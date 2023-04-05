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В Ленинградской области опровергли сообщения о неопознанном объекте над АЭС
В Ленинградской области опровергли сообщения о неопознанном объекте над АЭС - РИА Новости, 05.04.2023
В Ленинградской области опровергли сообщения о неопознанном объекте над АЭС
Власти Ленинградской области опровергли информацию, что в небе над Сосновым Бором, где расположена атомная электростанция, силами ПВО засечен неопознанный... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T14:33
2023-04-05T14:33
2023-04-05T14:33
происшествия
сосновый бор
ленинградская область
россия
пво
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 апр - РИА Новости. Власти Ленинградской области опровергли информацию, что в небе над Сосновым Бором, где расположена атомная электростанция, силами ПВО засечен неопознанный летающий объект. "Вице-губернатор Ленобласти по безопасности Михаил Ильин сообщил, что информация о неопознанном объекте над Сосновым Бором не соответствует действительности", - говорится в сообщении пресс-службы администрации региона. Ранее местные СМИ сообщили, что по их данным, ПВО засекла воздушный шар небольших размеров, который движется со стороны Европы со скоростью 200 километров в час на высоте 10 тысяч метров в районе Соснового Бора.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сосновый бор, ленинградская область, россия, пво
Происшествия, Сосновый Бор, Ленинградская область, Россия, ПВО
В Ленинградской области опровергли сообщения о неопознанном объекте над АЭС
В Ленинградской области опровергли сообщения о неопознанном объекте над Сосновым бором