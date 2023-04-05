https://ria.ru/20230405/polsha-1863129678.html

Глава Минсельхоза Польши подал в отставку из-за проблем с украинским зерном

Глава Минсельхоза Польши подал в отставку из-за проблем с украинским зерном - РИА Новости, 05.04.2023

Глава Минсельхоза Польши подал в отставку из-за проблем с украинским зерном

Министр сельского хозяйства и развития села Польши Хенрик Ковальчик подал в отставку из-за проблемы с украинским зерном. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T11:32

2023-04-05T11:32

2023-04-05T11:32

польша

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849229461_0:268:2048:1420_1920x0_80_0_0_4b317ae03ed0f3359a409db3cc6a19b6.jpg

ВАРШАВА, 5 апр - РИА Новости. Министр сельского хозяйства и развития села Польши Хенрик Ковальчик подал в отставку из-за проблемы с украинским зерном. "Одним из пунктов договоренности с фермерами было обязательство, что польское правительство обратится к Европейской комиссии с просьбой об отмене беспошлинного ввоза зерна с Украины. Такое заявление было подано 31 мая от правительства Польши вместе с правительствами Словакии, Румынии, Венгрии и Болгарии. В то же время Европейская комиссия опубликовала проект продолжения беспошлинного ввоза зерна из Украины на очередной год до 5 июня 2024 года", - сказал Ковальчик журналистам. Ранее Ковальчик сообщил, что Польша начинает скупку зерна за государственные деньги, чтобы справиться с его наплывом с Украины, и рассчитывает на предоставление ей значительных сумм из средств, которые Европейский союз выделяет на решение проблемы украинского зерна. Ряд польских организаций, объединяющих фермеров, в частности "Агроуния", выражали протест по поводу того, что с Украины в Польшу ввозится зерно, предназначенное на экспорт, но оседает в республике, а также из-за ненадлежащего качества этого зерна. По официальным данным польской стороны, за минувший год в республику ввезены с Украины около 2 миллионов тонн зерна.

https://ria.ru/20230401/ukraina-1862302178.html

польша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

польша, украина, в мире