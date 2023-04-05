Рейтинг@Mail.ru
Генсек НАТО пригрозил Китаю последствиями в случае поставок оружия России - РИА Новости, 05.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:32 05.04.2023 (обновлено: 17:51 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/postavki-1863259386.html
Генсек НАТО пригрозил Китаю последствиями в случае поставок оружия России
Генсек НАТО пригрозил Китаю последствиями в случае поставок оружия России - РИА Новости, 05.04.2023
Генсек НАТО пригрозил Китаю последствиями в случае поставок оружия России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерег Китай от поставок оружия России, утверждает, что это стало бы "исторической ошибкой" и "имело бы существенные... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T16:32
2023-04-05T17:51
в мире
китай
россия
брюссель
йенс столтенберг
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823176236_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b5a7d64a9e8823f2512d80873dd3b888.jpg
БРЮССЕЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерег Китай от поставок оружия России, утверждает, что это стало бы "исторической ошибкой" и "имело бы существенные последствия". "У НАТО нет доказательств предоставления Китаем летальной помощи России, но такая помощь стала бы исторической ошибкой и имела бы существенные последствия", - сказал он по итогам заседания глав МИД стран альянса в Брюсселе. Столтенберг отказался назвать возможные "последствия", однако указал, что "в Китае знают, что такие последствия могут наступить". Он также указал, что в НАТО обеспокоены сближением России и Китая в военной сфере и в экономике.
https://ria.ru/20230225/kitay-1854207615.html
китай
россия
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823176236_203:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_c713dba3fe558f514b62f37936c60e51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, россия, брюссель, йенс столтенберг, нато
В мире, Китай, Россия, Брюссель, Йенс Столтенберг, НАТО
Генсек НАТО пригрозил Китаю последствиями в случае поставок оружия России

Генсек НАТО Столтенберг пригрозил Китаю последствиями в случае военной поддержки России

© AP Photo / Olivier MatthysГенсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерег Китай от поставок оружия России, утверждает, что это стало бы "исторической ошибкой" и "имело бы существенные последствия".
"У НАТО нет доказательств предоставления Китаем летальной помощи России, но такая помощь стала бы исторической ошибкой и имела бы существенные последствия", - сказал он по итогам заседания глав МИД стран альянса в Брюсселе.
Столтенберг отказался назвать возможные "последствия", однако указал, что "в Китае знают, что такие последствия могут наступить".
Он также указал, что в НАТО обеспокоены сближением России и Китая в военной сфере и в экономике.
Флаг Китая на доме в историческом центре Пекина в районе Дачжалань - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
Китай сделал ставку в украинской игре
25 февраля, 08:00
 
В миреКитайРоссияБрюссельЙенс СтолтенбергНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала