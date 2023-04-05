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СК проверит выступление комиков, глумившихся над терактом в Петербурге - РИА Новости, 05.04.2023
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16:39 05.04.2023 (обновлено: 18:39 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/tatarskiy-1863262129.html
СК проверит выступление комиков, глумившихся над терактом в Петербурге
СК проверит выступление комиков, глумившихся над терактом в Петербурге - РИА Новости, 05.04.2023
СК проверит выступление комиков, глумившихся над терактом в Петербурге
Выступлению российских комиков в Берлине, высмеявших теракт в Петербурге, дадут правовую оценку, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T16:39
2023-04-05T18:39
санкт-петербург
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
александр бастрыкин
владлен татарский
взрыв в кафе в петербурге
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Выступлению российских комиков в Берлине, высмеявших теракт в Петербурге, дадут правовую оценку, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.С просьбой провести такую проверку к главе СК обратилась депутат Госдумы Яна Лантратова. Она отметила, что Долгополов и Оганисян спародировали вручение статуэтки военкору Владлену Татарскому, который погиб при взрыве бомбы на его творческом вечере.Это произошло вечером 2 апреля в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Бомба была спрятана в статуэтке, которую вручила Татарскому (настоящее имя — Максим Фомин) 26-летняя Дарья Трепова. На следующий день ее задержали, суд отправил ее под арест на два месяца.Уголовное дело сперва возбудили по статье "Убийство общеопасным способом", но затем переквалифицировали на более тяжелую — "Теракт". По данным Национального антитеррористического комитета, убийство спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников "Фонда борьбы с коррупцией"*.* Запрещенная в России экстремистская организация.
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санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, александр бастрыкин, владлен татарский, взрыв в кафе в петербурге
Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Александр Бастрыкин, Владлен Татарский, Взрыв в кафе в Петербурге
СК проверит выступление комиков, глумившихся над терактом в Петербурге

Глава СК Бастрыкин поручил дать правовую оценку действиям комиков Долгополова и Оганисяна

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМесто взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге
Место взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Место взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Выступлению российских комиков в Берлине, высмеявших теракт в Петербурге, дадут правовую оценку, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.
«

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил организовать процессуальную проверку в связи с действиями Александра Долгополова и Гарика Оганисяна", — говорится в сообщении.

С просьбой провести такую проверку к главе СК обратилась депутат Госдумы Яна Лантратова. Она отметила, что Долгополов и Оганисян спародировали вручение статуэтки военкору Владлену Татарскому, который погиб при взрыве бомбы на его творческом вечере.
Это произошло вечером 2 апреля в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Бомба была спрятана в статуэтке, которую вручила Татарскому (настоящее имя — Максим Фомин) 26-летняя Дарья Трепова. На следующий день ее задержали, суд отправил ее под арест на два месяца.
Уголовное дело сперва возбудили по статье "Убийство общеопасным способом", но затем переквалифицировали на более тяжелую — "Теракт". По данным Национального антитеррористического комитета, убийство спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников "Фонда борьбы с коррупцией"*.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
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Санкт-ПетербургРоссияСледственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияАлександр БастрыкинВладлен ТатарскийВзрыв в кафе в Петербурге
 
 
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