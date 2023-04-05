СМИ назвали сроки, в которые Евросоюз обсудит новые антироссийские санкции
Politico: ЕС планирует обсудить новый пакет санкций против России сразу после Пасхи
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. ЕС планирует обсудить новый пакет санкций против РФ сразу после Пасхи, которая отмечается католиками 9 апреля, пишет газета Politico со ссылкой на трех европейских дипломатов.
"Брюссель планирует новый раунд переговоров между Еврокомиссией и послами ЕС по 11-му пакету санкций против России ... Переговоры ожидаются сразу после пасхальных праздников", - говорится в сообщении издания.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что 11-й пакет санкций против России будет включать меры против обхода действующих ограничений.
Евросоюз 25 февраля ввел в действие десятый по счету пакет санкций против России, в котором были расширены экспортно-импортные и персональные ограничения, а также введены новые запреты на работу российских СМИ. В Еврокомиссии оценили новый пакет санкций в 11,4 миллиарда евро. При этом в ЕС отметили, что теперь экспорт Евросоюза в Россию сократился почти на половину по сравнению с уровнем 2021 года, а импорт в ЕС был урезан, соответственно, практически на 60%.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.