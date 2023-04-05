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В Петербурге выясняют причины прорыва теплотрассы, где пострадали люди - РИА Новости, 05.04.2023
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12:43 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/peterburg-1863164580.html
В Петербурге выясняют причины прорыва теплотрассы, где пострадали люди
В Петербурге выясняют причины прорыва теплотрассы, где пострадали люди - РИА Новости, 05.04.2023
В Петербурге выясняют причины прорыва теплотрассы, где пострадали люди
По поручению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова создан оперативный штаб по расследованию причин и ликвидации произошедшего прорыва теплотрассы, в... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T12:43
2023-04-05T12:43
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 апр - РИА Новости. По поручению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова создан оперативный штаб по расследованию причин и ликвидации произошедшего прорыва теплотрассы, в результате которого пострадали 5 человек, сообщает городское правительство в Telegram-канале. Ранее сообщалось, что в результате прорыва трубы с кипятком в районе Рижского проспекта и Дровяной улицы в среду пострадали пять человек, среди них один ребенок и два спасателя. ЧП привело к размыву грунта, "под землю ушел легковой автомобиль", где находился один взрослый человек и двое детей, сообщало городское управление МЧС РФ. Площадь разлива кипятка в результате прорыва трубопровода диаметром 800 миллиметров составила 500 квадратных метров. В состав штаба вошли: вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Дрегваль (руководитель штаба), представители регионального управления МЧС, комитета по энергетике, представители АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" и ПАО "ТГК-1", районная администрация.
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происшествия, санкт-петербург, жкх
Происшествия, Санкт-Петербург, ЖКХ
В Петербурге выясняют причины прорыва теплотрассы, где пострадали люди

Оперштаб выясняет причины прорыва теплотрассы в Петербурге, где пострадали пять человек

© Фото : ДТП и ЧП | Санкт-Петербург /VkontakteТрубу с горячей водой прорвало на Рижском проспекте в Санкт-Петрбурге
Трубу с горячей водой прорвало на Рижском проспекте в Санкт-Петрбурге - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© Фото : ДТП и ЧП | Санкт-Петербург /Vkontakte
Трубу с горячей водой прорвало на Рижском проспекте в Санкт-Петрбурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 апр - РИА Новости. По поручению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова создан оперативный штаб по расследованию причин и ликвидации произошедшего прорыва теплотрассы, в результате которого пострадали 5 человек, сообщает городское правительство в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что в результате прорыва трубы с кипятком в районе Рижского проспекта и Дровяной улицы в среду пострадали пять человек, среди них один ребенок и два спасателя. ЧП привело к размыву грунта, "под землю ушел легковой автомобиль", где находился один взрослый человек и двое детей, сообщало городское управление МЧС РФ. Площадь разлива кипятка в результате прорыва трубопровода диаметром 800 миллиметров составила 500 квадратных метров.
«

"Вице-губернатор Сергей Дрегваль сообщил о создании по поручению губернатора оперативного штаба по расследованию причин и ликвидации произошедшего сегодня утром прорыва теплотрассы на пересечении Дровяной улицы и Рижского проспекта", - сообщает правительство Санкт-Петербурга.

В состав штаба вошли: вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Дрегваль (руководитель штаба), представители регионального управления МЧС, комитета по энергетике, представители АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" и ПАО "ТГК-1", районная администрация.
 
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