https://ria.ru/20230405/polsha-1863111828.html
Польша анонсировала скупку зерна за госсчет
Польша анонсировала скупку зерна за госсчет - РИА Новости, 05.04.2023
Польша анонсировала скупку зерна за госсчет
Польша начинает скупку зерна за государственные деньги, чтобы справиться с его наплывом с Украины, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T10:59
2023-04-05T10:59
2023-04-05T11:15
экономика
польша
украина
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ВАРШАВА, 5 апр - РИА Новости. Польша начинает скупку зерна за государственные деньги, чтобы справиться с его наплывом с Украины, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Хенрик Ковальчик.Также министр сообщил, что власти Польши теперь разрешают возведение зернохранилищ без получения разрешений на строительство."Решение о строительстве зернохранилищ и складов без разрешений на строительство уже принято правительством", - сказал министр.Также Ковальчик заявил, что Польша рассчитывает на предоставление ей значительных сумм из средств, которые Европейский союз выделяет на решение проблемы украинского зерна.Ранее ряд польских организаций, объединяющих фермеров, в частности "Агроуния", выразили протест по поводу того, что с Украины в Польшу ввозится зерно, предназначенное на экспорт, но оседающее в республике, а также из-за ненадлежащего качества этого зерна. По официальным данным польской стороны, за минувший год в республику ввезены с Украины около 2 миллионов тонн зерна.
https://ria.ru/20230404/polsha-1862912102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, польша, украина
Экономика, Польша, Украина
Польша анонсировала скупку зерна за госсчет
Минсельхоз Польши будет скупать зерно за госсчет, чтобы справиться с наплывом с Украины
ВАРШАВА, 5 апр - РИА Новости. Польша начинает скупку зерна за государственные деньги, чтобы справиться с его наплывом с Украины, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Хенрик Ковальчик.
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"Скупка будет запущена сразу после пасхальных праздников. Сегодня Комиссия государственных финансов выделяет первые 600 миллионов злотых (около 140 миллионов долларов - ред.) на эту скупку", - цитирует Ковальчика пресс-служба кабмина республики.
Также министр сообщил, что власти Польши теперь разрешают возведение зернохранилищ без получения разрешений на строительство.
"Решение о строительстве зернохранилищ и складов без разрешений на строительство уже принято правительством", - сказал министр.
Также Ковальчик заявил, что Польша рассчитывает на предоставление ей значительных сумм из средств, которые Европейский союз выделяет на решение проблемы украинского зерна.
Ранее ряд польских организаций, объединяющих фермеров, в частности "Агроуния", выразили протест по поводу того, что с Украины в Польшу ввозится зерно, предназначенное на экспорт, но оседающее в республике, а также из-за ненадлежащего качества этого зерна. По официальным данным польской стороны, за минувший год в республику ввезены с Украины около 2 миллионов тонн зерна.
Польша в несколько раз снизила объем ввозимого украинского зерна