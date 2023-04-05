https://ria.ru/20230405/polsha-1863129678.html
Глава Минсельхоза Польши подал в отставку из-за проблем с украинским зерном
Глава Минсельхоза Польши подал в отставку из-за проблем с украинским зерном - РИА Новости, 05.04.2023
Глава Минсельхоза Польши подал в отставку из-за проблем с украинским зерном
Министр сельского хозяйства и развития села Польши Хенрик Ковальчик подал в отставку из-за проблемы с украинским зерном. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T11:32
2023-04-05T11:32
2023-04-05T11:32
польша
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ВАРШАВА, 5 апр - РИА Новости. Министр сельского хозяйства и развития села Польши Хенрик Ковальчик подал в отставку из-за проблемы с украинским зерном. "Одним из пунктов договоренности с фермерами было обязательство, что польское правительство обратится к Европейской комиссии с просьбой об отмене беспошлинного ввоза зерна с Украины. Такое заявление было подано 31 мая от правительства Польши вместе с правительствами Словакии, Румынии, Венгрии и Болгарии. В то же время Европейская комиссия опубликовала проект продолжения беспошлинного ввоза зерна из Украины на очередной год до 5 июня 2024 года", - сказал Ковальчик журналистам. Ранее Ковальчик сообщил, что Польша начинает скупку зерна за государственные деньги, чтобы справиться с его наплывом с Украины, и рассчитывает на предоставление ей значительных сумм из средств, которые Европейский союз выделяет на решение проблемы украинского зерна. Ряд польских организаций, объединяющих фермеров, в частности "Агроуния", выражали протест по поводу того, что с Украины в Польшу ввозится зерно, предназначенное на экспорт, но оседает в республике, а также из-за ненадлежащего качества этого зерна. По официальным данным польской стороны, за минувший год в республику ввезены с Украины около 2 миллионов тонн зерна.
https://ria.ru/20230401/ukraina-1862302178.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, украина, в мире
Глава Минсельхоза Польши подал в отставку из-за проблем с украинским зерном
Глава Минсельхоза Польши Ковальчик подал в отставку из-за проблем с украинским зерном
ВАРШАВА, 5 апр - РИА Новости. Министр сельского хозяйства и развития села Польши Хенрик Ковальчик подал в отставку из-за проблемы с украинским зерном.
"Одним из пунктов договоренности с фермерами было обязательство, что польское правительство обратится к Европейской комиссии с просьбой об отмене беспошлинного ввоза зерна с Украины. Такое заявление было подано 31 мая от правительства Польши вместе с правительствами Словакии, Румынии, Венгрии и Болгарии. В то же время Европейская комиссия опубликовала проект продолжения беспошлинного ввоза зерна из Украины на очередной год до 5 июня 2024 года", - сказал Ковальчик журналистам.
«
"Так как основное требование фермеров не будет выполнено, я принял решение об отставке. Желаю успехов моему преемнику", - заявил он.
Ранее Ковальчик сообщил, что Польша начинает скупку зерна
за государственные деньги, чтобы справиться с его наплывом с Украины, и рассчитывает на предоставление ей значительных сумм из средств, которые Европейский союз выделяет на решение проблемы украинского зерна.
Ряд польских организаций, объединяющих фермеров, в частности "Агроуния", выражали протест по поводу того, что с Украины в Польшу ввозится зерно, предназначенное на экспорт, но оседает в республике, а также из-за ненадлежащего качества этого зерна. По официальным данным польской стороны, за минувший год в республику ввезены с Украины около 2 миллионов тонн зерна.
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