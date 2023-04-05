https://ria.ru/20230405/peterburg-1863164580.html

В Петербурге выясняют причины прорыва теплотрассы, где пострадали люди

В Петербурге выясняют причины прорыва теплотрассы, где пострадали люди - РИА Новости, 05.04.2023

В Петербурге выясняют причины прорыва теплотрассы, где пострадали люди

По поручению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова создан оперативный штаб по расследованию причин и ликвидации произошедшего прорыва теплотрассы, в... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T12:43

2023-04-05T12:43

2023-04-05T12:43

происшествия

санкт-петербург

жкх

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 апр - РИА Новости. По поручению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова создан оперативный штаб по расследованию причин и ликвидации произошедшего прорыва теплотрассы, в результате которого пострадали 5 человек, сообщает городское правительство в Telegram-канале. Ранее сообщалось, что в результате прорыва трубы с кипятком в районе Рижского проспекта и Дровяной улицы в среду пострадали пять человек, среди них один ребенок и два спасателя. ЧП привело к размыву грунта, "под землю ушел легковой автомобиль", где находился один взрослый человек и двое детей, сообщало городское управление МЧС РФ. Площадь разлива кипятка в результате прорыва трубопровода диаметром 800 миллиметров составила 500 квадратных метров. В состав штаба вошли: вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Дрегваль (руководитель штаба), представители регионального управления МЧС, комитета по энергетике, представители АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" и ПАО "ТГК-1", районная администрация.

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, санкт-петербург, жкх