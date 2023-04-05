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Сотрудник МЧС, пострадавший в Петербурге, находится в реанимации - РИА Новости, 05.04.2023
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13:38 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/proisshestvie-1863186809.html
Сотрудник МЧС, пострадавший в Петербурге, находится в реанимации
Сотрудник МЧС, пострадавший в Петербурге, находится в реанимации - РИА Новости, 05.04.2023
Сотрудник МЧС, пострадавший в Петербурге, находится в реанимации
Сотрудник МЧС, который пострадал из-за прорыва трубы с кипятком в Санкт-Петербурге, с 40-процентным ожогом тела находится в реанимации, сообщил вице-губернатор... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T13:38
2023-04-05T13:38
происшествия
санкт-петербург
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 апр - РИА Новости. Сотрудник МЧС, который пострадал из-за прорыва трубы с кипятком в Санкт-Петербурге, с 40-процентным ожогом тела находится в реанимации, сообщил вице-губернатор города Олег Эргашев. Ранее Эргашев сообщал, что результате прорыва трубы с кипятком на Рижском проспекте пострадали пять горожан, среди них один ребенок. По его словам, 10-летний мальчик доставлен в Детский городской многопрофильный клинический специализированный центр высоких медицинских технологий в состоянии средней степени тяжести. Жизни ребенка в настоящее время ничего не угрожает. Также в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе были доставлены два человека: 57-летний и 65-летний мужчины. Они находятся в состоянии средней степени тяжести с ожогами 7-8 и 18 процентов тела соответственно. Также пострадали два спасателя. "В тяжелом состоянии в отделении реанимации находится 34-летний сотрудник МЧС с 40-процентным ожогом. 24-летний сотрудник МЧС получил повреждения средней степени тяжести - у него ожог 7 процентов тела. Оба доставлены во Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова МЧС России", - сообщил вице-губернатор в своем Telеgram-канале. ГУМЧС по Санкт-Петербургу сообщает, что сотрудники МЧС пришли на помощь пассажирам автомобиля, провалившегося под асфальт в результате прорыва трудопровода. ЧП привело к размыву грунта, "под землю ушел легковой автомобиль, где находился один взрослый человек и двое детей", сообщало городское управление МЧС РФ. Площадь разлива кипятка в результате прорыва трубопровода диаметром 800 миллиметров составила 500 квадратных метров. В компании "Теплосеть Санкт-Петербурга", которая занимается локализацией аварии, сообщали о закрытии движения по Рижскому проспекту.
https://ria.ru/20230327/doroga-1860879703.html
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происшествия, санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Сотрудник МЧС, пострадавший в Петербурге, находится в реанимации

Сотрудник МЧС, пострадавший из-за прорыва теплотрассы в Петербурге, находится в реанимации

© Фото : ДТП и ЧП | Санкт-Петербург /VkontakteТрубу с горячей водой прорвало на Рижском проспекте в Санкт-Петрбурге
Трубу с горячей водой прорвало на Рижском проспекте в Санкт-Петрбурге - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© Фото : ДТП и ЧП | Санкт-Петербург /Vkontakte
Трубу с горячей водой прорвало на Рижском проспекте в Санкт-Петрбурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 апр - РИА Новости. Сотрудник МЧС, который пострадал из-за прорыва трубы с кипятком в Санкт-Петербурге, с 40-процентным ожогом тела находится в реанимации, сообщил вице-губернатор города Олег Эргашев.
Ранее Эргашев сообщал, что результате прорыва трубы с кипятком на Рижском проспекте пострадали пять горожан, среди них один ребенок. По его словам, 10-летний мальчик доставлен в Детский городской многопрофильный клинический специализированный центр высоких медицинских технологий в состоянии средней степени тяжести. Жизни ребенка в настоящее время ничего не угрожает. Также в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе были доставлены два человека: 57-летний и 65-летний мужчины. Они находятся в состоянии средней степени тяжести с ожогами 7-8 и 18 процентов тела соответственно. Также пострадали два спасателя.
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"В тяжелом состоянии в отделении реанимации находится 34-летний сотрудник МЧС с 40-процентным ожогом. 24-летний сотрудник МЧС получил повреждения средней степени тяжести - у него ожог 7 процентов тела. Оба доставлены во Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова МЧС России", - сообщил вице-губернатор в своем Telеgram-канале.
ГУМЧС по Санкт-Петербургу сообщает, что сотрудники МЧС пришли на помощь пассажирам автомобиля, провалившегося под асфальт в результате прорыва трудопровода.
ЧП привело к размыву грунта, "под землю ушел легковой автомобиль, где находился один взрослый человек и двое детей", сообщало городское управление МЧС РФ. Площадь разлива кипятка в результате прорыва трубопровода диаметром 800 миллиметров составила 500 квадратных метров. В компании "Теплосеть Санкт-Петербурга", которая занимается локализацией аварии, сообщали о закрытии движения по Рижскому проспекту.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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