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Россия поднимет тему теракта в Петербурге в ООН в свое председательство - РИА Новости, 05.04.2023
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17:43 05.04.2023 (обновлено: 18:04 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/tatarskiy-1863287055.html
Россия поднимет тему теракта в Петербурге в ООН в свое председательство
Россия поднимет тему теракта в Петербурге в ООН в свое председательство - РИА Новости, 05.04.2023
Россия поднимет тему теракта в Петербурге в ООН в свое председательство
Теракт в Петербурге, в котором погиб военкор Владлен Татарский, будут одной из тем обсуждения в СБ ООН в председательство России, сообщила официальный... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T17:43
2023-04-05T18:04
россия
санкт-петербург
оон
происшествия
владлен татарский
мария захарова
взрыв в кафе в петербурге
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Теракт в Петербурге, в котором погиб военкор Владлен Татарский, будут одной из тем обсуждения в СБ ООН в председательство России, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.С 1 апреля Россия возглавила на месяц Совбез ООН."Террористический акт, который сейчас расследуется российскими правоохранительными органами, безусловно, станет одной из тем обсуждения СБ ООН по целому ряду причин, о которых мы сегодня говорили, и, безусловно, как вы видите, российское представительство при ООН детально представляет всю фактологию, которая имеет отношение к повестке Совбеза, отстаиванию нами наших национальных интересов на ООНовской площадке", - сказала она в среду на брифинге в Москве.Таким образом она ответила на вопрос журналиста о том, намерена ли Россия поставить на уровень СБ ООН вопрос о террористической деятельности Киева в связи с убийством военкора Владлена Татарского.
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россия, санкт-петербург, оон, происшествия, владлен татарский, мария захарова, взрыв в кафе в петербурге
Россия, Санкт-Петербург, ООН, Происшествия, Владлен Татарский, Мария Захарова, Взрыв в кафе в Петербурге
Россия поднимет тему теракта в Петербурге в ООН в свое председательство

МИД: убийство Татарского обсудят в Совбезе ООН в председательство России

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМесто взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге
Место взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Место взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Теракт в Петербурге, в котором погиб военкор Владлен Татарский, будут одной из тем обсуждения в СБ ООН в председательство России, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
С 1 апреля Россия возглавила на месяц Совбез ООН.
"Террористический акт, который сейчас расследуется российскими правоохранительными органами, безусловно, станет одной из тем обсуждения СБ ООН по целому ряду причин, о которых мы сегодня говорили, и, безусловно, как вы видите, российское представительство при ООН детально представляет всю фактологию, которая имеет отношение к повестке Совбеза, отстаиванию нами наших национальных интересов на ООНовской площадке", - сказала она в среду на брифинге в Москве.
Таким образом она ответила на вопрос журналиста о том, намерена ли Россия поставить на уровень СБ ООН вопрос о террористической деятельности Киева в связи с убийством военкора Владлена Татарского.
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РоссияСанкт-ПетербургООНПроисшествияВладлен ТатарскийМария ЗахароваВзрыв в кафе в Петербурге
 
 
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