен татарский
мария захарова
взрыв в кафе в петербурге
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Теракт в Петербурге, в котором погиб военкор Владлен Татарский, будут одной из тем обсуждения в СБ ООН в председательство России, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.С 1 апреля Россия возглавила на месяц Совбез ООН."Террористический акт, который сейчас расследуется российскими правоохранительными органами, безусловно, станет одной из тем обсуждения СБ ООН по целому ряду причин, о которых мы сегодня говорили, и, безусловно, как вы видите, российское представительство при ООН детально представляет всю фактологию, которая имеет отношение к повестке Совбеза, отстаиванию нами наших национальных интересов на ООНовской площадке", - сказала она в среду на брифинге в Москве.Таким образом она ответила на вопрос журналиста о том, намерена ли Россия поставить на уровень СБ ООН вопрос о террористической деятельности Киева в связи с убийством военкора Владлена Татарского.
https://ria.ru/20230404/medvedev-1862928677.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Россия, Санкт-Петербург, ООН, Происшествия, Владлен Татарский, Мария Захарова, Взрыв в кафе в Петербурге
Россия поднимет тему теракта в Петербурге в ООН в свое председательство
МИД: убийство Татарского обсудят в Совбезе ООН в председательство России