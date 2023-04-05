СК организовал проверку после прорыва трубы с кипятком в Петербурге
СК организовал проверку после прорыва трубы с кипятком в Петербурге, где пострадали люди
© Фото : ДТП и ЧП | Санкт-Петербург /VkontakteТрубу с горячей водой прорвало на Рижском проспекте в Санкт-Петрбурге
Трубу с горячей водой прорвало на Рижском проспекте в Санкт-Петрбурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 апр – РИА Новости. Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту прорыва трубопровода с кипятком на Дровяной улице в Санкт-Петербурге, в результате которого пострадали люди, сообщили в пресс-службе ГСУСК РФ по городу.
"Следственным отделом по Адмиралтейскому району главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка по факту прорыва утром 5 апреля 2023 года трубопровода с горячей водой в районе Рижского проспекта и Дровяной улицы", - говорится в сообщении.
Ранее вице-губернатор города Олег Эргашев сообщил, что пять человек пострадали из-за прорыва трубы с кипятком в Санкт-Петербурге, помощь пострадавшим была оказана максимально оперативно. По его словам, 10-летний мальчик доставлен в Детский городской многопрофильный клинический специализированный центр высоких медицинских технологий в состоянии средней степени тяжести. У него ожог 2% площади тела, жизни ребенка ничего не угрожает. В НИИ скорой помощи имени Джанелидзе были доставлены 57-летний и 65-летний мужчины. Они находятся в состоянии средней степени тяжести с ожогами 7-8% и 18% тела соответственно. Также пострадали два спасателя, один из них – в тяжелом состоянии.
ЧП привело к размыву грунта, "под землю ушел легковой автомобиль, где находился один взрослый человек и двое детей", сообщало городское управление МЧС РФ. Площадь разлива кипятка в результате прорыва трубопровода диаметром 800 миллиметров составила 500 квадратных метров. В компании "Теплосеть Санкт-Петербурга", которая занимается локализацией аварии, сообщали о закрытии движения по Рижскому проспекту.