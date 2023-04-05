https://ria.ru/20230405/proryv-1863163525.html

СК организовал проверку после прорыва трубы с кипятком в Петербурге

СК организовал проверку после прорыва трубы с кипятком в Петербурге - РИА Новости, 05.04.2023

СК организовал проверку после прорыва трубы с кипятком в Петербурге

Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту прорыва трубопровода с кипятком на Дровяной улице в Санкт-Петербурге, в результате которого... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T12:40

2023-04-05T12:40

2023-04-05T12:41

происшествия

санкт-петербург

россия

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 апр – РИА Новости. Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту прорыва трубопровода с кипятком на Дровяной улице в Санкт-Петербурге, в результате которого пострадали люди, сообщили в пресс-службе ГСУСК РФ по городу. "Следственным отделом по Адмиралтейскому району главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка по факту прорыва утром 5 апреля 2023 года трубопровода с горячей водой в районе Рижского проспекта и Дровяной улицы", - говорится в сообщении. Ранее вице-губернатор города Олег Эргашев сообщил, что пять человек пострадали из-за прорыва трубы с кипятком в Санкт-Петербурге, помощь пострадавшим была оказана максимально оперативно. По его словам, 10-летний мальчик доставлен в Детский городской многопрофильный клинический специализированный центр высоких медицинских технологий в состоянии средней степени тяжести. У него ожог 2% площади тела, жизни ребенка ничего не угрожает. В НИИ скорой помощи имени Джанелидзе были доставлены 57-летний и 65-летний мужчины. Они находятся в состоянии средней степени тяжести с ожогами 7-8% и 18% тела соответственно. Также пострадали два спасателя, один из них – в тяжелом состоянии. ЧП привело к размыву грунта, "под землю ушел легковой автомобиль, где находился один взрослый человек и двое детей", сообщало городское управление МЧС РФ. Площадь разлива кипятка в результате прорыва трубопровода диаметром 800 миллиметров составила 500 квадратных метров. В компании "Теплосеть Санкт-Петербурга", которая занимается локализацией аварии, сообщали о закрытии движения по Рижскому проспекту.

https://ria.ru/20230327/doroga-1860879703.html

https://ria.ru/20221221/yama-1840254939.html

санкт-петербург

россия

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Ольга Маркова

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Ольга Маркова

происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)