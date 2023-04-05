Сотрудник МЧС, пострадавший в Петербурге, находится в реанимации
Сотрудник МЧС, пострадавший из-за прорыва теплотрассы в Петербурге, находится в реанимации
© Фото : ДТП и ЧП | Санкт-Петербург /VkontakteТрубу с горячей водой прорвало на Рижском проспекте в Санкт-Петрбурге
Трубу с горячей водой прорвало на Рижском проспекте в Санкт-Петрбурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 апр - РИА Новости. Сотрудник МЧС, который пострадал из-за прорыва трубы с кипятком в Санкт-Петербурге, с 40-процентным ожогом тела находится в реанимации, сообщил вице-губернатор города Олег Эргашев.
Ранее Эргашев сообщал, что результате прорыва трубы с кипятком на Рижском проспекте пострадали пять горожан, среди них один ребенок. По его словам, 10-летний мальчик доставлен в Детский городской многопрофильный клинический специализированный центр высоких медицинских технологий в состоянии средней степени тяжести. Жизни ребенка в настоящее время ничего не угрожает. Также в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе были доставлены два человека: 57-летний и 65-летний мужчины. Они находятся в состоянии средней степени тяжести с ожогами 7-8 и 18 процентов тела соответственно. Также пострадали два спасателя.
"В тяжелом состоянии в отделении реанимации находится 34-летний сотрудник МЧС с 40-процентным ожогом. 24-летний сотрудник МЧС получил повреждения средней степени тяжести - у него ожог 7 процентов тела. Оба доставлены во Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова МЧС России", - сообщил вице-губернатор в своем Telеgram-канале.
ГУМЧС по Санкт-Петербургу сообщает, что сотрудники МЧС пришли на помощь пассажирам автомобиля, провалившегося под асфальт в результате прорыва трудопровода.
ЧП привело к размыву грунта, "под землю ушел легковой автомобиль, где находился один взрослый человек и двое детей", сообщало городское управление МЧС РФ. Площадь разлива кипятка в результате прорыва трубопровода диаметром 800 миллиметров составила 500 квадратных метров. В компании "Теплосеть Санкт-Петербурга", которая занимается локализацией аварии, сообщали о закрытии движения по Рижскому проспекту.