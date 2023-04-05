https://ria.ru/20230405/proisshestvie-1863186809.html

Сотрудник МЧС, пострадавший в Петербурге, находится в реанимации

Сотрудник МЧС, пострадавший в Петербурге, находится в реанимации - РИА Новости, 05.04.2023

Сотрудник МЧС, пострадавший в Петербурге, находится в реанимации

Сотрудник МЧС, который пострадал из-за прорыва трубы с кипятком в Санкт-Петербурге, с 40-процентным ожогом тела находится в реанимации, сообщил вице-губернатор... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T13:38

2023-04-05T13:38

2023-04-05T13:38

происшествия

санкт-петербург

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863094596_0:127:553:438_1920x0_80_0_0_9449fdb2387d7dd29e17a59591612c8f.png

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 апр - РИА Новости. Сотрудник МЧС, который пострадал из-за прорыва трубы с кипятком в Санкт-Петербурге, с 40-процентным ожогом тела находится в реанимации, сообщил вице-губернатор города Олег Эргашев. Ранее Эргашев сообщал, что результате прорыва трубы с кипятком на Рижском проспекте пострадали пять горожан, среди них один ребенок. По его словам, 10-летний мальчик доставлен в Детский городской многопрофильный клинический специализированный центр высоких медицинских технологий в состоянии средней степени тяжести. Жизни ребенка в настоящее время ничего не угрожает. Также в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе были доставлены два человека: 57-летний и 65-летний мужчины. Они находятся в состоянии средней степени тяжести с ожогами 7-8 и 18 процентов тела соответственно. Также пострадали два спасателя. "В тяжелом состоянии в отделении реанимации находится 34-летний сотрудник МЧС с 40-процентным ожогом. 24-летний сотрудник МЧС получил повреждения средней степени тяжести - у него ожог 7 процентов тела. Оба доставлены во Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова МЧС России", - сообщил вице-губернатор в своем Telеgram-канале. ГУМЧС по Санкт-Петербургу сообщает, что сотрудники МЧС пришли на помощь пассажирам автомобиля, провалившегося под асфальт в результате прорыва трудопровода. ЧП привело к размыву грунта, "под землю ушел легковой автомобиль, где находился один взрослый человек и двое детей", сообщало городское управление МЧС РФ. Площадь разлива кипятка в результате прорыва трубопровода диаметром 800 миллиметров составила 500 квадратных метров. В компании "Теплосеть Санкт-Петербурга", которая занимается локализацией аварии, сообщали о закрытии движения по Рижскому проспекту.

https://ria.ru/20230327/doroga-1860879703.html

https://ria.ru/20221221/yama-1840254939.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

происшествия, санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)