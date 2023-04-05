https://ria.ru/20230405/tatarskiy-1863262129.html

СК проверит выступление комиков, глумившихся над терактом в Петербурге

СК проверит выступление комиков, глумившихся над терактом в Петербурге - РИА Новости, 05.04.2023

СК проверит выступление комиков, глумившихся над терактом в Петербурге

Выступлению российских комиков в Берлине, высмеявших теракт в Петербурге, дадут правовую оценку, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T16:39

2023-04-05T16:39

2023-04-05T18:39

санкт-петербург

россия

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

александр бастрыкин

владлен татарский

взрыв в кафе в петербурге

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Выступлению российских комиков в Берлине, высмеявших теракт в Петербурге, дадут правовую оценку, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.С просьбой провести такую проверку к главе СК обратилась депутат Госдумы Яна Лантратова. Она отметила, что Долгополов и Оганисян спародировали вручение статуэтки военкору Владлену Татарскому, который погиб при взрыве бомбы на его творческом вечере.Это произошло вечером 2 апреля в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Бомба была спрятана в статуэтке, которую вручила Татарскому (настоящее имя — Максим Фомин) 26-летняя Дарья Трепова. На следующий день ее задержали, суд отправил ее под арест на два месяца.Уголовное дело сперва возбудили по статье "Убийство общеопасным способом", но затем переквалифицировали на более тяжелую — "Теракт". По данным Национального антитеррористического комитета, убийство спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников "Фонда борьбы с коррупцией"*.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20230405/tatarskiy-1863153025.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, александр бастрыкин, владлен татарский, взрыв в кафе в петербурге