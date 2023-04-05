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Польша анонсировала скупку зерна за госсчет - РИА Новости, 05.04.2023
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10:59 05.04.2023 (обновлено: 11:15 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/polsha-1863111828.html
Польша анонсировала скупку зерна за госсчет
Польша анонсировала скупку зерна за госсчет - РИА Новости, 05.04.2023
Польша анонсировала скупку зерна за госсчет
Польша начинает скупку зерна за государственные деньги, чтобы справиться с его наплывом с Украины, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T10:59
2023-04-05T11:15
экономика
польша
украина
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ВАРШАВА, 5 апр - РИА Новости. Польша начинает скупку зерна за государственные деньги, чтобы справиться с его наплывом с Украины, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Хенрик Ковальчик.Также министр сообщил, что власти Польши теперь разрешают возведение зернохранилищ без получения разрешений на строительство."Решение о строительстве зернохранилищ и складов без разрешений на строительство уже принято правительством", - сказал министр.Также Ковальчик заявил, что Польша рассчитывает на предоставление ей значительных сумм из средств, которые Европейский союз выделяет на решение проблемы украинского зерна.Ранее ряд польских организаций, объединяющих фермеров, в частности "Агроуния", выразили протест по поводу того, что с Украины в Польшу ввозится зерно, предназначенное на экспорт, но оседающее в республике, а также из-за ненадлежащего качества этого зерна. По официальным данным польской стороны, за минувший год в республику ввезены с Украины около 2 миллионов тонн зерна.
https://ria.ru/20230404/polsha-1862912102.html
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экономика, польша, украина
Экономика, Польша, Украина
Польша анонсировала скупку зерна за госсчет

Минсельхоз Польши будет скупать зерно за госсчет, чтобы справиться с наплывом с Украины

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЗерна пшеницы
Зерна пшеницы - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Зерна пшеницы. Архивное фото
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ВАРШАВА, 5 апр - РИА Новости. Польша начинает скупку зерна за государственные деньги, чтобы справиться с его наплывом с Украины, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Хенрик Ковальчик.
«
"Скупка будет запущена сразу после пасхальных праздников. Сегодня Комиссия государственных финансов выделяет первые 600 миллионов злотых (около 140 миллионов долларов - ред.) на эту скупку", - цитирует Ковальчика пресс-служба кабмина республики.
Также министр сообщил, что власти Польши теперь разрешают возведение зернохранилищ без получения разрешений на строительство.
"Решение о строительстве зернохранилищ и складов без разрешений на строительство уже принято правительством", - сказал министр.
Также Ковальчик заявил, что Польша рассчитывает на предоставление ей значительных сумм из средств, которые Европейский союз выделяет на решение проблемы украинского зерна.
Ранее ряд польских организаций, объединяющих фермеров, в частности "Агроуния", выразили протест по поводу того, что с Украины в Польшу ввозится зерно, предназначенное на экспорт, но оседающее в республике, а также из-за ненадлежащего качества этого зерна. По официальным данным польской стороны, за минувший год в республику ввезены с Украины около 2 миллионов тонн зерна.
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