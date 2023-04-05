https://ria.ru/20230405/polsha-1863111828.html

Польша анонсировала скупку зерна за госсчет

Польша анонсировала скупку зерна за госсчет - РИА Новости, 05.04.2023

Польша анонсировала скупку зерна за госсчет

Польша начинает скупку зерна за государственные деньги, чтобы справиться с его наплывом с Украины, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T10:59

2023-04-05T10:59

2023-04-05T11:15

экономика

польша

украина

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ВАРШАВА, 5 апр - РИА Новости. Польша начинает скупку зерна за государственные деньги, чтобы справиться с его наплывом с Украины, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Хенрик Ковальчик.Также министр сообщил, что власти Польши теперь разрешают возведение зернохранилищ без получения разрешений на строительство."Решение о строительстве зернохранилищ и складов без разрешений на строительство уже принято правительством", - сказал министр.Также Ковальчик заявил, что Польша рассчитывает на предоставление ей значительных сумм из средств, которые Европейский союз выделяет на решение проблемы украинского зерна.Ранее ряд польских организаций, объединяющих фермеров, в частности "Агроуния", выразили протест по поводу того, что с Украины в Польшу ввозится зерно, предназначенное на экспорт, но оседающее в республике, а также из-за ненадлежащего качества этого зерна. По официальным данным польской стороны, за минувший год в республику ввезены с Украины около 2 миллионов тонн зерна.

https://ria.ru/20230404/polsha-1862912102.html

польша

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, польша, украина