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СМИ назвали сроки, в которые Евросоюз обсудит новые антироссийские санкции - РИА Новости, 05.04.2023
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09:05 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/sanktsii-1863077497.html
СМИ назвали сроки, в которые Евросоюз обсудит новые антироссийские санкции
СМИ назвали сроки, в которые Евросоюз обсудит новые антироссийские санкции - РИА Новости, 05.04.2023
СМИ назвали сроки, в которые Евросоюз обсудит новые антироссийские санкции
ЕС планирует обсудить новый пакет санкций против РФ сразу после Пасхи, которая отмечается католиками 9 апреля, пишет газета Politico со ссылкой на трех... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T09:05
2023-04-05T09:05
в мире
россия
украина
европа
урсула фон дер ляйен
владимир путин
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. ЕС планирует обсудить новый пакет санкций против РФ сразу после Пасхи, которая отмечается католиками 9 апреля, пишет газета Politico со ссылкой на трех европейских дипломатов. "Брюссель планирует новый раунд переговоров между Еврокомиссией и послами ЕС по 11-му пакету санкций против России ... Переговоры ожидаются сразу после пасхальных праздников", - говорится в сообщении издания. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что 11-й пакет санкций против России будет включать меры против обхода действующих ограничений. Евросоюз 25 февраля ввел в действие десятый по счету пакет санкций против России, в котором были расширены экспортно-импортные и персональные ограничения, а также введены новые запреты на работу российских СМИ. В Еврокомиссии оценили новый пакет санкций в 11,4 миллиарда евро. При этом в ЕС отметили, что теперь экспорт Евросоюза в Россию сократился почти на половину по сравнению с уровнем 2021 года, а импорт в ЕС был урезан, соответственно, практически на 60%. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230404/sanktsii-1862946921.html
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в мире, россия, украина, европа, урсула фон дер ляйен, владимир путин, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Украина, Европа, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Путин, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России
СМИ назвали сроки, в которые Евросоюз обсудит новые антироссийские санкции

Politico: ЕС планирует обсудить новый пакет санкций против России сразу после Пасхи

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. ЕС планирует обсудить новый пакет санкций против РФ сразу после Пасхи, которая отмечается католиками 9 апреля, пишет газета Politico со ссылкой на трех европейских дипломатов.
"Брюссель планирует новый раунд переговоров между Еврокомиссией и послами ЕС по 11-му пакету санкций против России ... Переговоры ожидаются сразу после пасхальных праздников", - говорится в сообщении издания.
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Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что 11-й пакет санкций против России будет включать меры против обхода действующих ограничений.
Евросоюз 25 февраля ввел в действие десятый по счету пакет санкций против России, в котором были расширены экспортно-импортные и персональные ограничения, а также введены новые запреты на работу российских СМИ. В Еврокомиссии оценили новый пакет санкций в 11,4 миллиарда евро. При этом в ЕС отметили, что теперь экспорт Евросоюза в Россию сократился почти на половину по сравнению с уровнем 2021 года, а импорт в ЕС был урезан, соответственно, практически на 60%.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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В миреРоссияУкраинаЕвропаУрсула фон дер ЛяйенВладимир ПутинЕвросоюзЕврокомиссияСанкции в отношении России
 
 
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