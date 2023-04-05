МИД заявил о попытках Украины воздействовать на российские спутники связи
МИД заявил о попытках Украины воздействовать на российские гражданские спутники связи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Киевский режим при помощи иностранных специалистов пытается воздействовать на российские гражданские спутники связи, говорится в заявлении МИД.
"Это является запредельным нарушением международного права", — подчеркнули дипломаты.
Россия вправе ответить на это подобающим образом, отметили они.
"Все необходимые возможности для этого имеются", — заключили в ведомстве.
Как заявлял в конце прошлого года министр обороны Сергей Шойгу, на Киев работают более 500 американских и натовских спутников. Из них свыше 70 — военные, остальные — гражданского назначения. МИД, со своей стороны, также отмечал, что западные страны самым активным образом используют потенциал гражданской космической инфраструктуры для поддержки операций ВСУ, в том числе для сугубо боевых задач по вскрытию мест дислокации, маршрутов передвижения и действий российских войск, управлению ударными беспилотниками и наведению высокоточных боеприпасов.
По словам главы департамента МИД по нераспространению и контролю над вооружениями Владимира Ермакова, подобная квазигражданская инфраструктура в случае применения ее в военных действиях против России вполне логично может стать законной целью для ответного поражения.
При этом Москва последовательно выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе и призывает использовать околоземное пространство в сугубо мирных целях.