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СК организовал проверку после прорыва трубы с кипятком в Петербурге - РИА Новости, 05.04.2023
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12:40 05.04.2023 (обновлено: 12:41 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/proryv-1863163525.html
СК организовал проверку после прорыва трубы с кипятком в Петербурге
СК организовал проверку после прорыва трубы с кипятком в Петербурге - РИА Новости, 05.04.2023
СК организовал проверку после прорыва трубы с кипятком в Петербурге
Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту прорыва трубопровода с кипятком на Дровяной улице в Санкт-Петербурге, в результате которого... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T12:40
2023-04-05T12:41
происшествия
санкт-петербург
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 апр – РИА Новости. Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту прорыва трубопровода с кипятком на Дровяной улице в Санкт-Петербурге, в результате которого пострадали люди, сообщили в пресс-службе ГСУСК РФ по городу. "Следственным отделом по Адмиралтейскому району главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка по факту прорыва утром 5 апреля 2023 года трубопровода с горячей водой в районе Рижского проспекта и Дровяной улицы", - говорится в сообщении. Ранее вице-губернатор города Олег Эргашев сообщил, что пять человек пострадали из-за прорыва трубы с кипятком в Санкт-Петербурге, помощь пострадавшим была оказана максимально оперативно. По его словам, 10-летний мальчик доставлен в Детский городской многопрофильный клинический специализированный центр высоких медицинских технологий в состоянии средней степени тяжести. У него ожог 2% площади тела, жизни ребенка ничего не угрожает. В НИИ скорой помощи имени Джанелидзе были доставлены 57-летний и 65-летний мужчины. Они находятся в состоянии средней степени тяжести с ожогами 7-8% и 18% тела соответственно. Также пострадали два спасателя, один из них – в тяжелом состоянии. ЧП привело к размыву грунта, "под землю ушел легковой автомобиль, где находился один взрослый человек и двое детей", сообщало городское управление МЧС РФ. Площадь разлива кипятка в результате прорыва трубопровода диаметром 800 миллиметров составила 500 квадратных метров. В компании "Теплосеть Санкт-Петербурга", которая занимается локализацией аварии, сообщали о закрытии движения по Рижскому проспекту.
https://ria.ru/20230327/doroga-1860879703.html
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санкт-петербург
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происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
СК организовал проверку после прорыва трубы с кипятком в Петербурге

СК организовал проверку после прорыва трубы с кипятком в Петербурге, где пострадали люди

© Фото : ДТП и ЧП | Санкт-Петербург /VkontakteТрубу с горячей водой прорвало на Рижском проспекте в Санкт-Петрбурге
Трубу с горячей водой прорвало на Рижском проспекте в Санкт-Петрбурге - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© Фото : ДТП и ЧП | Санкт-Петербург /Vkontakte
Трубу с горячей водой прорвало на Рижском проспекте в Санкт-Петрбурге
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 апр – РИА Новости. Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту прорыва трубопровода с кипятком на Дровяной улице в Санкт-Петербурге, в результате которого пострадали люди, сообщили в пресс-службе ГСУСК РФ по городу.
"Следственным отделом по Адмиралтейскому району главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка по факту прорыва утром 5 апреля 2023 года трубопровода с горячей водой в районе Рижского проспекта и Дровяной улицы", - говорится в сообщении.
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В Марий Эл участок дороги разрушился из-за поломки водопроводной трубы
27 марта, 11:46
Ранее вице-губернатор города Олег Эргашев сообщил, что пять человек пострадали из-за прорыва трубы с кипятком в Санкт-Петербурге, помощь пострадавшим была оказана максимально оперативно. По его словам, 10-летний мальчик доставлен в Детский городской многопрофильный клинический специализированный центр высоких медицинских технологий в состоянии средней степени тяжести. У него ожог 2% площади тела, жизни ребенка ничего не угрожает. В НИИ скорой помощи имени Джанелидзе были доставлены 57-летний и 65-летний мужчины. Они находятся в состоянии средней степени тяжести с ожогами 7-8% и 18% тела соответственно. Также пострадали два спасателя, один из них – в тяжелом состоянии.
ЧП привело к размыву грунта, "под землю ушел легковой автомобиль, где находился один взрослый человек и двое детей", сообщало городское управление МЧС РФ. Площадь разлива кипятка в результате прорыва трубопровода диаметром 800 миллиметров составила 500 квадратных метров. В компании "Теплосеть Санкт-Петербурга", которая занимается локализацией аварии, сообщали о закрытии движения по Рижскому проспекту.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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