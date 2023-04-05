https://ria.ru/20230405/programma-1863247847.html

В НАТО согласились начать подготовку многолетней программы помощи Украине

В НАТО согласились начать подготовку многолетней программы помощи Украине - РИА Новости, 05.04.2023

В НАТО согласились начать подготовку многолетней программы помощи Украине

Главы МИД стран НАТО согласились начать разработку стратегической многолетней программы по поддержке Украины, участвовать в модернизации ее вооруженных сил до... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T16:05

2023-04-05T16:05

2023-04-05T16:05

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

брюссель

сергей лавров

йенс столтенберг

нато

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БРЮССЕЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Главы МИД стран НАТО согласились начать разработку стратегической многолетней программы по поддержке Украины, участвовать в модернизации ее вооруженных сил до стандартов НАТО, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам министерского заседания в Брюсселе. "Министры сошлись во мнении, что необходимо дать возможность Украине в будущем противостоять агрессии, для этого необходимо укрепить вооруженные силы Украины, принять меры для ее безопасности. Поэтому мы договорились приступить к разработке многолетней стратегической программы поддержки Украины. Это четкая демонстрация намерения повысить оперативную совместимость Украины с НАТО, ее модернизацию до стандартов НАТО", - сказал генсек. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230404/nato-1862511613.html

украина

россия

брюссель

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в мире, украина, россия, брюссель, сергей лавров, йенс столтенберг, нато