https://ria.ru/20230405/shkolnitsa-1863218681.html

В Башкирии школьница ранила двух одноклассниц ножом

В Башкирии школьница ранила двух одноклассниц ножом - РИА Новости, 05.04.2023

В Башкирии школьница ранила двух одноклассниц ножом

В башкирском селе Иглино школьница нанесла ножевые ранения двум одноклассницам, сообщили на сайте регионального управления Следственного комитата. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T14:58

2023-04-05T14:58

2023-04-05T17:05

происшествия

россия

иглинский район

республика башкортостан

школа

дети

следственный комитет россии (ск рф)

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УФА, 5 апр — РИА Новости. В башкирском селе Иглино школьница нанесла ножевые ранения двум одноклассницам, сообщили на сайте регионального управления Следственного комитата.Пострадавшим оказали медицинскую помощь, их жизни ничего не угрожает.Прокуратура республики уточнила, что семиклассница напала на сверстников после ссоры на перемене. В пресс-службе парламента Башкирии рассказали РИА Новости, что одна девочка ранена в руку, вторая — в шею.Следователи проводят проверку. В случившемся также разбирается руководство управления отдела образования Иглинского района и прокуратура.

https://ria.ru/20230329/uchitel-1861663423.html

россия

иглинский район

республика башкортостан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, иглинский район, республика башкортостан, школа, дети, следственный комитет россии (ск рф)