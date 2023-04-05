https://ria.ru/20230405/sputniki-1863302252.html

МИД заявил о попытках Украины воздействовать на российские спутники связи

МИД заявил о попытках Украины воздействовать на российские спутники связи - РИА Новости, 05.04.2023

МИД заявил о попытках Украины воздействовать на российские спутники связи

Киевский режим при помощи иностранных специалистов пытается воздействовать на российские гражданские спутники связи, говорится в заявлении МИД. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T18:37

2023-04-05T18:37

2023-04-05T20:28

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

в мире

спутники

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Киевский режим при помощи иностранных специалистов пытается воздействовать на российские гражданские спутники связи, говорится в заявлении МИД."Это является запредельным нарушением международного права", — подчеркнули дипломаты.Россия вправе ответить на это подобающим образом, отметили они."Все необходимые возможности для этого имеются", — заключили в ведомстве.Как заявлял в конце прошлого года министр обороны Сергей Шойгу, на Киев работают более 500 американских и натовских спутников. Из них свыше 70 — военные, остальные — гражданского назначения. МИД, со своей стороны, также отмечал, что западные страны самым активным образом используют потенциал гражданской космической инфраструктуры для поддержки операций ВСУ, в том числе для сугубо боевых задач по вскрытию мест дислокации, маршрутов передвижения и действий российских войск, управлению ударными беспилотниками и наведению высокоточных боеприпасов.По словам главы департамента МИД по нераспространению и контролю над вооружениями Владимира Ермакова, подобная квазигражданская инфраструктура в случае применения ее в военных действиях против России вполне логично может стать законной целью для ответного поражения. При этом Москва последовательно выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе и призывает использовать околоземное пространство в сугубо мирных целях.

https://ria.ru/20230214/norvegiya-1851889676.html

https://ria.ru/20230331/internet-1862005310.html

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, в мире, спутники