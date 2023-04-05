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МИД заявил о попытках Украины воздействовать на российские спутники связи - РИА Новости, 05.04.2023
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18:37 05.04.2023 (обновлено: 20:28 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/sputniki-1863302252.html
МИД заявил о попытках Украины воздействовать на российские спутники связи
МИД заявил о попытках Украины воздействовать на российские спутники связи - РИА Новости, 05.04.2023
МИД заявил о попытках Украины воздействовать на российские спутники связи
Киевский режим при помощи иностранных специалистов пытается воздействовать на российские гражданские спутники связи, говорится в заявлении МИД. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T18:37
2023-04-05T20:28
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
в мире
спутники
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Киевский режим при помощи иностранных специалистов пытается воздействовать на российские гражданские спутники связи, говорится в заявлении МИД."Это является запредельным нарушением международного права", — подчеркнули дипломаты.Россия вправе ответить на это подобающим образом, отметили они."Все необходимые возможности для этого имеются", — заключили в ведомстве.Как заявлял в конце прошлого года министр обороны Сергей Шойгу, на Киев работают более 500 американских и натовских спутников. Из них свыше 70 — военные, остальные — гражданского назначения. МИД, со своей стороны, также отмечал, что западные страны самым активным образом используют потенциал гражданской космической инфраструктуры для поддержки операций ВСУ, в том числе для сугубо боевых задач по вскрытию мест дислокации, маршрутов передвижения и действий российских войск, управлению ударными беспилотниками и наведению высокоточных боеприпасов.По словам главы департамента МИД по нераспространению и контролю над вооружениями Владимира Ермакова, подобная квазигражданская инфраструктура в случае применения ее в военных действиях против России вполне логично может стать законной целью для ответного поражения. При этом Москва последовательно выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе и призывает использовать околоземное пространство в сугубо мирных целях.
https://ria.ru/20230214/norvegiya-1851889676.html
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, в мире, спутники
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Россия, В мире, спутники
МИД заявил о попытках Украины воздействовать на российские спутники связи

МИД заявил о попытках Украины воздействовать на российские гражданские спутники связи

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Киевский режим при помощи иностранных специалистов пытается воздействовать на российские гражданские спутники связи, говорится в заявлении МИД.
"Это является запредельным нарушением международного права", — подчеркнули дипломаты.
Россия вправе ответить на это подобающим образом, отметили они.
"Все необходимые возможности для этого имеются", — заключили в ведомстве.
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14 февраля, 11:37
Как заявлял в конце прошлого года министр обороны Сергей Шойгу, на Киев работают более 500 американских и натовских спутников. Из них свыше 70 — военные, остальные — гражданского назначения. МИД, со своей стороны, также отмечал, что западные страны самым активным образом используют потенциал гражданской космической инфраструктуры для поддержки операций ВСУ, в том числе для сугубо боевых задач по вскрытию мест дислокации, маршрутов передвижения и действий российских войск, управлению ударными беспилотниками и наведению высокоточных боеприпасов.
По словам главы департамента МИД по нераспространению и контролю над вооружениями Владимира Ермакова, подобная квазигражданская инфраструктура в случае применения ее в военных действиях против России вполне логично может стать законной целью для ответного поражения.
При этом Москва последовательно выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе и призывает использовать околоземное пространство в сугубо мирных целях.
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Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияВ миреспутники
 
 
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