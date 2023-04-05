https://ria.ru/20230405/oteli-1862972209.html

Выбираем гостиницу. Что означают "звезды" на фасаде

Выбираем гостиницу. Что означают "звезды" на фасаде - РИА Новости, 05.04.2023

Выбираем гостиницу. Что означают "звезды" на фасаде

При выборе отеля лишь 15 процентов туристов ориентируются на количество "звезд". Многие смутно представляют, какие услуги им обязаны предоставить. О том, что... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T08:00

2023-04-05T08:00

2023-04-05T14:41

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости, Мария Селиванова. При выборе отеля лишь 15 процентов туристов ориентируются на количество "звезд". Многие смутно представляют, какие услуги им обязаны предоставить. О том, что должно быть в хорошей гостинице, — в материале РИА Новости.Как у коньяка"Бронируя отель, я всегда смотрю на расположение и "звездность", чтобы понимать, будет ли там комфортно, — говорит туристка из Санкт-Петербурга Надежда Шелегина. — Минимальное требование — санузел в номере, потому выбираю хотя бы "трешки".Эту оценку отелей придумал Конрад Хилтон, владелец одноименной сети. А позаимствовал ее у производителей коньяка. Потом систему взяла на вооружение Всемирная туристская организация и использовали многие страны. Впрочем, в Великобритании до сих пор уровень гостиницы оценивают в коронах, в Греции приняты буквенные обозначения: А соответствует "четверкам", B, C — трем и двум "звездам", а "пятерки" имеют категорию de Luxe.При этом в разных государствах классификация может включать разные параметры — от набора услуг до оборудования номера, объяснили в пресс-службе Fun&Sun.В России получение "звездного" свидетельства — обязательная процедура, рассказали в пресс-службе Ostrovok.ru. Критерии, которым должен соответствовать отель определенной категории, прописаны в постановлении правительства № 1860 от 18 ноября 2020 года.Сейчас в реестр оцененных мест размещения внесено 19 902 гостиницы, рассказали в пресс-службе национального туроператора "Алеан".Комфорт на выборОтели "без звезд" — это чаще всего бюджетные хостелы. "Для постояльцев тут главное — невысокая цена, потому набор удобств минимальный", — объясняет старший специалист по связям с общественностью Туту.ру Екатерина Сахарова. Туалеты и душевые чаще всего общие. Площадь номера должна быть не менее четырех квадратных метров на одно спальное место, а расстояние от верхней спинки двухъярусной кровати до потолка — как минимум 75 сантиметров.Одна "звезда" гарантирует, что в отеле есть стойка регистрации, а кровати — размером 90 на 190 сантиметров. Санузел может быть общий, уборка комнат — раз в пять дней, зато включен завтрак с холодными блюдами.Гостиницы с двумя значками на фасаде предусматривают ежедневную уборку комнат, причем их площадь — от десяти квадратных метров. Постель меняют каждые четыре дня, а номера уже могут делиться на стандартные и комфортные.В трехзвездочных отелях путешественник вправе рассчитывать на кондиционер, фен, телевизор, Wi-Fi, а также холодильник или мини-бар в комнате, перечисляет Сахарова. Ее площадь, с душем и туалетом, — не менее 12 квадратных метров. Тут должен быть лифт, могут быть тренажерный и конференц-зал, бассейн, прачечная, ресторан."Четверка" — это отель высокого класса. К удобствам "трешки" добавляется завтрак с большим выбором горячих блюд, парковка, в номере — набор полотенец и средств личной гигиены. Площадь номера на одного — от 12 метров, двухместного — от 17 метров, двухкомнатного — от 40. Постель меняют каждые два дня, обед и ужин предложат в ресторане. Мебель и оборудование — высокого качества."Пятерки" встречают гостей по высшему разряду. Белье там меняют ежедневно, в номерах — качественная мебель, косметика, банные халаты, на территории — несколько конференц-залов, лифтов, ресторанов, детских площадок, есть салон красоты, сауна, бассейн. Иногда — эксклюзивные услуги: например, поле для гольфа, вертолетная площадка.Самые востребованные у россиян — "трешки", выяснил онлайн-сервис Туту.ру. В 2022-м их выбирали 36 процентов туристов. Столько же клиентов оплачивали проживание в местах размещения без звезд. Доля бронирований "четверок" — 15 процентов, ночь в двухзвездочной гостинице предпочел каждый десятый путешественник. Отели с одним и пятью знаками отличия интересовали по 1,5 процента гостей.Несбывшиеся надеждыНесмотря на тщательно прописанные критерии, уровень гостиниц, цена и ожидания постояльцев иногда не совпадают.Так, туристы нередко жалуются на устаревшее оборудование в тренажерном зале и отмечают, что такого в "пятерке" быть не может. "Переоценка отелей занимает не один год, поэтому гости могут попасть в гостиницу, которая лишь по документам соответствует своей категории", — говорит Марина Гончаренко, исполнительный директор Bronevik.com, входящий в МТС Travel.В то же время есть места размещения, которые уже провели реновацию, но момент очередной сертификации еще не подошел. Тогда гости удивляются, почему "трешка" удобнее "четверки". "Скорее всего, владельцы не успели получить новые документы", — пояснили в Ostrovok.ru."Четверки" советской эпохи зачастую не уступают по оснащению современным "трешкам", но могут быть менее интересными для клиентов по дизайну, отмечает Гончаренко. Гостиницы категории четыре "звезды" в историческом центре обычно дороже пятизвездочных на выезде из города.Например, в Париже отели одной категории сильно отличаются друг от друга, говорит эксперт. "Стоимость ночи зависит не только от уровня сервиса, но и от места. Расположенные в центре стоят дорого. Даже те, где номера по размеру чуть больше кровати", — приводит пример она.Кроме того, владельцы выбирают разные стратегии, подавая заявки на получение "звезд". Одни претендуют на четыре, чтобы попасть в более высокий ценовой сегмент, хотя пока не дотягивают до этой категории. "Такая схема рассчитана на привлечение новых клиентов, которые, скорее всего, не станут постоянными", — говорит Гончаренко. Другие готовы подтвердить три "звезды", но уровень сервиса предлагать на четыре, превосходя ожидания гостей и формируя лояльность.Отзывы в помощьГлавный способ оценить сервис в отеле — изучить отзывы путешественников на сайтах агрегаторов или туркомпаний, отмечают в "Интуристе". Это ключевое подтверждение уровня гостеприимства.Также можно посмотреть фото в соцсетях постояльцев, указавших геолокацию.

https://ria.ru/20210328/oteli-1602825581.html

https://ria.ru/20230305/oteli-1855730303.html

https://ria.ru/20230404/prazdniki-1862797558.html

https://ria.ru/20230304/gostinitsy-1855536263.html

https://ria.ru/20220513/puteshestviya-1788251720.html

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2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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