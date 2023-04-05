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Китайцы выяснили, что они счастливее всех, и очень удивились - РИА Новости, 05.04.2023
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08:00 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/schaste-1862985840.html
Китайцы выяснили, что они счастливее всех, и очень удивились
Китайцы выяснили, что они счастливее всех, и очень удивились - РИА Новости, 05.04.2023
Китайцы выяснили, что они счастливее всех, и очень удивились
Мало того что в этом году оказались самой счастливой страной в мире, ощущение счастья постоянно растет — обнаружили китайцы и больше всех удивились. И с тех пор РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T08:00
2023-04-05T08:00
аналитика
китай
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Мало того что в этом году оказались самой счастливой страной в мире, ощущение счастья постоянно растет — обнаружили китайцы и больше всех удивились. И с тех пор длинно и подробно выясняют и дискутируют: что же они за народ такой?Глобальных индексов счастья, вообще-то, два. Более известный составляется одной из структур ООН, и там традиционно самой радостной страной в мире оказывается Финляндия. Но есть еще индекс, который делается другой — частной — структурой Ipsos. Китайцы год за годом росли в рейтингах и в итоге стали рекордсменами именно в этом втором исследовании, где изучали не 137 стран, а только 32, хотя крупные и значительные. Главное же: методы, то есть задаваемые респондентам вопросы, тут довольно разные. Ну и еще отличие: Ipsos старается работать и с сельским населением, а ООН больше внимания уделяет жителям больших городов.Так вот, самое интересное здесь то, каким образом народ, глядя в зеркало чужих рейтингов, узнает про себя что-то новое. Скажем сразу: Россия — не рекордсмен ни по каким системам, наверное, потому что мы пессимистичный народ. И это тоже полезно про себя знать: мы печалимся в ситуациях, когда кто-то другой прыгал бы от радости. Но какие уж есть, а вот китайцы…Китайцы оказались самыми счастливыми в мире по системе Ipsos потому, что они как никто довольны семьей и друзьями. Были и другие вопросы типа "Довольны ли вы политической, экономической и социальной ситуацией в вашей стране?", но тут наметились народы оптимистичнее. То есть мы соседствуем и имеем дело с людьми, для которых главное — выстраиваемая всю жизнь система человеческих отношений, и они считают, что это очень здорово делают. В то время как для иных наций неожиданно важными оказываются другие какие угодно вопросы — даже "Довольны ли вы свободным доступом к природе?" и всякое прочее.СМИ КНР привлекли к разговору психологов, экономистов и других специалистов. И те начали подмечать интересные вещи (опираясь на вопросы все той же Ipsos, конечно). Например, где вы еще в мире увидите, что пакеты с доставкой еды и прочего ставят под двери без всякой охраны — и почему-то никто их не растаскивает? Или: где еще в мире вы можете ходить ночью по улицам крупных городов, чувствуя себя совершенно безопасно? И только после этого у китайцев прослеживается чувство национальной гордости за достижения последних лет и прочая политика.А дальше жители счастливой империи начали присматриваться к другим народам и выяснять: ладно, нам важнее всего семья и друзья, а им?.. И вот анализ из китайских, заметим, СМИ о том, как изменилась система ценностей в США с 1998 года. Сегодня патриотизм и религия там важны для 38 и 39 процентов американцев, а было — 70 и 62 процента. Терпимость к другим важна для 58 процентов, а было — 80. В общем, другая страна — и при этом не сильно счастливая.Кстати, а кто, кроме Китая, счастлив? Первая десятка по Ipsos выглядит так: Китай, Саудовская Аравия, Нидерланды, Индия, Бразилия, Объединенные Арабские Эмираты, Мексика, Колумбия, Австралия, Чили. Как и в случае с рейтингами счастья по системе ООН, прямой связи с политикой или материальным процветанием тут не прослеживается. Дело в национальной психологии того или иного народа. То есть счастлив ты или нет — зависит от того, что для тебя важнее и как ты мыслишь. И определений счастья в мире сколько угодно, у каждого народа свое.И раз уж зашел такой разговор, как не вспомнить классика и его неожиданный абзац из детской повести "Чук и Гек": "Что такое счастье — это каждый понимал по-своему. Но все вместе люди знали и понимали, что надо честно жить, много трудиться и крепко любить и беречь эту огромную счастливую землю, которая зовется Советской страной".
https://ria.ru/20230307/kitay-1856130111.html
https://ria.ru/20221023/kitay-1826076728.html
https://ria.ru/20230224/doklad-1854153285.html
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2023
Дмитрий Косырев
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Дмитрий Косырев
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РИА Новости
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96
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РИА Новости
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60
353
60
аналитика, китай
Аналитика, Китай

Китайцы выяснили, что они счастливее всех, и очень удивились

© AFP 2023 / HECTOR RETAMALПосетители на выставке Wuhan Garden Expo-Hankouli в Ухане, в китайской провинции Хубэй
Посетители на выставке Wuhan Garden Expo-Hankouli в Ухане, в китайской провинции Хубэй - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© AFP 2023 / HECTOR RETAMAL
Посетители на выставке Wuhan Garden Expo-Hankouli в Ухане, в китайской провинции Хубэй
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Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
Все материалы
Мало того что в этом году оказались самой счастливой страной в мире, ощущение счастья постоянно растет — обнаружили китайцы и больше всех удивились. И с тех пор длинно и подробно выясняют и дискутируют: что же они за народ такой?
Глобальных индексов счастья, вообще-то, два. Более известный составляется одной из структур ООН, и там традиционно самой радостной страной в мире оказывается Финляндия. Но есть еще индекс, который делается другой — частной — структурой Ipsos. Китайцы год за годом росли в рейтингах и в итоге стали рекордсменами именно в этом втором исследовании, где изучали не 137 стран, а только 32, хотя крупные и значительные. Главное же: методы, то есть задаваемые респондентам вопросы, тут довольно разные. Ну и еще отличие: Ipsos старается работать и с сельским населением, а ООН больше внимания уделяет жителям больших городов.
Актриса в традиционной китайской одежде выступает на чайной церемонии в чайном саду Лунцзиншань в Ханчжоу, Китай - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
Страна суеверных долгожителей и дисциплины: что удивляет россиян в Китае
7 марта, 08:00
Так вот, самое интересное здесь то, каким образом народ, глядя в зеркало чужих рейтингов, узнает про себя что-то новое. Скажем сразу: Россия — не рекордсмен ни по каким системам, наверное, потому что мы пессимистичный народ. И это тоже полезно про себя знать: мы печалимся в ситуациях, когда кто-то другой прыгал бы от радости. Но какие уж есть, а вот китайцы…
Китайцы оказались самыми счастливыми в мире по системе Ipsos потому, что они как никто довольны семьей и друзьями. Были и другие вопросы типа "Довольны ли вы политической, экономической и социальной ситуацией в вашей стране?", но тут наметились народы оптимистичнее. То есть мы соседствуем и имеем дело с людьми, для которых главное — выстраиваемая всю жизнь система человеческих отношений, и они считают, что это очень здорово делают. В то время как для иных наций неожиданно важными оказываются другие какие угодно вопросы — даже "Довольны ли вы свободным доступом к природе?" и всякое прочее.
XX Всекитайский съезд Коммунистической партии в Пекине - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
Китай останется островом стабильности в мире, заявил эксперт
23 октября 2022, 16:18
СМИ КНР привлекли к разговору психологов, экономистов и других специалистов. И те начали подмечать интересные вещи (опираясь на вопросы все той же Ipsos, конечно). Например, где вы еще в мире увидите, что пакеты с доставкой еды и прочего ставят под двери без всякой охраны — и почему-то никто их не растаскивает? Или: где еще в мире вы можете ходить ночью по улицам крупных городов, чувствуя себя совершенно безопасно? И только после этого у китайцев прослеживается чувство национальной гордости за достижения последних лет и прочая политика.
А дальше жители счастливой империи начали присматриваться к другим народам и выяснять: ладно, нам важнее всего семья и друзья, а им?.. И вот анализ из китайских, заметим, СМИ о том, как изменилась система ценностей в США с 1998 года. Сегодня патриотизм и религия там важны для 38 и 39 процентов американцев, а было — 70 и 62 процента. Терпимость к другим важна для 58 процентов, а было — 80. В общем, другая страна — и при этом не сильно счастливая.
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
МИД КНР в докладе выделил проблему разрыва между богатыми и бедными в США
24 февраля, 16:23
Кстати, а кто, кроме Китая, счастлив? Первая десятка по Ipsos выглядит так: Китай, Саудовская Аравия, Нидерланды, Индия, Бразилия, Объединенные Арабские Эмираты, Мексика, Колумбия, Австралия, Чили. Как и в случае с рейтингами счастья по системе ООН, прямой связи с политикой или материальным процветанием тут не прослеживается. Дело в национальной психологии того или иного народа. То есть счастлив ты или нет — зависит от того, что для тебя важнее и как ты мыслишь. И определений счастья в мире сколько угодно, у каждого народа свое.
И раз уж зашел такой разговор, как не вспомнить классика и его неожиданный абзац из детской повести "Чук и Гек": "Что такое счастье — это каждый понимал по-своему. Но все вместе люди знали и понимали, что надо честно жить, много трудиться и крепко любить и беречь эту огромную счастливую землю, которая зовется Советской страной".
 
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