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В Ленинградской области опровергли сообщения о неопознанном объекте над АЭС

В Ленинградской области опровергли сообщения о неопознанном объекте над АЭС - РИА Новости, 05.04.2023

В Ленинградской области опровергли сообщения о неопознанном объекте над АЭС

Власти Ленинградской области опровергли информацию, что в небе над Сосновым Бором, где расположена атомная электростанция, силами ПВО засечен неопознанный... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T14:33

2023-04-05T14:33

2023-04-05T14:33

происшествия

сосновый бор

ленинградская область

россия

пво

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 апр - РИА Новости. Власти Ленинградской области опровергли информацию, что в небе над Сосновым Бором, где расположена атомная электростанция, силами ПВО засечен неопознанный летающий объект. "Вице-губернатор Ленобласти по безопасности Михаил Ильин сообщил, что информация о неопознанном объекте над Сосновым Бором не соответствует действительности", - говорится в сообщении пресс-службы администрации региона. Ранее местные СМИ сообщили, что по их данным, ПВО засекла воздушный шар небольших размеров, который движется со стороны Европы со скоростью 200 километров в час на высоте 10 тысяч метров в районе Соснового Бора.

https://ria.ru/20230314/bpla-1857777117.html

сосновый бор

ленинградская область

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, сосновый бор, ленинградская область, россия, пво