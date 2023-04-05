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В Башкирии школьница ранила двух одноклассниц ножом
В Башкирии школьница ранила двух одноклассниц ножом - РИА Новости, 05.04.2023
В Башкирии школьница ранила двух одноклассниц ножом
В башкирском селе Иглино школьница нанесла ножевые ранения двум одноклассницам, сообщили на сайте регионального управления Следственного комитата. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T14:58
2023-04-05T14:58
2023-04-05T17:05
происшествия
россия
иглинский район
республика башкортостан
школа
дети
следственный комитет россии (ск рф)
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УФА, 5 апр — РИА Новости. В башкирском селе Иглино школьница нанесла ножевые ранения двум одноклассницам, сообщили на сайте регионального управления Следственного комитата.Пострадавшим оказали медицинскую помощь, их жизни ничего не угрожает.Прокуратура республики уточнила, что семиклассница напала на сверстников после ссоры на перемене. В пресс-службе парламента Башкирии рассказали РИА Новости, что одна девочка ранена в руку, вторая — в шею.Следователи проводят проверку. В случившемся также разбирается руководство управления отдела образования Иглинского района и прокуратура.
https://ria.ru/20230329/uchitel-1861663423.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, иглинский район, республика башкортостан, школа, дети, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Иглинский район, Республика Башкортостан, Школа, Дети, Следственный комитет России (СК РФ)
В Башкирии школьница ранила двух одноклассниц ножом
В башкирском селе Иглино школьница ранила двух одноклассниц ножом на уроке