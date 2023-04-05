https://ria.ru/20230405/sanktsii-1863077497.html

СМИ назвали сроки, в которые Евросоюз обсудит новые антироссийские санкции

СМИ назвали сроки, в которые Евросоюз обсудит новые антироссийские санкции - РИА Новости, 05.04.2023

СМИ назвали сроки, в которые Евросоюз обсудит новые антироссийские санкции

ЕС планирует обсудить новый пакет санкций против РФ сразу после Пасхи, которая отмечается католиками 9 апреля, пишет газета Politico со ссылкой на трех... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T09:05

2023-04-05T09:05

2023-04-05T09:05

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еврокомиссия

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. ЕС планирует обсудить новый пакет санкций против РФ сразу после Пасхи, которая отмечается католиками 9 апреля, пишет газета Politico со ссылкой на трех европейских дипломатов. "Брюссель планирует новый раунд переговоров между Еврокомиссией и послами ЕС по 11-му пакету санкций против России ... Переговоры ожидаются сразу после пасхальных праздников", - говорится в сообщении издания. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что 11-й пакет санкций против России будет включать меры против обхода действующих ограничений. Евросоюз 25 февраля ввел в действие десятый по счету пакет санкций против России, в котором были расширены экспортно-импортные и персональные ограничения, а также введены новые запреты на работу российских СМИ. В Еврокомиссии оценили новый пакет санкций в 11,4 миллиарда евро. При этом в ЕС отметили, что теперь экспорт Евросоюза в Россию сократился почти на половину по сравнению с уровнем 2021 года, а импорт в ЕС был урезан, соответственно, практически на 60%. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230404/sanktsii-1862946921.html

https://ria.ru/20230402/kadyrov-1862515861.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, украина, европа, урсула фон дер ляйен, владимир путин, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии