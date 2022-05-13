https://ria.ru/20220513/puteshestviya-1788251720.html
Туристы назвали важные факторы при выборе отеля для путешествия
Туристы назвали важные факторы при выборе отеля для путешествия - РИА Новости, 13.05.2022
Туристы назвали важные факторы при выборе отеля для путешествия
Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какие опции при бронировании отеля для них наиболее важны, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T12:54
2022-05-13T12:54
2022-05-13T12:54
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какие опции при бронировании отеля для них наиболее важны, сообщает Туту.ру.Специалисты компании провели исследование среди 1,6 тысячи пользователей и выяснили, что для четверти (26 процентов) самый важный фактор — это цена за ночь. Почти столько же (24 процента) на первое место ставят оценки и отзывы о месте размещения.Около 16 процентов респондентов приоритетным считают расположение. Они сначала смотрят на расстояние до моря, центра города или основных достопримечательностей — в зависимости от цели поездки.Для 15 процентов гостей российских путешественников самый значимый фактор — это количество "звезд" у отеля, а для семи процентов — условия отмены брони и возврата денег.Лишь четыре процента опрошенных при выборе гостиницы в первую очередь обращают внимание на "питание, его стоимость и разнообразие", еще столько же — на то, можно ли там останавливаться с питомцем. По два процента сказали, что они предпочитают только сетевые отели и думают о досуге: им важно наличие детской анимации, бассейна, сауны, SPA-услуг.
https://ria.ru/20220426/puteshestviya-1785013570.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, туту.ру, куда поехать в выходные, отели, новости - туризм, гостиницы
Туристы назвали важные факторы при выборе отеля для путешествия
Туту.ру выяснил, что при выборе отеля большинство туристов ориентируются на цену и отзывы
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какие опции при бронировании отеля для них наиболее важны, сообщает Туту.ру.
Специалисты компании провели исследование среди 1,6 тысячи пользователей и выяснили, что для четверти (26 процентов) самый важный фактор — это цена за ночь. Почти столько же (24 процента) на первое место ставят оценки и отзывы о месте размещения.
Около 16 процентов респондентов приоритетным считают расположение. Они сначала смотрят на расстояние до моря, центра города или основных достопримечательностей — в зависимости от цели поездки.
Для 15 процентов гостей российских путешественников самый значимый фактор — это количество "звезд" у отеля, а для семи процентов — условия отмены брони и возврата денег.
Лишь четыре процента опрошенных при выборе гостиницы в первую очередь обращают внимание на "питание, его стоимость и разнообразие", еще столько же — на то, можно ли там останавливаться с питомцем. По два процента сказали, что они предпочитают только сетевые отели и думают о досуге: им важно наличие детской анимации, бассейна, сауны, SPA-услуг.