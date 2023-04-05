https://ria.ru/20230405/postavki-1863259386.html

Генсек НАТО пригрозил Китаю последствиями в случае поставок оружия России

Генсек НАТО пригрозил Китаю последствиями в случае поставок оружия России - РИА Новости, 05.04.2023

Генсек НАТО пригрозил Китаю последствиями в случае поставок оружия России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерег Китай от поставок оружия России, утверждает, что это стало бы "исторической ошибкой" и "имело бы существенные... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T16:32

2023-04-05T16:32

2023-04-05T17:51

в мире

китай

россия

брюссель

йенс столтенберг

нато

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БРЮССЕЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерег Китай от поставок оружия России, утверждает, что это стало бы "исторической ошибкой" и "имело бы существенные последствия". "У НАТО нет доказательств предоставления Китаем летальной помощи России, но такая помощь стала бы исторической ошибкой и имела бы существенные последствия", - сказал он по итогам заседания глав МИД стран альянса в Брюсселе. Столтенберг отказался назвать возможные "последствия", однако указал, что "в Китае знают, что такие последствия могут наступить". Он также указал, что в НАТО обеспокоены сближением России и Китая в военной сфере и в экономике.

https://ria.ru/20230225/kitay-1854207615.html

китай

россия

брюссель

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в мире, китай, россия, брюссель, йенс столтенберг, нато