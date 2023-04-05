https://ria.ru/20230405/schaste-1862985840.html

Китайцы выяснили, что они счастливее всех, и очень удивились

Китайцы выяснили, что они счастливее всех, и очень удивились - РИА Новости, 05.04.2023

Китайцы выяснили, что они счастливее всех, и очень удивились

Мало того что в этом году оказались самой счастливой страной в мире, ощущение счастья постоянно растет — обнаружили китайцы и больше всех удивились. И с тех пор РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T08:00

2023-04-05T08:00

2023-04-05T08:00

аналитика

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862987245_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c5ffa64a81c81216c8845d81be5f3219.jpg

Мало того что в этом году оказались самой счастливой страной в мире, ощущение счастья постоянно растет — обнаружили китайцы и больше всех удивились. И с тех пор длинно и подробно выясняют и дискутируют: что же они за народ такой?Глобальных индексов счастья, вообще-то, два. Более известный составляется одной из структур ООН, и там традиционно самой радостной страной в мире оказывается Финляндия. Но есть еще индекс, который делается другой — частной — структурой Ipsos. Китайцы год за годом росли в рейтингах и в итоге стали рекордсменами именно в этом втором исследовании, где изучали не 137 стран, а только 32, хотя крупные и значительные. Главное же: методы, то есть задаваемые респондентам вопросы, тут довольно разные. Ну и еще отличие: Ipsos старается работать и с сельским населением, а ООН больше внимания уделяет жителям больших городов.Так вот, самое интересное здесь то, каким образом народ, глядя в зеркало чужих рейтингов, узнает про себя что-то новое. Скажем сразу: Россия — не рекордсмен ни по каким системам, наверное, потому что мы пессимистичный народ. И это тоже полезно про себя знать: мы печалимся в ситуациях, когда кто-то другой прыгал бы от радости. Но какие уж есть, а вот китайцы…Китайцы оказались самыми счастливыми в мире по системе Ipsos потому, что они как никто довольны семьей и друзьями. Были и другие вопросы типа "Довольны ли вы политической, экономической и социальной ситуацией в вашей стране?", но тут наметились народы оптимистичнее. То есть мы соседствуем и имеем дело с людьми, для которых главное — выстраиваемая всю жизнь система человеческих отношений, и они считают, что это очень здорово делают. В то время как для иных наций неожиданно важными оказываются другие какие угодно вопросы — даже "Довольны ли вы свободным доступом к природе?" и всякое прочее.СМИ КНР привлекли к разговору психологов, экономистов и других специалистов. И те начали подмечать интересные вещи (опираясь на вопросы все той же Ipsos, конечно). Например, где вы еще в мире увидите, что пакеты с доставкой еды и прочего ставят под двери без всякой охраны — и почему-то никто их не растаскивает? Или: где еще в мире вы можете ходить ночью по улицам крупных городов, чувствуя себя совершенно безопасно? И только после этого у китайцев прослеживается чувство национальной гордости за достижения последних лет и прочая политика.А дальше жители счастливой империи начали присматриваться к другим народам и выяснять: ладно, нам важнее всего семья и друзья, а им?.. И вот анализ из китайских, заметим, СМИ о том, как изменилась система ценностей в США с 1998 года. Сегодня патриотизм и религия там важны для 38 и 39 процентов американцев, а было — 70 и 62 процента. Терпимость к другим важна для 58 процентов, а было — 80. В общем, другая страна — и при этом не сильно счастливая.Кстати, а кто, кроме Китая, счастлив? Первая десятка по Ipsos выглядит так: Китай, Саудовская Аравия, Нидерланды, Индия, Бразилия, Объединенные Арабские Эмираты, Мексика, Колумбия, Австралия, Чили. Как и в случае с рейтингами счастья по системе ООН, прямой связи с политикой или материальным процветанием тут не прослеживается. Дело в национальной психологии того или иного народа. То есть счастлив ты или нет — зависит от того, что для тебя важнее и как ты мыслишь. И определений счастья в мире сколько угодно, у каждого народа свое.И раз уж зашел такой разговор, как не вспомнить классика и его неожиданный абзац из детской повести "Чук и Гек": "Что такое счастье — это каждый понимал по-своему. Но все вместе люди знали и понимали, что надо честно жить, много трудиться и крепко любить и беречь эту огромную счастливую землю, которая зовется Советской страной".

https://ria.ru/20230307/kitay-1856130111.html

https://ria.ru/20221023/kitay-1826076728.html

https://ria.ru/20230224/doklad-1854153285.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дмитрий Косырев https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

Дмитрий Косырев https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дмитрий Косырев https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

аналитика, китай